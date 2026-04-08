Jueza condenó a Moisés, joven que mató a su padre tras años de abuso, a doce años de prisión

La jueza María Noel Odriozola condenó a Moisés a doce años de penitenciaría, el hombre que mató a su padre en mayo de 2025 y que sostiene haberlo hecho producto de un "colapso emocional" tras años de abuso a él y al resto de su familia. La Fiscalía había pedido que fuera condenado a 18 años de cárcel, mientras que su defensa solicitó el "perdón legal" que está previsto en el Código Penal.

Odriozola fue la jueza al frente del juicio, que ocurrió en marzo, y quien dará una sentencia en primera instancia. Ese fallo puede ser apelado por cualquiera de las partes. La Asociación de Prensa Uruguaya (APU) transmite en vivo la audiencia de dictado de sentencia.

Moisés, joven que mató a su padre tras años de abusos, durante audiencia por el homicidio. Foto: Estefanía Leal/El País.

Jueza María Noel Odriozola durante audiencia por caso Moisés. Foto: Estefanía Leal/El País.

El caso y las posiciones de las partes

El domingo 25 de mayo del año pasado, Moisés fue a la casa de su padre en el barrio El Monarca y, tras abrirle la puerta, disparó cerca de 15 veces. Tres días después, una de las hermanas de Moisés le pidió a su pareja que pasara por la puerta de la casa de su padre porque estaba preocupada. Moisés dormía, pero los escuchó. Se levantó y le contó lo que había pasado. Rápidamente llamaron a la policía. En ese momento, él salió y dijo: "Hice lo que tenía que hacer, por fin hice Justicia". Guió a los policías hasta un galpón del fondo en el que estaba el cuerpo de su padre. El piso era de tierra y, al lado del cadáver, había un pozo en el que pensaba enterrarlo.

Moisés durante audiencia por homicidio de su padre, Carlos Martínez. Foto: Estefanía Leal/El País.

Los hechos en el caso no están en tela de juicio, lo que se debate es si el homicidio estuvo justificado —y por ende puede acceder a ese "perdón legal"— o no. Los testigos que declararon en el proceso defendieron a Moisés y dieron detalles de los años de abuso que sufrieron sus hermanas y madre. A su vez, recalcaron que en las 72 horas previas al homicidio el acusado conoció una serie de detalles que lo desestabilizaron y le provocaron un estado de "intensa conmoción" que lo llevaron a ir a buscar a su padre en búsqueda de una explicación. Describieron distintas escenas de abusos sexuales, diversas torturas —golpes a cintazos, baños de agua fría— y trabajo forzado. "Si encierran a Moisés en una cárcel, el Estado va a terminar el trabajo que arrancó nuestro abusador. Destruirnos la vida", dijo una de sus hermanas en una entrevista con Telenoche (Canal 4).

Audiencia por el caso Moisés. Foto: Estefanía Leal/El País.

La Fiscalía, por su parte, insistió en que hubo contradicciones en las declaraciones de los testigos —por ejemplo en el caso de una de las hermanas y de la madre de Moisés— y que no se dan los presupuestos legales que establece el artículo 36 para otorgar ese "perdón legal". Aseguraron que los hechos de abuso ocurrieron "hace más de 15 años", que en un expediente del año 2010 describieron el vinculo como "casi perfecto" —la madre de Moisés dijo estar amenazada en ese momento— y que miembros de la familia habían seguido teniendo contacto con la víctima incluso luego de que salió de la cárcel. En el año 2010 el fallecido estuvo preso por un año y medio (por única vez) por violar a una de sus hijas. Por otra parte, enfatizaron que la tercera condición que prevé el artículo es haber pedido protección del Estado y no haberla obtenido en forma eficaz, cosa que en este caso, entienden, no ocurrió.

La crónica entera del juicio y las evidencias que valorará Odriozola puede leerse aquí.