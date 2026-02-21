La Peke Sander confesó que evalúa dejar "Pasión de Carnaval": los motivos detrás de la decisión

Un trencito con la antimurga BCG, a los cuatro años en el tablado del Club Malvín, es uno de los primeros recuerdos que Fernanda “Peke” Sander asocia al Carnaval. La banda sonora de su infancia no fue otra que el Canario Luna, Contrafarsa y un casete naranja de Saltimbanquis que su padre escuchaba cada noche antes de dormir. Así, entre herencia familiar y fascinación propia, la fiesta popular la abrazó para siempre.

“La magia y el calor de la fiesta son únicos. Es como el que sigue a un cuadro de fútbol”, compara la periodista de Pasión de Carnaval (Tenfield).

La niña que miraba embobada los conjuntos, que seguía a Zíngaros, que tomó clases de danza con Jean Claude y hasta fantaseó con sacar una revista, hoy es la primera contención que reciben los artistas al descender del escenario del Teatro de Verano. Esa “bajadita” -bautizada así junto a Coco Echagüe, como guiño a su estatura- es su sello, su zona de confort y el lugar donde dejar aflorar su sensibilidad.

Pero este año algo cambió. El desgaste físico y emocional le empezó a pasar factura. A la desvinculación de Mariana Romano de Tenfield se suma que el madrugón para cumplir con su trabajo como receptora en el Poder Judicial se le ha hecho cuesta arriba, y siente que es hora de disfrutar de la fiesta desde otro lugar.

En charla con Sábado Show, lanza una primicia: está evaluando dar un paso al costado de Pasión de Carnaval, después de 12 años. Mientras lo procesa en terapia, repasa su historia, sus sueños pendientes y el lugar que Momo ocupa en su vida.

—Entre tanto tablado, ¿se te pasó por la cabeza estudiar algo artístico?

—En 2006 seguía a Zíngaros y empecé a estudiar danza con Jean Claude, que era coreógrafo de Zíngaros y Carambola. Estuve un par de años y dije: “Cómo estaría para salir en una revista”. Obvio que no podía porque era un queso. Con Daiana, mi mejor amiga, hasta fantaseábamos con la idea de sacar una. No sé cantar ni bailar ni actuar. Coco Echagüe un día me preguntó si estaba para hacer teatro. “Vos estás mal de la cabeza”, le dije. Aunque no parezca, soy vergonzosa y no tengo talento para nada artístico. Está absolutamente descartado.

—¿Te han invitado a participar de algún conjunto?

—No. Gustavo Uboldi (Adams) y Gonzalo Palau (Curtidores de Hongos) tenían una murga joven que se llamaba Zarto Disparate y yo me arrimaba mucho a los ensayos. Una vez tenían que actuar en el boliche El Tartamudo, faltó Camila Dorta (que canta como una bestia), y como sabía la letra, me pidieron que cubriera el bache. Fue mi primera y única participación. Hice de Chris Namús. Fue lo más cercano a un pasaje por Carnaval, pero no se va a volver a repetir.

—Estudiaste Comunicación, pero hace 13 años trabajás en el Poder Judicial. ¿Cómo llegaste?

—Mi mejor amiga es jueza y me avisó que había un concurso para administrativa. En ese entonces trabajaba en la producción de Agitando una más y me anoté. Me senté a estudiar sin tener ni idea. Fui a dar el concurso entregada. Me fue muy bien en la prueba de conocimiento y cuando tuve el psicotécnico estaba certificada por depresión, así que pensé que había marchado. A los meses me llamó mi amiga para contarme que había quedado. “Te va a cambiar la vida”, me dijo. Y fue así.

Peke Sander cubriendo el Desfile Inaugural de Carnaval para Tenfield. Foto: Gabriel Arambillete

—¿No se te ha dado la chance de vivir de los medios? ¿Te han convocado más allá del Carnaval?

—Vivir de los medios en este país no es fácil y tengo una estabilidad con un empleo público que es impagable. Estoy abierta a hacer otras cosas, pero no dejaría mi trabajo aunque vengan con el mejor proyecto del mundo.

—¿Por la estabilidad?

—Sí, es triste tener que relegar la vocación por estabilidad, pero es la realidad de mucha gente acá. Soy una agradecida porque aunque no estudié derecho ni elegí ser funcionaria judicial, me gusta.

—¿Cómo se dio tu llegada a Pasión de Carnaval en 2014?

—Entré por una changa y quedé efectiva. Trabajaba en Colados al camión por la 890 y además lo hacíamos por VTV. Ese año había llovido tanto que no se pudo suspender la etapa en el Teatro de Verano por el Desfile de Llamadas. El equipo de Pasión se dividió y faltaba un notero. Como yo estaba en VTV con Colados, me llamaron. Como plata y miedo nunca tuve, fui a hacer algo que nunca había hecho: notas en un desfile. El sábado me llamó la productora para decirme que Nelson (Burgos) y Mariana (Romano) iban a un desfile en el interior y querían que yo cubriera los puestos. Dije que sí y me encontré con la famosa bajada. El productor me dijo: “Vos parate acá, mirá la cámara y pará a los componentes”. Tuve la suerte de que todos me hablaron. Sobreviví ese fin de semana y el lunes me llamó otro productor para decirme que les había gustado cómo había salido y que querían que me quedara.

—Le imprimiste tu sello y aparecés en un momento muy íntimo, cuando están con la emoción a flor de piel. ¿Es difícil manejar la situación?

