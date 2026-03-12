La serenata improvisada de dos periodistas de "Subrayado" en pasillos de Canal 10: el video y para quién fue

Los pasillos de los canales de televisión suelen ser escenario de situaciones tan insólitas como divertidas. Con celulares siempre a mano, muchos de esos momentos espontáneos terminan registrados y compartidos en redes sociales por los propios comunicadores.

En Canal 10, esas escenas inesperadas parecen estar a la orden del día. Tiempo atrás, por ejemplo, el meteorólogo Nubel Cisneros se volvió viral cuando instaló un improvisado puesto de degustación de quesos en pleno pasillo de Saeta, con ticket incluido a 100 pesos. La escena desató las risas y reacciones de sus compañeros.

El propio Cisneros también protagonizó otro momento recordado cuando ingresó al estudio de Subrayado Tarde acompañado por una cuerda de tambores de Candombe Ansina Ancestral, el taller al que asiste como alumno y en el que, según contó su profesor al aire, es “el niño cero falta”.

Los pasillos de Canal 10 también han sido testigos de varios bloopers. Uno de los más comentados fue la caída que sufrió Noelia Etcheverry en la previa de una grabación de Sonríe. La conductora decidió compartir el video con sus seguidores y definió la escena como “la caída de su vida”.

Ahora, los protagonistas de un momento tan inesperado como divertido fueron dos comunicadores del canal, que improvisaron un pequeño show musical para agasajar a otro compañero.

“Los descubrí haciéndole un concierto a Jorge Balmelli”, escribió el Daro Kneubuhler al compartir el video en sus redes.

Las imágenes muestran al periodista Nicolás Lussich sentado al piano, vestido de traje, interpretando "Tan enamorados", el clásico popularizado por Ricardo Montaner. A su lado, Christian Font, también de sacoy corbata, se anima a cantar con entusiasmo dos estrofas del estribillo, mientras Lussich acompaña con los coros.

“Tan enamorados que así la noche dura un poco más. Contigo, contigo”, entona Font en un tono bien agudo.

Sentado en una silla, el panelista de Polémica en el bar, Jorge Balmelli, observa la escena con una mezcla de sorpresa e incredulidad.

El video termina con un primer plano de Font cantando el último “contigo”, mientras se escucha la voz de Daro celebrando desde atrás de cámara: “Impresionante”.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de otras figuras del canal. “Qué maravilla” y “Tremendos”, escribieron Sofía Romano y la maga Judy del Bosque, ambas compañeras de Balmelli en Polémica en el bar. También varios seguidores destacaron el talento musical de los dos periodistas.