El móvil de Nubel Cisneros que se salió de control en la Criolla del Prado: un trencito y "los prohibidos"

Los momentos descacharrantes son moneda corriente en Subrayado Tarde y uno de los principales motivos que explican el éxito del noticiero vespertino de Canal 10. Con frecuencia se viralizan escenas desopilantes protagonizadas por sus conductores, que rápidamente son celebradas por la audiencia en redes sociales y se transforman en pequeños clásicos del programa.

En esta ocasión, el episodio no ocurrió dentro del estudio sino en exteriores, durante un móvil desde la Criolla del Prado que terminó convirtiéndose en una escena para el recuerdo. En el marco de la Semana de Turismo, Verónica Chevalier y Nubel Cisneros se trasladaron hasta el predio para realizar el clásico pronóstico del tiempo desde allí.

Sin embargo, fieles al estilo distendido que caracteriza al ciclo, decidieron irrumpir en un stand de educación alimentaria donde se estaba desarrollando una charla.

Apenas advirtió la presencia de las cámaras, la interlocutora pidió un aplauso para Canal 10, lo que generó una inmediata respuesta del público presente, que comenzó a corear, hacer palmas y celebrar la aparición del meteorólogo. Desde estudios, Danilo Tegaldo no ocultó su sorpresa. “Yo no puedo creer que tiene platea”, comentó entre risas, mientras Nole Marrone destacaba la actitud de la movilera: “Vero es una crack, te interrumpe todo”.

El momento tuvo también su cuota de humor cuando la anfitriona del stand elogió a Nubel y recordó un encuentro previo: “Lo encontré un día en un canal y su traje brillaba tanto que me quedé impactada con usted”, dijo, antes de contar que el meteorólogo volvería en los próximos días para cocinar, aunque sin revelar quién lo acompañaría. Será una sorpresa.

Pero el cierre fue lo más inesperado. Antes de despedirse, Chevalier le preguntó al público quién era fan de Nubel, lo que desató una nueva ovación. Acto seguido, alguien propuso que enseñara algunos pasos de baile y desde el estudio alentaron la idea. “Que tire unos prohibidos”, lanzó Tegaldo, mientras Nole revelaba que Nubel va a clases de danza.

La música comenzó a sonar y el meteorólogo no dudó: se sumó al juego, tiró algunos pasos y contagió al público, que terminó armando un trencito improvisado en pleno Prado. Las risas se multiplicaron tanto en el lugar como en el estudio, coronando otro momento inolvidable del ciclo. Una escena más que se suma a la ya extensa lista de perlitas protagonizadas por el meteorólogo estrella.