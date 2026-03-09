Polémica en medio de emotiva nota en el "Polideportivo": exjugador acusó a Diego Muñoz de "mala leche"

El exfutbolista Pablo Melo visitó este domingo Polideportivo, de Teledoce, donde habló de su carrera deportiva en Cerro, Danubio y Nacional, entre otros equipos. Pero el momento más revelador y emotivo fue cuando el exdeportista, hoy dedicado a la seguridad en AUF y otras empresas, reconoció que padece de una adicción a las apuestas deportivas.

"Tuve la mala suerte de haber ganado la primera vez que aposté", dijo sobre los comienzos en esta adicción, en 2011. Añadió que este vicio "le arruinó la vida" y provocó la separación con la madre de sus hijos, entre otros perjuicios sociales, económicos y emocionales. Ha apostado no solo en fútbol, sino en básquetbol y hasta tenis de mesa.

"Hoy tengo momentos. Tengo un trabajo y eso es importante. Es algo silencioso, porque me ves en la calle y estoy normal, pero estoy destrozado por dentro", añadió el exdeportista, visiblemente emocionado en varios tramos de la nota.

La exposición del caso generó el destaque de parte de los integrantes de la mesa del programa deportivo de Canal 12. Federico Buysan, Gerardo Peluso, Diego Muñoz, Diego Jokas y Alberto Kesman reconocieron el valor del testimonio de Melo, que podría ayudar a otras personas con el mismo problema. "Hoy está muy instalado entre los jóvenes el tema de las apuestas", dijo Melo y llamó a los padres a estar atentos.

Desde sus redes sociales, el también exfutbolista y exintegrante de la Mutual de Futbolistas, Fabián Pumar, destacó el testimonio de Melo, pero al mismo tiempo, se mostró muy crítico con las preguntas que le formuló Diego Muñoz durante la nota, calificando al periodista de "mala leche".

"Más huevos que cuando jugaba. Tremendo tipo. Si no vieron la nota, búsquenla. Ojalá el ambiente del fútbol tome conciencia y deje de hacerle publicidad a las mierdas de las apuestas. Muy bueno el espacio que dio el polideportivo. Lástima la mala leche normal de Diego Muñoz", expresó Pumar en X (ex Twitter).

Más huevos que cuando jugaba. Tremendo tipo!! Si no vieron la nota, buequenla. Ojalá el ambiente del fútbol tome conciencia y deje de hacerle publicidad a las mierdas de las apuestas. Muy bueno el espacio que dió el polideportivo. Lástima la mala leche normal de @diegomunoz75 pic.twitter.com/Iixd8cENOn — Fabián Pumar (@PumarFabian) March 8, 2026

En concreto, Muñoz había consultado a Melo si había apostado en partidos de fútbol donde él mismo jugara. "Sí, aposté, pero siempre a favor", respondió el exdeportista, sin tomarse a mal la interrogante. En otro tramo, el periodista también quiso saber si había pedido ayuda a la Mutual.

Lo curioso de la crítica de Pumar es que Muñoz la leyó al aire, sin saber que en el cierre del tuit lo criticaba duramente. "Después me critica a mí, no sé por qué", dijo al aire en el cierre de la nota.

El ida y vuelta siguió luego en la red social X. Muñoz respondió a la crítica original recordando el pasado de Pumar en la anterior directiva del gremio de futbolistas: "Hola, Fabián. Espero estés mejor. Y un día se te pase ese dolor que nunca te pudiste sacar de cuando eras parte de la peor directiva de la historia de la Mutual".

Hola, Fabián. Espero estés mejor. Y un día se te pase ese dolor que nunca te pudiste sacar de cuando eras parte de la peor directiva de la historia de la Mutual. Suerte. — Diego Muñoz (@diegomunoz75) March 9, 2026

El exfutbolista insistió en cuestionar la actitud del periodista en la entrevista a Melo: "Pablo poniendo su vida arriba de la mesa y vos tratando de sacarle sangre a algo que no tenía ningún sentido. Eso solo un mala leche lo puede hacer", posteó.

Diego Muñoz volvió a recoger el guante y escribió: "Hay un poco de tuit en tu resentimiento, Fabián. Fue una pregunta que nadie, absolutamente nadie, le dio el sentido que le diste vos. Suerte en pila".

Pumar siguió en la misma línea: "No te hagas el gracioso, que no corre. No tiene sentido tu pregunta, solo tiene mala leche porque la respuesta, a pesar de que te lo tuvo que aclarar, apuntaba a sacar sangre de una persona que te abrió su vida en tu programa. Tus compañeros notable, vos, el mismo de siempre".