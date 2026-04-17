“Montevideo no necesita un tranvía”: IMM defendió reforma del transporte ante la Junta y mostró nuevos renders

Este jueves, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y el director de Movilidad, Germán Benítez, comparecieron ante la Junta Departamental para hablar sobre la reforma del transporte metropolitano.

Convocados por la oposición, las autoridades defendieron, entre otras definiciones, la elección de utilizar ómnibus BRT (Bus Rapid Transit), en lugar de un tranvía o un tren aéreo, para conectar Zonamérica y El Pinar con Ciudad Vieja.

El gobierno nacional es quien lidera el proyecto, pero lo hace en coordinación con las intendencias metropolitanas.

Este jueves, la Intendencia de Montevideo (IMM) llevó renders a la Junta de cómo quedaría la ciudad con el nuevo sistema. Bergara incluso bromeó con que el aspecto de los nuevos ómnibus (articulados y que pueden llevar más de 200 pasajeros) parece el de los tranvías.

Pero si bien el intendente dedicó una larga exposición a responder las preguntas de la oposición –y propuso a los ediles crear una comisión de seguimiento–, fue el director de Movilidad quien se centró en la elección de los BRT por encima del tranvía.

“Lo principal es que Montevideo no necesita una solución de tranvía”, subrayó Benítez.

La aclaración se debió a lo que había afirmado previamente Rafael Seijas, el edil que convocó a Bergara a la Junta.

El intendente Mario Bergara y el director de Movilidad, Germán Benítez, en la Junta Departamental para hablar sobre la reforma del transporte metropolitano Ignacio Sánchez

El edil nacionalista había cuestionado que las consultorías que se hicieron respecto a la reforma, que evaluaban distintas dimensiones, partían de la base de que el sistema BRT ya había sido elegido. Seijas dijo que la consultoría que sí evaluaba distintos modos, como el tranvía, se realizó tiempo después de haber tomado la decisión.

El director de Movilidad de Montevideo explicó que la preferencia por los BRT parte del conocimiento que hay por experiencias internacionales.

Benítez dijo que las ciudades que tienen tranvía es porque lo demanda su cantidad de población o porque tienen el dinero para pagarlo, aunque no sea necesario.

“La implementación de un sistema basado en tranvía implica que la inversión de capital salga entre el doble y el triple y que la inversión de mantenimiento salga aproximadamente el doble”, sostuvo comparándolo con el sistema BRT.

Optar por un tranvía hubiese condicionado “la extensión” del sistema de transporte metropolitano a otros troncales, afirmó.

La definición de las autoridades es que los nuevos ómnibus conecten Zonamérica y El Pinar con Ciudad Vieja a través de dos troncales: uno por Cno. Maldonado / 8 de Octubre / 18 de Julio y otro por Giannattasio / Av. Italia / 18 de Julio.

Para argumentar por qué este modelo ofrece una oferta suficiente de transporte para el área metropolitana, Benítez indicó cuántas personas pasan en hora pico, por hora y por sentido, en cada uno de los corredores elegidos. Dijo que en 8 de Octubre pasan unas 4.300 personas, en Av. Italia entre 1.500 y 2.000 y en 18 de Julio unas 6.000.

“El tranvía se hace necesario, y hay muchas ciudades que tienen sistemas combinados, cuando esos valores están en cinco veces más. Cuando estamos hablando de entre 30.000 y 40.000 personas, por hora y por sentido”, dijo el economista a cargo del departamento de Movilidad.

“En un país con recursos escasos, donde hay que asignar a distintas políticas, parece razonable pensar que un BRT de las características que presentaba el intendente con la presentación que se parecen cada vez más a los tranvías, inclusive en términos de confort percibido, puede perfectamente brindar la solución en el caso de Montevideo”, concluyó.

Render que mostró la Intendencia de Montevideo de cómo quedaría Avenida Italia con los ómnibus BRT Intendencia de Montevideo

Cuando retomó la palabra, el edil Seijas insistió con que hay 300 ciudades con “características similares” a Montevideo que usaban tranvía. “¿Por qué nosotros lo descartamos de plano? ¿Por el conocimiento que ya tenían ustedes? Se ve que los otros son todos burros…”

Al responderle, Benítez dijo que era cierto que hay ciudades con 400-500 mil personas que cuentan con este tipo de transporte, pero marcó varias diferencias.

“Son ciudades que normalmente no están en la región”, destacó primero.

Luego dijo que hay ciudades europeas que son pequeñas, pero que “no han desmantelado su red de tranvía, cosa que sí ocurrió en el caso de Montevideo”. “Por lo cual es mucho más fácil disponer tranvías”, añadió.

Y aludió a otro punto. “En la Unión Europea, la política ferroviaria está específicamente considerada al momento de otorgar financiamiento barato o gratis o no reembolsable inclusive”.

¿Y mezclar el BRT con el tranvía?

Por su parte, el intendente se refirió a la posibilidad, también señalada desde la oposición, de mezclar distintos modos: BRT en un trayecto y tranvía en otro.

“Esa posibilidad en algún momento se habló”, dijo Bergara.

Sin embargo, explicó que se trabajó en base a un criterio de “tender a minimizar los transbordos”. “El tener, por ejemplo, BRT en los tramos largos y pasar a tranvía hacia 18 de julio implicaba ahí un transbordo complejo que podía implicar la pérdida de tiempos ahorrados”, concluyó el intendente.