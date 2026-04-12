Bergara, el intendente “jodón” y “extremadamente inteligente” que padece la falta de simpatía del electorado

Quienes conocen a Mario Bergara dicen que es "jodón", "satírico" e "irónico". Que se la pasa haciendo chistes, pero al mismo tiempo es “extremadamente inteligente". También, que actúa en base a su propio criterio y que hace lo que quiere, como cuando fue al programa de televisión La Máscara y cantó Mi niña bonita disfrazado de carpincho. Y eso también... dicen que le encanta cantar.

Pero esa imagen, de hombre descontracturado, que siempre está sonriendo y "jorobando", no es la que se transmite necesariamente ante la ciudadanía. Es más, si se observan las mediciones de opinión pública, Bergara "no es carismático" y genera más antipatía que simpatía, según diagnostica la directora de la consultora Cifra, Mariana Pomiés.

"Tiene un saldo negativo. Históricamente no ha sido una persona que despierte simpatías. Más allá de su estilo y de que es bastante terrenal, aunque sea economista", explica en diálogo con El País.

"No es que sea antipático, pero no es carismático. No dicho por mí, dicho por la gente cuando lo describe", subraya.

Y en el marco de una visión negativa sobre el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo, esto no lo ayuda. Algo distinto ocurre con el presidente Yamandú Orsi, que sigue contando con un nivel de popularidad alto, aunque su gobierno no esté tan bien evaluado.

¿Pero por qué la ciudadanía tiene esa visión sobre Bergara? Las respuestas pueden ser muchas.

Un repaso por su carrera

Además de con el fundador del Frente Amplio, Líber Seregni (que da nombre a su sector), Bergara está muy asociado al exvicepresidente y exministro de Economía, Danilo Astori. Con él empezó justamente como subsecretario de Economía en el primer gobierno del FA (2005-2010). La relación, no obstante, no siempre fue la mejor. De hecho en 2019, para las elecciones internas, la histórica lista del fallecido dirigente, la 2121 de Asamblea Uruguay, apoyó, dentro del Frente Líber Seregni, la candidatura de Daniel Martínez y no la de Bergara.

Eduardo Bottinelli, director de Factum, explica que el intendente, como le pasa a otros políticos, tenía una imagen principalmente positiva cuando no era tan conocido, y que en los últimos años, al candidatearse a presidente dos veces, y ahora como intendente, la situación cambió.

“Fue subsecretario de Economía y presidente del Banco Central. Tenía como esa cuestión más tecnocrática o técnica. Eso lo alejaba un poco del rechazo. En la medida que empezó a ser mucho más político, e incluso candidato, empezó a levantar rechazo fuera de los votantes del Frente”, dice Bottinelli en diálogo con El País.

En esta nueva etapa de su carrera, que incluyó dos precandidaturas presidenciales, en 2019 y 2024 —aunque en el segundo caso se bajó para apoyar a Orsi—, Bergara debió dejar su imagen técnica y “romper esa cuestión un poco más fría”, explica el director de Factum.

Mario Bergara estaba detrás de Carpincho en el programa Quién es la máscara Foto: Captura video

Cantó en La Máscara, pero también dos veces en el Senado: en 2021 tras la muerte del murguista Julio Julián y en 2023 en el marco de los 40 años de la marcha estudiantil de 1983. También lo hizo recientemente en el cierre de la Semana Criolla.

"Busca descontracturarse", pero “eso no parece que le esté retribuyendo”, dice Bottinelli.

De todas formas, dice que la gran mayoría de políticos tienen "problemas" en lograr ese equilibrio entre mostrarse serios y al mismo tiempo generar cercanía con las personas.

Respecto a las situaciones donde Bergara ha sorprendido y se ha puesto, por ejemplo, a cantar, algunos pueden interpretarlas como parte de una estrategia de un equipo de comunicación política. Pero quienes trabajan, o trabajaron, con él aseguran que situaciones como las de La Máscara responden a decisiones personales del economista.

Incluso, un dirigente que trabajó en una campaña con Bergara dijo a El País que él actúa en base a su propio criterio y que no es un político que consulte a varios asesores antes de tomar una decisión.

El politólogo Mauro Casa entiende que al hablar sobre la baja aprobación de Bergara como intendente no habría que poner el foco en su simpatía o antipatía, porque "nunca tuvo altos niveles de popularidad". Al igual que Bottinelli, Casa repasa la carrera del seregnista y entiende que lo que "quiere representar", es decir, la "continuidad del astorismo" se le ha hecho esquivo, empezando porque no obtuvo el respaldo del propio Astori en su primera precandidatura.

"Tuvo la dificultad de entrada de no poder llegar al público más cercano que sería el votante astorista, clase media, montevideano, típico de la centroizquierda frenteamplista", resume el politólogo.

Casa sigue su repaso y sostiene que en 2024 a Bergara le fue "muy mal" con su precandidatura, por lo que debió retirarla y apoyar a Orsi. Mientras que en la campaña para las departamentales en 2025, el politólogo señala que al hoy intendente se lo vio "constantemente embretado" en que se lo cuestionara sobre si realmente quería ser intendente o si en realidad tenía vocación presidencial.

