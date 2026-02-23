Giorgian de Arrascaeta logró histórica marca con Flamengo y Filipe Luís lo tildó de "leyenda, ídolo y eterno"

Flamengo venció 3-0 a Madureira este domingo en la ida de las semifinales del Campeonato Carioca, instancia que estuvo marcada por el gol número 100 de Giorgian de Arrascaeta. El nacido en Nuevo Berlín, ídolo y multicampeón del club, marcó de penal en el partido disputado en el Maracaná y se consolidó como el máximo artillero extranjero del club.

Craque, ídolo! 🔴⚫ Arrascaeta chega aos 100 gols com o Manto do Mengão e se consolida como o maior artilheiro estrangeiro do clube. ⚡️#Confia #BetanoFla #NacaoConfia #ad pic.twitter.com/CZIvDQxtaO — Flamengo (@Flamengo) February 23, 2026

"Estoy feliz de alcanzar un hito tan importante con esta camiseta. Sabemos mejor que nadie que el fútbol se trata del presente. Lo pasado, pasado está, estamos en 2026. Tenemos que olvidar todo lo sucedido, sabemos que estamos por debajo de lo que podríamos estar. Hoy hablamos en el vestuario: tenemos que volver a jugar mejor, a tener mejores actuaciones. Este fue el equipo que lo ganó casi todo el año pasado. Se trata de entrenamiento, trabajo y dedicación", dijo el atacante del Mengao y la selección uruguaya.

🔟 100x ARRASCAETA! Uruguaio marca o centésimo gol dele com a camisa do Flamengo. CRAQUE! pic.twitter.com/Hz2DN2OFcD — ge (@geglobo) February 23, 2026

Giorgian alcanzó el centenar tras 361 partidos con el equipo en los que también asistió en 114 oportunidades y con el que consiguió 19 títulos.

También fue consultado sobre si podía elegir el gol más bonito entre los 100 que anotó, a lo que prefirió destacar al grupo. "Como dije, estoy contento, sobre todo por ayudar al equipo. Como siempre digo, priorizar al grupo es lo más importante. Hubo goles bonitos, goles malos, pero todos ayudaron al equipo. Ahora es momento de trabajar. La afición puede confiar en este grupo, lo que traerá mucha alegría", expresó quien fue escogido como el Rey de América en la encuesta América le responde a El País.

Arrascaeta, após a vitória do Flamengo por 3 a o sobre o Madureira: "A gente sabe mais do que ninguém que futebol é momento. O que passou, fica para trás."#futebol #flamengo #madureira #ge



📸 Adriano Fontes/Flamengo pic.twitter.com/8BGsX03zmA — ge (@geglobo) February 23, 2026

El uruguayo ingresó a los 46 minutos en un partido que también tuvo el gol de Nicolás De La Cruz, quien disputó jugó 58 minutos, mientras que Guillermo Varela fue suplente en el conjunto dirigido por Filipe Luis, que el próximo lunes 2 de marzo jugará la revancha buscando confirmar la clasificación a la final contra Fluminense o Vasco da Gama.

GOLEIRÃO NEM SE MEXEU...



De la Cruz colocou a bola no fundo da rede e abriu o placar para o Flamengo no Campeonato Carioca contra o Madureira! pic.twitter.com/2cZkSkXPJo — ge (@geglobo) February 23, 2026

El elogio de Filipe Luis

"Es un ídolo, una leyenda, se ha vuelto eterno en Flamengo y es un hito importante. 100 goles... muchos de ellos decisivos. Su mejor forma llegará cuando el equipo esté al 100%. Y esa es mi responsabilidad. Cuando el equipo no está al 100%, el entrenador tiene que conseguirlo", expresó Filipe Luis tras el encuentro.

Desde su llegada al club Giorgian se hizo un lugar como el máximo goleador del club en torneos de la FIFA. Hasta ahora marcó cuatro tantos entre las ediciones 2019 y 2025 de la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes que se celebró en Estados Unidos en 2025: gol ante Al-Hilal en el antiguo Mundial de Clubes 2019; gol ante Espérance y asistencia ante Bayern München en la edición de 2025, doblete ante Cruz Azul en Qatar y dos asistencias ante Pyramids FC.

Además, desde su arribo a Brasil conquistó su tercera Copa Libertadores, llegando a los 22 títulos en el fútbol brasileño (19 de ellos con Flamengo), está a cuatro de alcanzar la marca de Pelé con Santos (25).

Los 19 títulos de Giorgian de Arrascaeta con Flamengo

Año 2019: Campeonato Carioca, Brasileirão y Copa Libertadores.

2020: Carioca, Brasileirão, Supercopa de Brasil y Recopa Sudamericana.

2021: Carioca y Supercopa de Brasil.

2022: Copa de Brasil y Copa Libertadores.

2024: Carioca y Copa de Brasil.

2025: Carioca, Supercopa de Brasil, Copa Libertadores, Brasileirão, Derbi de las Américas y Copa Challenger.

A estos hay que sumarle los títulos con Cruzeiro (Campeonato Mineiro 2018, Copa Brasil 2017 y 2018) y el primero con Defensor Sporting (Clausura 2013), equipo con el que también fue semifinalista en la Libertadores 2014.

