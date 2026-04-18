"Optimismo" para saneamiento y Ciudad Vieja "endeble": Junta discutirá préstamos de la IMM para cinco temas clave

El presupuesto de una intendencia no puede proyectar más gastos que ingresos. Por lo tanto, para invertir más dinero en cinco temas prioritarios de su gestión, Mario Bergara le pedirá a la Junta Departamental que le apruebe endeudarse para destinar fondos a limpieza, saneamiento, calles, veredas y revitalización de Ciudad Vieja.

Juntos, estos proyectos implican que la Intendencia de Montevideo (IMM) consiga por préstamos o fideicomisos US$ 300 millones.

Sin embargo, hoy en día parece poco probable que Bergara vaya a contar con todo ese dinero extra, debido a que necesita la aprobación de una mayoría especial de 21 ediles, lo que significa conseguir cuatro votos opositores.

El panorama era más favorable para la IMM unas semanas atrás. Tras haber incluido en el Presupuesto casi todas las propuestas de la Lista 22 del Partido Nacional, tenía parte del camino ya hecho para conseguir los tres votos de este sector.

De lograrlo, quedaba a solo un edil de la mayoría especial, algo que podría eventualmente lograrse con el colorado Federico Paganini. Pero la salida de la edila Laura Soto de la 22, quitó peso a esta lista blanca.

Ahora tomó más relevancia la postura del edil independiente Guillermo Kruse, que pide que se baje de los US$ 300 millones originales.

La Junta Departamental de Montevideo durante la presentación de cinco proyectos que implican dinero extrapresupuestal Leonardo Mainé

Las resoluciones

La IMM remitió los cinco proyectos en cinco resoluciones distintas que publicó este jueves.

Aunque no dan muchos detalles sobre las iniciativas, en todos los documentos la comuna pide permiso para contraer un préstamo con organismos nacionales o internacionales.

Establecen un plazo máximo para la cancelación de 20 años, un plazo de gracia de cinco años, una tasa de interés máxima de 8,5% anual y que sea en dólares o unidades indexadas.

Pero más allá de las coincidencias, cada proyecto implica costos distintos.

Saneamiento: el más probable

El proyecto de saneamiento es el más significativo económicamente: propone un monto máximo a solicitar de US$ 102.4 millones (US$ 18 de esos saldrían de fondos de la IMM, según lo dicho previamente).

Es el que tiene más chances de ser aprobado.

En general, se estila que la oposición acompañe el plan de saneamiento (este ya sería el número siete) que suele contar con el dinero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El coordinador de la bancada del FA en la Junta, Gonzalo Zuvela, dijo a El País que es “optimista” con que “no haya mucha discusión” respecto a este proyecto.

Distintos ediles de la coalición también han comentado a El País que es probable que se otorgue la mayoría especial.

La intención de las autoridades es que para el final del periodo la red de saneamiento alcance el 96,2% de la zona urbana.

En este proyecto, también se incluye la rehabilitación del emisario de Punta Carretas, que vierte aguas servidas en el mar, para asegurar su funcionamiento por un plazo de 20 años.

El arreglo del emisario fue tomado de un planteo del edil colorado Paganini, lo que se vio como un gesto de la IMM para conseguir su voto.

Los ediles de la lista 95 (Seregnistas), Estefanía Schiavone y Gonzalo Zuvela, durante la comparecencia de Mario Bergara por la reforma del transporte en la Junta Departamental Junta Departamental

Las dos prioridades de campaña

Durante la campaña, el hoy intendente marcaba como sus prioridades la limpieza y la movilidad.

Para lo primero, que es la gran preocupación de la ciudadanía, Bergara quiere contar con US$ 60 millones extra.

Con ese dinero, se buscará principalmente cambiar el sistema de recolección, mediante el retiro de la mitad de los contenedores que hay hoy en día en la calle y reemplazarlos, en gran parte del departamento, con contenedores para cada hogar o predio habitacional.

