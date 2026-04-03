Cocina en vivo y baile final: Núbel Cisneros y Nano Folle sorprendieron a todos en "Subrayado Tarde"

En medio del ritmo habitual de los móviles en vivo, Subrayado Tarde sorprendió con un momento descontracturado y festivo desde la Criolla del Prado. Desde allí, el meteorólogo Núbel Cisneros y el periodista Nano Folle —ya retirado de Canal 10— se calzaron el delantal y se animaron a cocinar panqueques de brócoli ante el público, en una escena que rápidamente se transformó en baile y celebración colectiva.

La encargada de llevar adelante el móvil fue Verónica Chevalier, quien ofició de anfitriona de un segmento que tuvo de todo: humor, improvisación, sorteos y baile. Entre risas y comentarios al aire, Cisneros y Folle jugaron a ser chefs por un rato, entremezclando ingredientes con técnicas poco ortodoxas y mucho carisma. “Yo rompí los huevos”, lanzó Folle, fiel a su estilo, mientras su compañero sorprendía con una particular forma de batir que despertó la sorpresa general.

El stand de la Intendencia en la Criolla se convirtió así en una cocina abierta, donde además de preparar los panqueques, los comunicadores interactuaron con el público, rifaron premios —como una sandwichera que terminó en manos de una participante que debió ganársela bailando— y celebraron el espíritu del encuentro.

Nano y Nubel cocinaron panqueques de brócoli en el Prado. La tarea finalizó con baile y el tradicional trencito junto a @VeroChevalier y el público. pic.twitter.com/QrUvincIZp — Subrayado (@Subrayado) April 2, 2026

Pero el momento cúlmine llegó sobre el final, cuando el móvil se desbordó en un festivo “trencito” encabezado por Folle, Cisneros y Chevalier, arrastrando a todos los presentes en una coreografía improvisada que cerró el segmento con pura alegría. “Vamos arriba, que esto termina con trencito”, arengaban, mientras la transmisión se convertía en una verdadera fiesta popular.

Más allá del tono distendido, también hubo espacio para destacar el trasfondo social de la actividad: la generación de puestos de trabajo a partir de cursos de manipulación de alimentos impulsados en el lugar, un dato que fue celebrado en medio del clima festivo.

No es la primera vez que un móvil con Núbel Cisneros "se sale de control". Hace unos días, el meteorólogo también terminó bailando con el público.