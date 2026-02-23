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El País Ovación Fútbol

Con el clásico entre Nacional y Peñarol como plato fuerte, así se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura

La Liga AUF Uruguaya no tardó demasiado en tener el partido más atractivo del calendario, que será en el Gran Parque Central. ¿A quién enfrentará el único líder del torneo?

El País
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22/02/2026, 22:30
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Maximiliano Silvera con la camiseta de Nacional ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya.
Maximiliano Silvera con la camiseta de Nacional ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya.
Foto: Ignacio Sánchez.

En un formato de jueves a lunes y manteniendo dos partidos por la mañana, se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya que tendrá como máximo atractivo el clásico entre Nacional y Peñarol que se jugará en el Gran Parque Central.

La etapa comenzará con un partido de gran atractivo y una particularidad. Montevideo City Torque recibirá a Defensor Sporting el jueves en el estadio Charrúa y cuatro días más tarde se volverán a ver las caras en el Parque Viera disputándose un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La cuarta fecha seguirá el viernes con un solo partido y enfrentará a dos equipos muy necesitados. Cerro, en posiciones de descenso, recibirá en el Tróccoli a Boston River, que también buscará su primera victoria en la temporda.

El sábado por la mañana seguirá la actividad cuando Albion reciba a Racing en el Franzini. El Pionero viene de empatar sin goles ante Boston River, mientras que Racing llega después de golear 4-0 a Danubio.

Precisamente La Franja volverá a su casa, el María Mincheff de Lazaroff, para intentar volver a la senda del triunfo recibiendo a Progreso, que está en zona de descenso viene de caer con Nacional.

La etapa sabatina se cerrará en el Parque Palermo, al que Central Español, único líder del campeonato, volverá por primera vez desde su regreso a primera división. Será para medirse con Wanderers, que llega goleador por Montevideo City Torque y en la zona roja de la tabla.

Raúl Tarragona ante la marca de Martín Cáceres en el partido entre Juventud y Central Español por el Apertura.
Raúl Tarragona ante la marca de Martín Cáceres en el partido entre Juventud y Central Español por el Apertura.
Foto: AUF

El domingo, la avant premiere al clásico será el partido entre Liverpool y Cerro Largo por la mañana en el Parque Viera y la jornada se cerrará a las 19:30 en el Gran Parque Central con el clásico entre Nacional y Peñarol.

La fecha de cinco días se cerrará el lunes con un único partido: Deportivo Maldonado, que viene de caer con Peñarol, recibirá en el Domingo Burgueño Miguel a Juventud de Las Piedras.

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Clásico incluido: así se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura

Jueves 26 de febrero

20:00 | Estadio Charrúa
Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting

Viernes 27 de febrero

20:00 | Estadio Luis Tróccoli
Cerro vs. Boston River

Sábado 28 de febrero

9:45 | Estadio Luis Franzini
Albion vs. Racing

17:00 | Estadio JDH María Mincheff de Lazaroff
Danubio vs. Progreso

20:00 | Parque Palermo
Central Español vs. Wanderers

Domingo 1 de marzo

9:45 | Parque Viera
Liverpool vs. Cerro Largo

19:30 | Gran Parque Central
Nacional vs. Peñarol

Lunes 2 de marzo

20:00 | Estadio Domingo Burgueño
Deportivo Maldonado vs. Juventud de Las Piedras

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