Entrega de contenedores intradomiciliarios en Carrasco Intendencia de Montevideo

La segunda prioridad del intendente es la movilidad, que está contemplada en dos proyectos: US$ 65 millones para el arreglo de veredas y US$ 50 millones para el arreglo de calles.

Respecto a las veredas, Bergara se propone arreglar las de avenidas, las de barrios y también construir donde no hay. Respecto a las calles, prevé reparar 55 kilómetros en arterias de alto flujo vehicular ubicadas en los ocho municipios.

Ciudad Vieja es el “más endeble”

Cuando se habla con ediles de Montevideo, varios de ellos coinciden en que el proyecto con menos chances es el que pide US$ 40,7 millones para revitalizar Ciudad Vieja. Así también lo reconoce Zuvela, el edil del sector Seregnistas que lidera Bergara,

“Si vos tuvieras que priorizar, el que pondrías en primer lugar sería el de limpieza. Y en segundo lugar, calles y veredas”, dijo. Desde este punto de vista, “el más endeble puede ser el de Ciudad Vieja”, reconoció.

Si bien puntualmente Bergara habló del barrio histórico durante la campaña, no fue algo recurrente como la limpieza y la movilidad.

Con esta inyección extra, quiere trabajar en el desarrollo turístico de Ciudad Vieja, crear un fondo para recuperar edificios patrimoniales que son públicos y también uno rotatorio para dar préstamos a privados que quieran recuperar fachadas.

Negociación con la oposición

Entre los blancos de la Lista 1, que son la mayoría y que están liderados por el senador Martín Lema, es poco probable que un edil le dé votos a la IMM, más allá del saneamiento.

Los de la lista 22, Nicolás Hernández y Joaquín Campos, no están confirmados, pero su líder Santiago Caramés ya ha dicho públicamente que considera errada la postura de su partido de oponerse constantemente a la IMM.

Federico Paganini, el único edil colorado, también se ha mostrado más abierto a negociar con la intendencia, pero tampoco está claro qué pasará con él, ni qué línea marcará el líder de su sector, Andrés Ojeda.

En una situación distinta está Guillermo Kruse que, si bien apoyó a Lema como candidato, no pertenece ni al Partido Nacional ni a ningún otro.

Incluso, ya tiene antecedentes de haber acompañado proyectos semejantes previamente. En el periodo 2015-2020 fue edil por el Partido de la Concertación tras apoyar a Edgardo Novick.

En aquel periodo, dio votos al entonces intendente Daniel Martínez para el Fondo Capital, después de que fuera revisado, y para la construcción de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

Abajo (de izquierda a derecha): el edil independiente Guillermo Kruse y el blanco Juan Ignacio Abdala. Arriba (de izquierda a derecha): los tres ediles nacionalistas Rafael Seijas, Gabriel Cunha y Juan Martín Bárcena. Junta Departamental

Pero si Bergara quiere contar con él, deberá negociar.

Según supo El País, Kruse pide que se baje de los US$ 300 millones originales y que también se tomen en cuenta otros planteos.

Por un lado, está planteando que la ciudad se debe preparar para el Mundial 2030. Por otro, quiere que se forme un fondo de mantenimiento de la Rambla (que en los últimos tiempos ha tenido algunas roturas significativas).

Si bien la IMM ya remitió los cinco proyectos a la Junta, como consta en las resoluciones pubicadas este jueves, todavía no llegaron al legislativo departamental.

El frenteamplista Gonzalo Zuvela espera que esto al inicio de la semana que viene. Una vez estén, se empezarán a tratar en una comisión formada específicamente para este fin.

El edil seregnista explicó que no hay un plazo “fijado” de cuándo se debería votar, pero que la idea es que sea a principios de mayo, así pueden luego dedicarse al presupuesto de la Junta Departamental que debe estar pronto para mediados de mes.