Yamandú Orsi y Mario Bergara. Foto: Darwin Borrelli.

Revertir la desaprobación

Cualquiera sea su opción en el futuro, tanto si vuelve a ser candidato a la Presidencia en 2029, o si va por una reelección en la comuna, Bergara deberá revertir la desaprobación que tiene.

"Si él quiere seguir siendo candidato, tiene que cerrar esta gestión con una mejora de evaluación", dice Pomiés. Y advierte que una mala gestión del economista también afectaría al Frente Amplio.

En tanto, para el politólogo Casa, la "única bala" de Bergara es la gestión. "No veo cuestiones por el lado de la simpatía, por la comunicación, por salir más en la tele. Es un político que tiene que mostrar que se corta el declive de Montevideo como ciudad y que las cosas empiezan a mejorar, aunque sea levemente", dice el politólogo.

Cuando se ven los resultados de las encuestas desde que asumió, Bergara parece no haber tenido una luna de miel. En su primera medición, estuvo 21 puntos por encima de su antecesor Mauricio Zunino, pero enseguida empezó a caer. Antes de terminar su primer año, tiene el mismo 28% de aprobación con el que se fue el suplente de Carolina Cosse, según encuestas de Equipos que contrata la intendencia.

Una hipótesis es que Bergara no contaba con un apoyo electoral tan sólido. Después de una mala votación de su sector a nivel nacional, el economista se candidateó a la intendencia capitalina respaldado por el Movimiento de Participación Popular (MPP), mayoritario con ventaja dentro del FA. Y, además, fue el único candidato oficialista que era conocido por la población. Acompañado por dos figuras de bajo perfil, Verónica Piñeiro y Salvador Schelotto; para muchos era casi inevitable que el exministro de Economía ganara.

"Termina ganando la elección más por inercia", entiende Casa.

Salvador Schelotto, Veronica Piñeiro y Mario Bergara - Acto de cierre de campaña del Frente Amplio para las elecciones depaertamentales y municipales del 11 de mayo, en el Intercambiador Belloni de Montevideo, ND 20250508, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

“Mientras en el 2020 el Frente Amplio tenía una oferta de candidaturas fuerte (Martínez, Álvaro Villar y Cosse), en el 2025 Bergara era el que descollaba en términos de popularidad. Entonces, efectivamente, no era el mismo grado de competencia y de elección”, señala también Bottinelli.

No obstante, agrega que a Bergara le tocó ingresar en una intendencia que enfrenta un “proceso de desgaste” en los últimos periodos, “incluso con sus propios votantes”. En este sentido, considera que el intendente tiene que centrarse en reconquistar a quienes lo apoyaron, porque son “los más fáciles de recuperar”, y luego, sí apuntar a los que “oscilan” o son neutros.

Cuando se observan los resultados de la última elección, a Bergara en sí lo votó el 28,9% del electorado, básicamente el mismo porcentaje que ahora lo aprueba. El FA alcanzó un 48,9%, pero sumando los sufragios a Schelotto y Piñeiro.

Mario Bergara en la presentación del Presupuesto Quinquenal 2026-2030 de la Intendencia de Montevideo. Foto: Natalia Rovira

¿Y qué pasa con Lema?

El senador Martín Lema es la principal figura de la oposición a nivel departamental. Fue el candidato a la Intendencia de Montevideo más votado en las últimas elecciones y según ha dicho quiere volver a ser candidato en las próximas.

Le está haciendo una marca insistente y personal a Bergara. Pero, ¿su estilo combativo y de constante oposición le servirá para sus chances electivas? Bottinelli entiende que no es la mejor estrategia a largo plazo.

“La visión negativa de las cosas todo el tiempo va perdiendo efectividad. Se corre el riesgo de llegar a la elección con un desgaste del recurso, y eso es un problema", explica el magíster en sociología. Y observa que en la oposición falta "seducción".

"Si quiere captar personas que están desconformes con la intendencia, pero no necesariamente enojadas, el tirar piedras no es el mejor camino para convencerlos, lo es más la seducción. Y esa seducción no aparece hoy más que por la negativa”, sostiene.

Martin Lema - Sesion de la Camara de Senadores por discusion del proyecto de rendicion de cuentas y balace de ejecucion presupuestal del ejercico 2024, en el Palacio Legislativo de Montevideo, ND 20250716, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

De todas formas, dice que la posibilidad de que la Coalición Republicana gane, más allá de Lema, dependerá de si el FA pierde votos y si esos votos van para la oposición.

Recuerda que en 2010, tras el gobierno de Ricardo Ehrlich y con Ana Olivera como intendenta electa, el oficialismo tuvo su “peor elección de las últimas décadas en Montevideo”, pero que los insatisfechos se inclinaron al voto blanco o anulado, en lugar de apoyar a la oposición.