—Es un lugar muy lindo, pero las primeras me costaron mucho porque sentía que era súper invasiva. Bajás de jugarte la vida y te encontrás con alguien que te secuestra para esas primeras sensaciones. Se le fue encontrando la vuelta y es mi lugar en el Teatro de Verano; otras cosas que hago son circunstancias. Mientras yo esté, la bajadita no va a morir, y el día que eso pase no va a ser mi decisión.

—Los artistas siempre elogian tu trabajo y el público espera la bajadita.

—Sé que la gente la espera porque los componentes me lo dicen. Me escriben por Instagram para que los agarre porque es el cumpleaños de un familiar o los están viendo en el exterior. El Rusito González me dijo una vez: “Tené presente que relegamos los primeros abrazos con nuestras familias para ir a conversar contigo”. Es un lugar que quiero mucho.

—Ha habido hasta propuestas de matrimonio entre componentes. ¿Pasaste algún momento incómodo?

—Nunca me pasó que alguien me hiciera sentir mal. Solo una vez Christian Font, que salía en Diablos Verdes, bajó y dijo: “Esto es una murga”. Los periodistas la cuestionaban y, en ese momento de adrenalina, comentó eso. No fue nada grave, pero se ve que quedó mal y me pide perdón hasta ahora.

La periodista Peke Sander en el Teatro de Verano. Foto: Ignacio Sánchez

—Has entrevistado a muchos políticos, pero tu nota a Juan Sartori es de las más recordadas, ¿no?

—Pasó algo maravilloso con él: me contestó que iba al Teatro de Verano a ver cabezudos, que nunca hubo. No sé si se confundió o qué pasó, pero fue divertidísimo. Muy buena onda. Todos le pedían fotos.

—¿Y alguna figura internacional?

—Estuvo Alex Ubago para recibir el premio Mandela, una distinción que entrega Daecpu. Lo pusieron en la bajadita y fue muy buena onda. Circuló una foto donde lo estoy mirando fascinada.

—Raúl Castro te dijo días atrás que te habías convertido en “la periodista del Carnaval” y te pusiste a llorar al aire, ¿qué sentiste?

—Fue tremendo porque le salió del corazón. No creo ser merecedora de ese elogio y la situación me desbordó: le di las gracias y me fui, lo dejé hablando solo. Televisivamente fue espantoso -nunca estuve en el plano por la diferencia de altura-, pero es el video de Tenfield con más visualizaciones en redes. Fue un elogio precioso.

—Este Carnaval, además, te toca encarar las notas antes y después de la actuación, supliendo a Mariana Romano. ¿Cómo tomaste su desvinculación de Tenfield?

—Son roles que no busqué. A Mariana la quiero y la admiro; estar en su lugar es una responsabilidad enorme. No le ato los zapatos. Me da hasta vergüenza. Las circunstancias me llevaron ahí y lo hago con amor y respeto, pero es algo que nos tiene triste a todos. La quiero, la respeto y la extraño (llora).

No hay que ser particularmente perceptivo para detectar la enorme sensibilidad humana y calidad profesional de @PekeSander. Pero cuando el reconocimiento viene de una leyenda viva como Raúl Castro, todos nos emocionamos 😍🎭💫 pic.twitter.com/xAvl621EMk — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) January 27, 2026

—Sos consumidora de chimentos y una campaña en redes te llevó a salir en un móvil con Ángel de Brito en LAM (América). ¿Cómo lo viviste?

—Soy muy chimentera y fan de Yanina Latorre. Después del móvil quedamos en contacto y cuando viajé a Buenos Aires la fui a ver a la radio. Se había armado la campaña #LaPekeALAM y, en Semana Santa, Alfonso Irrazabal me avisó que me iban a contactar. Lo llamaron a él y como no podía les dio mi número. No le creía hasta que me mandó captura del chat con la productora y colapsé. Cuando Ángel me presentó dijo que todo Uruguay esperaba ese momento.

—¿De qué hablaste?

—Fue una de las tantas veces que el cambio se disparó y vino una oleada de argentinos a comprar acá. Apodé el móvil “índice pizza muzzarella” y lo hice desde el boliche Q’ Atrevido. Se me murió la batería y una de las mozas me prestó su celular.

—¿Cuáles son tus conjuntos favoritos en este Carnaval?

—Te voy a decir lo que más me gustó: Doña Bastarda, Patos Cabreros, La Nueva Milonga, Falta y Resto, Caballeros, Momosapiens, La Compañía, Yambo Kenia, Valores, Tabú, Los Chobys, Cyranos y Sociedad Anónima. Me cuesta elegir porque detrás hay mucho sacrificio, trabajo, horas y sueños.

—¿Y vos qué sueños tenés?

—Me gustaría formar una familia (llora). Tengo en el debe la maternidad. Soy agradecida de lo que tengo, pero me falta encontrar un compañero. Tengo fe en que va a ocurrir.

—Este Carnaval se te está haciendo más cuesta arriba. ¿Te has planteado bajarte algún año?

—Creo que es momento de empezar a concebirlo desde otro lugar y verlo por tele. Estoy muy cansada física, mental y emocionalmente. Lo de Mariana fue duro. Son muchos años: arranqué a los 19 y voy a cumplir 37. Lo estoy hablando en terapia y tengo muchos meses para resolver. Madrugar se me está haciendo devastador y no puedo descuidar mi trabajo de todo el año. Dejaré que el corazón y la cabeza se enfríen para decidir.