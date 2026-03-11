Peke Sander se quebró al aire al evocar el momento más doloroso de su vida: “Me tuve que hacer grande de golpe”

Fernanda “Peke” Sander vivió uno de los momentos más emotivos al aire cuando recordó el golpe más duro de su vida: la muerte de su padre. Invitada al ciclo Protagonistas, que conduce Leo Sanguinetti en Del Sol, la comunicadora especializada en Carnaval se quebró al evocar aquel fatídico 8 de enero de 2019.

De él heredó dos de las pasiones que hoy marcan su vida: Peñarol y el Carnaval. Uno de sus primeros recuerdos vinculados a la fiesta popular es un “trencito” con la antimurga BCG cuando tenía apenas cuatro años, en un tablado del Club Malvín. La música de su infancia tampoco deja dudas: el Canario Luna, Contrafarsa y un casete naranja de Saltimbanquis que su padre escuchaba cada noche antes de dormir.

“Mi viejo era mi vida, mi todo”, dijo la movilera de Pasión de Carnaval (Tenfield) con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos. “Lo extraño todos los días. Uno aprende a convivir con el dolor, pero muchas veces digo: cómo me gustaría que mi viejo pudiera estar viendo todo este reconocimiento y cariño. Se ve que Dios precisaba buena gente arriba y se lo llevó un poco temprano”.

Luego recordó el difícil momento que atravesó esa madrugada. Su padre falleció en su casa y fue ella quien tuvo que avisarle a su madre, que vivía en La Paz, Canelones.

“Tuve que llamarla y decirle que papá estaba mal, que tenía que venir. Fue una madrugada horrible, donde me tuve que hacer grande de golpe. Yo ya tenía 30 años, pero era su todo y él era mi todo. De golpe, de la noche a la mañana, quedé sola”, relató.

Sander también contó cómo el Carnaval fue un sostén en uno de los momentos más difíciles de su vida. “A mí me salvó el Carnaval porque papá falleció un 8 y a los diez días yo ya estaba con el Desfile y todo”, explicó.

El impacto real de la pérdida llegó semanas después, cuando la vorágine de la fiesta terminó. En marzo, cuando el concurso había terminado, una tarde llegó del juzgado donde trabaja, y mientras se sacaba el maquillaje frente a un espejo al lado de la puerta del cuarto que era de papá, pensó: ‘Se murió papá’. "Ahí fue como que caí”, dijo.

Ese día, sin que mediaran palabras, su primo percibió lo que estaba pasando. “Estaba sentado mirando televisión. Yo solo tenía lágrimas en los ojos y me miró y me dijo: ‘Se extraña’. Sin que yo le dijera nada”, recordó Peke Sander.

"Fue una madrugada horrible en la que tuve que hacerme grande de golpe. Yo era su todo y él era mi todo"

Durante la entrevista también recibió un mensaje especial de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, club del que Sander es fanática. “Es una amiga con la que compartimos una de las grandes pasiones de nuestra vida, que es Peñarol. Ella lo vive de una forma muy particular, muy ligada a su papá”, expresó.

Ruglio recordó incluso una de las sorpresas que Sander le dio a su padre: llevarlo engañado al Campeón del Siglo. “Es todo corazón amarillo y negro, y está siempre a la orden del club”, destacó.

Con lágrimas en los ojos, la periodista también evocó uno de los cumpleaños más especiales de su vida, celebrado en el estadio aurinegro. Confesó que nunca le gustó cumplir años, y que la fecha se volvió aún más difícil tras la muerte de su padre. Sin embargo, ese festejo en el palco fue distinto. “Va a quedar siempre en mi memoria”.