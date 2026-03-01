“1976: la película”: la historia del Defensor que rompió la hegemonía del fútbol uruguayo, llegará al cine

Al revés de la historia. Un revolucionario armó un equipo convencido para romper con la hegemonía del fútbol uruguayo, en un momento muy particular. 1976: la película, es una idea que surgió de una charla en el estadio Luis Franzini y unió a tres hinchas con el fin de terminar un documental para el próximo 25 de julio de 2026, cuando se cumplan 50 años de la histórica gesta del equipo del profe Ricardo De León, que terminó con la supremacía de Nacional y Peñarol y le dio a Defensor su primer campeonato.

“Facundo Verdún me planteó la idea, me encantó y en ese momento me pareció que era evidente que teníamos que hablar con Santiago Díaz (autor de ‘Una vuelta a la historia. Defensor del 76: memorias de una hazaña en dictadura’”, comentó Darío Klein, que hizo más de 10 documentales entre CNN, NatGeo y Discovery, pero esta vez se embarcará como independiente junto a otros dos periodistas e hinchas de Defensor Sporting que tendrán de base ese libro y el testimonio de los ídolos, sus familias e hinchas. Ya empezaron a rodar el año pasado, cuando el club le hizo un reconocimiento a los campeones de 1976 en el Franzini.

“Los vi a todos en el palco y conversaban del 76, de las anécdotas, de la comida, de tal partido, del día que llovió. Era divertido escucharlos y estoy ansioso por volver a juntarlos. Fueron ídolos míos, como Alberto Santelli, y poder abrazarlo y agradecerle es un privilegio”, dijo Klein, que sumó al equipo a Pablo Sobrino, su socio, como camarógrafo y fotógrafo y a Laura Rocha que es cineasta y los ayuda sobre todo en la producción. Ya entrevistaron a algunos de los protagonistas como Julio Filippini y aprovecharon que Víctor Hugo Morales estuvo en Uruguay este verano para tener el testimonio del relator que siguió la campaña de aquel equipo. Los esperan dos meses a puro rodaje de entrevistas y no es el único desafío por delante.

"1976: la película”: la historia del Defensor que rompió la hegemonía del fútbol uruguayo llega al cine Foto: @1976lapelicula

“Yo era un niño en ese momento y me sorprenden los cuentos, las historias y cómo eran conscientes que estaban haciendo historia. Ha sido fácil conseguir a los entrevistados, todos los del 76 quieren participar. Freddy Clavijo está en Estados Unidos y vamos a ir a entrevistarlo. Algunos no están en Uruguay y otros lamentablemente fallecieron como Beethoven Javier, que se dice que es el autor de la vuelta olímpica al revés. El profe De León ya no está, pero su familia se puso a disposición”, confirmó Klein, convencido de que hay todo un mito detrás del entrenador.

“Mucha gente patentó lo del ‘anti fútbol’ cuando en realidad fue todo lo contrario, era un fútbol revolucionario, el símil latinoamericano de la Naranja Mecánica y hay testimonios de cómo De León y Rinus Michels se carteaban e intercambiaban información”, manifestó uno de los responsables del proyecto, y comentó que desde el club no pudieron brindarles apoyo económico, pero les abrieron las puertas del archivo y de las instalaciones, así como muchos hin chas se acercaron con álbumes, recortes de diario y sus testimonios. “Queremos que esta historia se conozca en su real dimensión. Cualquiera se puede sentir identificado aunque no sea hincha y van sentir un poquito la piel de gallina con las cosas que cuentan”, adelantó Klein.

Cuándo será el estreno y formas de colaborar con el proyecto

“Se tiene que estrenar el 25 de julio”, aseveró Darío Klein. Están a contrarreloj y además está el desafío de hacerlo sin plata. “Estamos juntando fondos para que los que no son hinchas, así lo planteamos, puedan cobrar”. El proyecto cuenta con el aval de los Fondos de Incentuvo Cultural (FIC), que permite que las empresas aporten dinero al proyecto y obtengan beneficios fiscales. Además, pueden colaborar los propios hinchas y poner su nombre en la historia al igual que los protagonistas. En 1976lapelicula.com.uy y redes sociales (@1976lapelicula) está la información y hay categorías desde $760 a US$500 que incluyen desde menciones en créditos hasta crédito como productor ejecutivo asociado, cenas y camisetas réplica.