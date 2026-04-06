El video viral del intendente Mario Bergara cantando con La Decana en el cierre de la Criolla del Prado

La Semana de Turismo volvió a desplegar su clásico mapa de festivales y celebraciones en todo el país, con propuestas que combinan tradición, música y encuentro popular. En Montevideo, uno de los eventos más emblemáticos es la Criolla del Prado, que este año celebra su edición número 99 en la Rural del Prado, con una grilla que reunió a figuras de distintos géneros y generaciones. Y terminó con una sorpresa: Mario Bergara cantando en el escenario mayor.

Por el escenario pasaron nombres como Anita Valiente, Edú “Pitufo” Lombardo, Laura Canoura, Jorge Nasser, Luana, Sonora Palacio, entre tantos otros, en una programación que mezcló folclore, murga, candombe y música tropical. Pero el momento más comentado del fin de semana se dio en un cruce inesperado que rápidamente se volvió viral.

El domingo por la noche, durante el cierre a cargo de La Decana, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, se animó a subir al escenario y participar del show. La histórica banda de la familia Goberna, fundada en 1964 y referente indiscutida de la música tropical uruguaya, lo invitó a sumarse en un momento que terminó siendo uno de los más celebrados —y comentados— de la noche.

“Escuchen, eh”, pidió Carlos Goberna Jr. antes de darle paso al jerarca, que sorprendió al público entonando un fragmento de un clásico de “Cometa blanca”. El intendente no solo cantó, sino que también siguió el tema a dúo con la banda y hasta se animó a bailar, demostrando que conocía la letra de memoria. La multitud respondió con aplausos y ovaciones.

El propio Bergara compartió el momento en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento: “Gracias @la_decana_oficial por este hermoso cierre de las Criollas”. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el video no tardó en generar repercusión más allá del aplauso inicial.

Así se cierra una Criolla! Grande @Mario_Bergara cantando con la gente! pic.twitter.com/y9Jc2mvEm4 — Ale González (@AleGonzalezAle_) April 5, 2026

En redes sociales, las reacciones fueron variadas. Algunos usuarios celebraron su espontaneidad y cercanía, con comentarios como “absolutamente maravilloso” o “gigante”. Otros, en cambio, aprovecharon para cuestionar su gestión al frente de la Intendencia, con críticas que iban desde el estado de la ciudad hasta su exposición en este tipo de situaciones.

"Payaso", "la ciudad se cae a pedazos y él haciendo papelones" y "qué ganas de hacerse putear gratis", fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.

Incluso hubo quienes recordaron su paso por ¿Quién es la máscara? (Canal 12), donde participó bajo el disfraz de Carpincho, o la vez que cantó "A una mano, paloma" en el Parlamento para homenajear al director de murga Julio Julián.

Entre apoyos, ironías y cuestionamientos, lo cierto es que la escena logró instalarse rápidamente en la conversación pública. Y en medio de una de las fiestas más tradicionales del país, el intendente volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez, micrófono en mano.