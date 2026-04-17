"Visión muy chata": la dura crítica de Lema a la IMM por descartar el tranvía en la reforma del transporte

El senador nacionalista Martín Lema cuestionó la "falta de innovación en las políticas de movilidad" luego de que el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y el director de Movilidad, Germán Benítez, comparecieran ante la Junta Departamental para hablar sobre la reforma del transporte metropolitano.

Convocados por la oposición, las autoridades defendieron, entre otras definiciones, la elección de utilizar ómnibus BRT (Bus Rapid Transit), en lugar de un tranvía o un tren aéreo, para conectar Zonamérica y El Pinar con Ciudad Vieja. Lema planteó la necesidad de "incorporar nuevas ideas para incentivar el uso del transporte público". En declaraciones a El País, sostuvo que parte del estímulo para que las personas opten por el transporte colectivo “está en la innovación”, a través de acciones de calidad y propuestas distintas que generen atractivo.

El gobierno nacional es quien lidera el proyecto, pero lo hace en coordinación con las intendencias metropolitanas. Este jueves, la Intendencia de Montevideo (IMM) llevó renders a la Junta de cómo quedaría la ciudad con el nuevo sistema. Bergara incluso bromeó con que el aspecto de los nuevos ómnibus (articulados y que pueden llevar más de 200 pasajeros) parece el de los tranvías. “Lo principal es que Montevideo no necesita una solución de tranvía”, subrayó Benítez.

Para Lema, “no hay que quedarse con las recetas de siempre” y llamó a “soñar con otro tipo de acciones” que generen expectativa en la población. A su entender, este tipo de enfoques puede contribuir "a que más personas elijan el transporte público para sus desplazamientos diarios".

"Falta innovación y acciones"

Lema advirtió además que actualmente “están faltando innovación y acciones” concretas en materia de movilidad. En particular, criticó la decisión de descartar la implementación de un tranvía para la zona metropolitana, lo que consideró “un error” y reflejo de “una visión muy chata”, enfocada únicamente "en soluciones básicas y sin apostar a un salto cualitativo en el sistema de transporte".

El legislador y excandidato a intendente en Montevideo también cuestionó la falta de fundamentos técnicos para esa decisión. Señaló que "no se ha explicado con claridad cuál es la evidencia utilizada para descartar el tranvía frente a otras alternativas", y afirmó que desde su sector no comprenden los criterios adoptados.

Martín Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En ese contexto, adelantó que insistirá en promover planteos para que se analicen otros mecanismos o medios de transporte que resulten más “seductores” para los usuarios del transporte público, así como para incentivar a quienes hoy utilizan vehículos particulares a cambiar de opción.