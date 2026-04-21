Los planes de la IMM para los ciclistas: 18 de Julio, Avenida Italia, 8 de Octubre y la "ciclovía del oeste"

Con la reforma del transporte metropolitano, algunas arterias clave de Montevideo se deberán rediseñar. Pero además de tener que brindar espacio a los nuevos ómnibus BRT que recorrerán estas avenidas, las autoridades tienen la oportunidad también de entreverar y dar de nuevo y priorizar nuevas formas de movilidad.

Y es en este marco que la Intendencia de Montevideo (IMM) proyecta que haya ciclovías por todo 18 de Julio (la que existe hoy en día se desvía en Carlos Quijano) y también en Avenida Italia (cuya bicisenda llega hasta la zona de Parque Rivera).

Pero además de 18 de Julio y Av. Italia, otra avenida por donde pasarán los nuevos ómnibus con priorización semafórica, carriles exclusivos y paradas cerradas (con validación de boleto antes de entrar), será 8 de Octubre. Aunque en ese caso no se proyecta realizar la ciclovía en la propia avenida, sí se piensa diseñarla en una calle paralela.

“Nuestra apuesta es que haya una solución de ciclovía para 8 de Octubre, por más que no esté integrada formalmente a la calle 8 de Octubre”, dijo el director de Movilidad, Germán Benítez, el pasado jueves en la Junta Departamental.

“8 de Octubre no tiene pares viales claramente definidos de punta a punta como sí tiene 18 de Julio. Entonces, la circulación de vehículos de transporte particular no se puede omitir. Eso obliga a que ciertas infraestructuras se dispongan en las calles paralelas”, explicó.

Benítez acompañó al intendente Mario Bergara a la Junta después de que fueran convocados por la oposición para hablar sobre la reforma del transporte metropolitano.

El intendente Mario Bergara y el director de Movilidad, Germán Benítez, en la Junta Departamental para hablar sobre la reforma del transporte metropolitano Ignacio Sánchez

Allí mostraron renders de cómo quedarían los troncales de 18 de Julio, Av. Italia y 8 de Octubre tras la reforma que está liderando el gobierno nacional.

Además de los BRT que irán en el Centro, en 8 de Octubre habrá dos carriles para los autos hacia el Intercambiador Belloni y uno solo para los que circulen hacia Tres Cruces. Incluso, este último carril se desviará hacia una paralela, para luego volver a 8 de Octubre, cada vez que haya una parada de BRT.

Render que mostró la Intendencia de Montevideo de cómo quedaría 8 de Octubre con los ómnibus BRT Foto: Intendencia de Montevideo

En Av. Italia las bicicletas irán por el cantero central, inmediatamente a sus costados estarán los carriles y las paradas de los BRT; después habrá de un lado tres carriles para autos en una dirección y del otro tres carriles en el sentido contrario.

Render que mostró la Intendencia de Montevideo de cómo quedaría Avenida Italia con los ómnibus BRT Intendencia de Montevideo

En 18 de Julio la situación variará dependiendo del tramo. Desde la zona de Tres Cruces hasta Ejido (cuando la avenida se vuelve más angosta), habrá dos carriles para auto, uno para cada sentido, que irán contra las aceras. En el centro, estarán los BRT y la ciclovía.

Así quedaría 18 de Julio con la reforma presentada por la IMM. Foto: IMM.

Pero después de Ejido y hasta Plaza Independencia el carril de auto que va hacia Plaza Independencia se suprimirá y la ciclovía irá contra la vereda norte.

Así quedaría 18 de Julio con la reforma presentada por la IMM. Foto: IMM.

