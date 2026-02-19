El conjunto de Carnaval que nació entre meriendas, regalan guitarras e hicieron llorar al Fata Delgado

El Carnaval 2026 les regaló a Diego Lois Petit e Ignacio "Cholo" Panizza la posibilidad de cumplir el sueño que perseguían desde adolescentes: fundar su propio conjunto y concursar con amigos. Con eso, ya ganaron; por eso, la competencia es casi una anécdota. Y por ese motivo vivieron con más nervios la Noche de Fallos de la Prueba de Admisión que el debut en el Teatro de Verano.

Esa velada de noviembre se reunieron más de 50 personas en un patio donde entran 20 y, cuando en la radio anunciaron que Social Club había entrado al Carnaval 2026 en la categoría Humoristas, estos dos treintañeros se abrazaron como si hubieran ganado un campeonato.

“Fue un desahogo, como gritar un gol en la hora. Una emoción tremenda”, resume Panizza a El País. “Era cumplir el sueño de hacer Carnaval con amigos”, agrega Lois, director artístico del conjunto. Les llevó un par de días caer y, cuando la euforia empezó a bajar, pusieron manos a la obra para armar el plantel.

Un casting abierto por redes sociales —al que se presentaron unos 150 aspirantes— fue el puntapié para fichar un equipo de jóvenes artistas de entre 19 y 33 años, con formación en Carnaval de las Promesas, comedia musical y teatro. Fueron en busca de ese talento que muchas veces no encuentra lugar en el Carnaval mayor. Entre ellos está Juan Pablo Muscarelli, de 20 años, ganador del Florencio a Mejor Actor de Reparto en 2022 por Pateando lunas.

Debutaron en el Concurso Oficial con un Teatro de Verano repleto —compartieron etapa con Falta y Resto— y en la platea baja estaba el Fata Delgado, que se emocionó al ver el homenaje que le prepararon a quien consideran un “militante del festejo”, reflejo de cómo viven el Carnaval.

Lois se había comunicado con el líder de Los Fatales para contarle del tributo, sin ánimo de comprometerlo, así que su presencia fue una grata sorpresa. Llegó con algunos músicos de su banda —que este 2026 celebra 30 años— y, tras la actuación, llenó de elogios al conjunto.

“Lo del Fata fue mágico. Lo contactamos y mostró tremenda humildad. Lo pude ver gozándose y nos emocionó a todos”, destaca Panizza. Lois tembló casi todo el espectáculo, pero el nervio aumentó cuando le tocó hacer el recitado sabiendo que el homenajeado estaba ahí. “No podía fallar. Bajé para entregarle la mención, él estaba llorando y yo también. Nos dimos un abrazo y fue muy conmovedor”, cuenta.

Hacer reír al exigente público carnavalero no era sencillo, y lo lograron. Hoy les toca redoblar esfuerzos en la segunda pasada. No saben si el Fata volverá al Ramón Collazo, pero si no sucede, tienen otra sorpresa bajo la manga.

Ignacio Panizza, Diego Lois y Feche Dobal en el Desfile Inaugural de Carnaval con Social Club. Foto: Gabriel Díaz

Cómo nació Social Club y su arribo al Carnaval 2026

Ambos se conocieron en Murga Joven, compartiendo escenario en La Peor. Pero fue mientras Lois salía en la comparsa Integración que empezó a tomar forma un anhelo que arrastraban de la adolescencia: armar su propio conjunto.

Con la premisa de hacer reír —y también porque la categoría ofrecía más cupos en la Prueba de Admisión— apostaron por Humoristas. Las primeras reuniones fueron en la casa de Panizza, en el Buceo. Entre meriendas y lluvia de chistes, en marzo de 2024 comenzó a gestarse Social Club.

“Primero era probar. Si salen cinco chistes graciosos por juntada, en 20 reuniones tenemos espectáculo”, dice el hoy director. Buena parte de esas bromas iniciales terminaron en Un récord mundial, la propuesta con la que debutaron.

En el medio, a Lois le surgió una beca para una residencia de dramaturgia en Barcelona y el proyecto se pausó. Las ganas siguieron intactas y a la distancia continuaron las charlas hasta retomar el plan a su regreso. Estuvieron cerca de dar la Prueba de Admisión 2025 como parodistas, pero desistieron.

Cuando finalmente se anotaron, fueron por todo: cantar y bailar bien, hacer reír, cuidar la estética y tener presencia en redes. “Somos ambiciosos. El Carnaval es muy competitivo y si no estás en esa línea, quedás pintado”, resume el director.

El diferencial de Social Club en Humoristas

El nombre no es casual. Social Club nace de concebir el Carnaval como un espacio de integración, de puertas abiertas. “Lo que uno siente por un club, sea de fútbol o deportivo, es precioso”, dice Lois. Esa idea la llevaron a la práctica sumando socios: hoy son más de 350, con carné y “toda la pantomima”. Uno se asocia en redes o en los tablados con un chiste y participa en sorteos semanales —canasta de frutas y verduras, cenas y hasta guitarras eléctricas— que refuerzan el sentido de pertenencia.

Están en números rojos, pero felices. Con apoyos de sponsors y algo de merchandising sostienen un proyecto que, para su director, es una responsabilidad de tiempo completo.

Su diferencial está en una estética musical de impronta tropical y en una construcción teatral que no rompe la ficción: un cuentito narrado de principio a fin. Lois fue becario de la Comedia Nacional e intenta trasladar al conjunto el profesionalismo y la disciplina que allí absorbió.

La juventud —por edad y por ser debutantes— también es parte del sello. “Se nota esa alegría de estar cumpliendo un sueño”, acota Panizza. Compiten con conjuntos consolidados y aspiran a no perder la frescura. “Estamos logrando con creces hacernos querer y contagiar alegría en los tablados, que era la meta. Más allá del Concurso, queremos que sea un conjunto de largo aliento”, cierra Lois, con ilusión.