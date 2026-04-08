Reforma del transporte: licitaciones se definirían en “último trimestre” y manejan opciones para comprar BRT

Autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) comparecieron este miércoles ante la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de Diputados por el proyecto de reforma del transporte metropolitano.

En rueda de prensa posterior a la sesión, Lucía Etcheverry, titular de la cartera, aseguró que “cada una de las decisiones que hasta el momento se han tomado están fundamentadas sobre los estudios técnicos que se han hecho”.

También sostuvo que está activa una consultoría sobre “las externalidades y los impactos desde el punto de vista urbano y de ordenamiento territorial”, en referencia a la eventual afectación a comerciantes y vecinos de la zona.

Por otro lado, consultada acerca de la adquisición de los nuevos ómnibus BRT, comentó que en la última misión oficial a China le encomendaron a Fernando Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería, que “tuviera la oportunidad de intercambiar con varias de las empresas de ese país, con obviamente los requerimientos de diseño que tiene” el tipo de vehículo. Sin embargo, Etcheverry aclaró que es un ejemplo de “lo que se ha consultado”, pues también hay opciones europeas.

También indicó que las licitaciones para las obras estarían definidas en el “último trimestre” de 2026; en principio, las obras comenzarán en 2027. Este año se debe completar el “diseño conceptual” del proyecto, proceso que ya empezó.

“Esto significa que se hizo ya un llamado a expresiones de interés con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento y el Banco Mundial, que son los organismos que ofrecieron su apoyo y su compromiso por la magnitud, por la escala y lo que significa esta transformación del sistema de transporte público metropolitano”, explicó.

Lucía Etcheverry, ministra de Transporte. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Según la ministra, el proceso tendrá una duración de aproximadamente cuatro meses y logrará “validar todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero dar un paso más en términos del proyecto en su globalidad”.

Además, dijo que la estimación del costo final del proyecto (en el entorno de los US$ 490 millones) podría variar: “En la medida que este diseño conceptual avance y los estudios de las variantes que ha presentado la Intendencia de Montevideo (IMM) también se terminen, puede tener alguna modificación”.

Por su parte, el diputado blanco Juan José Olaizola, exsubsecretario de Transporte e impulsor de la convocatoria, manifestó que la preocupación de los partidos opositores sobre el proyecto es que, “si se hace mal, puede tener consecuencias irreversibles”.

“Los vemos también muy volcados al sistema BRT, y no analizando en una forma similar el tema del tren. Les planteamos el caso de Colombia, donde Bogotá tiene un sistema solamente con BRT, de ómnibus articulados, y es un mal sistema, que no anda bien. Y Medellín tiene varios sistemas, tiene BRT, tiene tren de superficie y otras opciones, y funciona bien. Entonces, no entendíamos por qué ceñirnos a un solo modo de transporte, como aparentemente es la decisión que se ha tomado”, afirmó.

El legislador puntualizó que seguirán “muy de cerca” el proyecto: “Queremos que sea una buena experiencia y no un nuevo corredor Garzón o una terminal Colón”.

Más allá de 18 de Julio, la reforma propone mejorar la conexión tanto entre Zonamerica y Ciudad Vieja, como entre El Pinar y Ciudad Vieja, a través del establecimiento de un sistema BRT (Bus Rapid Transit, por su sigla en inglés). Esta iniciativa incluye desplegar ómnibus de más de 200 pasajeros, que irán por carriles exclusivos y a los que se podrá subir por todas las puertas (ya que la validación del boleto se hará antes de entrar a la parada). Estos ómnibus circularán por Camino Maldonado / 8 de Octubre y Giannattasio / Avenida Italia. Ambas líneas, tanto la que partirá desde Zonamérica como la que lo hará desde El Pinar, llegarán a Tres Cruces.

Allí ingresarán a los subsuelos de una nueva estación desde donde viajarán hacia Ciudad Vieja a través de 18 de Julio. El proyecto contemplaba originalmente un túnel por debajo de esta avenida. Sin embargo, la Intendencia de Montevideo hizo una contrapropuesta que evita su construcción, lo que supone menores costos y tiempos de obra.