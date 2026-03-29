"Punto Penal" renovó su panel periodístico con el debut de una nueva voz femenina en la mesa dominical

La pantalla de Canal 10 sumó este domingo una nueva cara a uno de sus clásicos del fin de semana. La periodista deportiva Camila Antognazza hizo su debut en la mesa de Punto Penal, incorporándose como panelista rotativa en el ciclo dominical.

El programa, consolidado como un espacio de referencia para el análisis del fútbol local e internacional, continúa apostando a la renovación de su equipo con la llegada de nuevas voces. En ese marco, Antognazza se integró al staff estable que conforman Roberto Moar, Martín Charquero, Mauro Mas, Fernando Corchs y Oscar Belo.

Según confirmaron fuentes del programa, su participación se dará en modalidad rotativa, al igual que la de otros comunicadores que también integran el equipo de forma ocasional, como Daniel Richard, Diego Miranda y Sofía Romano. De esta manera, el ciclo apuesta a una dinámica flexible que combina figuras consolidadas con nuevas incorporaciones.

Más allá de este desembarco en Punto Penal, Antognazza atraviesa un año de fuerte exposición profesional. La periodista forma parte del equipo de Canal 5 que estará a cargo de las coberturas y transmisiones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyos derechos fueron adquiridos por el canal estatal. A su vez, integra las transmisiones del fútbol uruguayo a través de Tenfield, donde se desempeña como periodista de campo de juego en las transmisiones que van por Antel TV. También integra programas en Sport 890 y antes en Radio Universal.

El estreno de Antognazza no pasó desapercibido entre los seguidores del programa y reforzó una tendencia cada vez más visible en los medios deportivos: la incorporación de mujeres en espacios de análisis y opinión, ampliando el enfoque y enriqueciendo el debate futbolero en la televisión uruguaya.