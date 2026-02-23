Con el clásico entre Nacional y Peñarol como plato fuerte, así se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura
La Liga AUF Uruguaya no tardó demasiado en tener el partido más atractivo del calendario, que será en el Gran Parque Central. ¿A quién enfrentará el único líder del torneo?
En un formato de jueves a lunes y manteniendo dos partidos por la mañana, se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya que tendrá como máximo atractivo el clásico entre Nacional y Peñarol que se jugará en el Gran Parque Central.
La etapa comenzará con un partido de gran atractivo y una particularidad. Montevideo City Torque recibirá a Defensor Sporting el jueves en el estadio Charrúa y cuatro días más tarde se volverán a ver las caras en el Parque Viera disputándose un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
La cuarta fecha seguirá el viernes con un solo partido y enfrentará a dos equipos muy necesitados. Cerro, en posiciones de descenso, recibirá en el Tróccoli a Boston River, que también buscará su primera victoria en la temporda.
El sábado por la mañana seguirá la actividad cuando Albion reciba a Racing en el Franzini. El Pionero viene de empatar sin goles ante Boston River, mientras que Racing llega después de golear 4-0 a Danubio.
Precisamente La Franja volverá a su casa, el María Mincheff de Lazaroff, para intentar volver a la senda del triunfo recibiendo a Progreso, que está en zona de descenso viene de caer con Nacional.
La etapa sabatina se cerrará en el Parque Palermo, al que Central Español, único líder del campeonato, volverá por primera vez desde su regreso a primera división. Será para medirse con Wanderers, que llega goleador por Montevideo City Torque y en la zona roja de la tabla.
El domingo, la avant premiere al clásico será el partido entre Liverpool y Cerro Largo por la mañana en el Parque Viera y la jornada se cerrará a las 19:30 en el Gran Parque Central con el clásico entre Nacional y Peñarol.
La fecha de cinco días se cerrará el lunes con un único partido: Deportivo Maldonado, que viene de caer con Peñarol, recibirá en el Domingo Burgueño Miguel a Juventud de Las Piedras.
Clásico incluido: así se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura
Jueves 26 de febrero
20:00 | Estadio Charrúa
Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting
Viernes 27 de febrero
20:00 | Estadio Luis Tróccoli
Cerro vs. Boston River
Sábado 28 de febrero
9:45 | Estadio Luis Franzini
Albion vs. Racing
17:00 | Estadio JDH María Mincheff de Lazaroff
Danubio vs. Progreso
20:00 | Parque Palermo
Central Español vs. Wanderers
Domingo 1 de marzo
9:45 | Parque Viera
Liverpool vs. Cerro Largo
19:30 | Gran Parque Central
Nacional vs. Peñarol
Lunes 2 de marzo
20:00 | Estadio Domingo Burgueño
Deportivo Maldonado vs. Juventud de Las Piedras
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