REFORMA El Poder Ejecutivo está impulsando una reforma del transporte metropolitano en coordinación con las intendencias de Montevideo, Canelones y San José (aunque los grandes cambios no afectan a este departamento). Se instalará un modelo BRT (Bus Rapid Transit) que implica ómnibus articulados de más de 200 pasajeros, carriles exclusivos y paradas cerradas (el boleto se valida antes de entrar). Con estas vías de alta frecuencia se conectará, reduciendo alrededor de un tercio los tiempos de viaje, Zonamerica y El Pinar con Ciudad Vieja. Los nuevos ómnibus tendrán dos líneas: una irá por Camino Maldonado y 8 de Octubre y la otra por Giannattasio y Avenida Italia. Ambas confluirán en la zona de Tres Cruces donde ingresarán a los subsuelos de una nueva estación intercambiadora. Luego partirán por 18 de Julio (sobre la superficie, porque el túnel quedó descartado) hasta Plaza Independencia. Todavía no está claro qué pasará en Ciudad Vieja. En la Junta Departamental, el intendente Mario Bergara dijo que hay tres posibilidades. Una es que los BRT ingresen a Ciudad Vieja. Otra es que algunos, no todos, entren al barrio histórico. Y la tercera alternativa es que los BRT lleguen hasta Plaza Independencia y den vuelta y vuelvan, pero que Ciudad Vieja tenga un "circuito de ómnibus pequeños" que vayan por allí.

La "ciclovía del oeste"

Pero más allá de los cambios que arrastrará la reforma del transporte metropolitano, cuyas obras pagará el gobierno nacional, la IMM tiene previsto trabajar por su propia cuenta en extender la red de ciclovías.

La intención es conectar el oeste con el resto de la ciudad. El Presupuesto 2026-2030 le destina $ 185 millones al objetivo de expandir la “infraestructura cicloviaria”.

Así lo dijo Germán Benítez a principios de marzo cuando fue a la Junta Departamental para presentar el presupuesto de su departamento. “El objetivo es alcanzar los 100 kilómetros de red en 2030”, sostuvo el jerarca.

El director de Movilidad, Germán Benítez, durante la presentación del presupuesto de su departamento en la Junta Departamental Intendencia de Montevideo

De todas formas, en aquella instancia quien habló más sobre las ciclovías fue la coordinadora de la Unidad de Planificación de Movilidad, Patricia Abreu.

Abreu dijo que hoy en día hay 78 kilómetros de infraestructura para ciclistas y, como había dicho Benítez, la intención es extender 22 kilómetros más.

Una mujer en un monopatín en la ciclovía de 18 de Julio. Foto: Ignacio Sánchez.

Afirmó que quieren conectar la ciclovía del Centro con la bicisenda que está en Camino Cibils, que empieza en Paso de la Arena y termina en Cerro Norte.

“La infraestructura ciclista al oeste tiene aproximadamente 11 kilómetros de ciclovía y bicisenda: se combinan las dos soluciones. La idea es unir 18 de Julio con avenida Cibils”, dijo Abreu.

En cualquier caso, informó que lo más probable es que la obra para la “ciclovía del oeste” no empiece este año.

“Estamos trabajando, ajustando el proyecto. Todavía no sabemos cuánto nos va a costar. Estamos trabajando en ese proyecto y en la presupuestación; la idea es licitarlo este año”, concluyó al respecto.

También obligaciones

En aquella instancia, el director de Movilidad, Germán Benítez, dijo también que tienen que realizar un "trabajo de educación" vinculado a los derechos, pero también a las obligaciones de los ciclistas.

"Es notoria la falta de infraestructura destinada a este tipo de actividad, pero también tenemos que disponer ciertas obligaciones y tenemos que ordenar la forma de circulación de este tipo de vehículos en la vía pública", sostuvo.

Ciclistas circulando por la nueva ciclovia junto al transito en Avenida 18 de Julio en el barrio Centro de la ciudad de Montevideo, ND 20241001, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Explicó que van a actualizar la normativa para el uso de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal (como pueden los monopatines, por ejemplo).

"Acá hay un trabajo de educación, que tiene que ver con definirles derechos y obligaciones a los ciclistas y a las personas que utilizan vehículos de movilidad personal", subrayó.