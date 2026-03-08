Nano Folle reapareció de sorpresa en "Subrayado Tarde": el curioso motivo detrás de su regreso a Canal 10

Aureliano "Nano" Folle volvió a aparecer en la pantalla de Subrayado Tarde y sorprendió tanto a los televidentes como a sus excompañeros. El histórico periodista regresó por un rato al estudio de Canal 10 Uruguay para celebrar un motivo especial: el cuarto aniversario del informativo vespertino.

Los encargados de anunciar esta buena noticia fueron María Noel Marrone y Danilo Tegaldo, conductores del ciclo, en el arranque del noticiero. “Vamos a contarle a la gente…”, comenzó Tegaldo al explicar que el noticiero cumplía cuatro años al aire. Pero antes de que pudiera terminar la frase, se escuchó una voz inconfundible detrás de cámara: Nano Folle.

“Vení, vení, entrá”, le dijeron desde el estudio. El periodista —que se retiró de la pantalla a fines de 2025 tras 23 años en Subrayado— irrumpió entre risas y lanzó: “Callate mentiroso”, antes de fundirse en un abrazo con Marrone. “¡Qué alegría, llegó Nano Folle!”, celebró la conductora mientras lo recibía. Enseguida, entre bromas, le dijo: “Escuchame una cosa, hemos decidido que no te vas más”.

Folle, con camisa colorida desabrochada, pantalón negro y championes, explicó que estaba en el programa como conductor invitado. “¿Me puedo poner en el medio? Qué lindo, mirá el equipo”, dijo mientras saludaba a todos. También aprovechó para hacer una confesión pendiente con el equipo:

“Les debo un mate, un termo y una bombilla a todos. El martes viene”, prometió.

El clima distendido —marca registrada del ciclo— no tardó en aparecer. En medio de las bromas, Tegaldo lanzó un reclamo: “¿Y la torta de cumpleaños por los cuatro años, dónde está?” “¿Qué torta?”, preguntó Folle. “Es la parte donde entra Nubel Cisneros adentro”, bromeó Marrone, desatando las carcajadas en el estudio. Entonces Tegaldo le explicó que el programa estaba de aniversario. “Ya sé, por eso estoy acá”, respondió Folle.

La selfie de viernes de "Subrayado Tarde" y las carcajadas

En otro tramo de la emisión llegó la clásica selfie de los viernes, un ritual ya instalado en el equipo de Subrayado Tarde. Para la foto se reunieron en el estudio César Sanguinetti, Roberto Moar, Marrone, Tegaldo, la productora Mariana Gabetti y el propio Folle. En un posterior posteo con el video del momento, destacaron el rol de la mentora del ciclo, Patricia Gamio, mientras aclararon que Nubel Cisneros y Nicolás Keusseian estaban ausentes con aviso.

Mientras acomodaban a todos para la foto, comenzaron las charlas espontáneas. “Este me vio”, dijo Folle señalando a Moar. “Tela tenías callada, bandido”, le retrucó Tegaldo, en alusión a la sorpresa que el periodista les había preparado. “Hay cuatro programas a la vez”, bromeó Tegaldo: el de la selfie, el de Marrone con Sanguinetti, y el de Moar con Folle...

“No puedo porque voy a llorar”, dijo Marrone, tentada, excusándose de no poder revelar el motivo de su tentación. “Lo contamos en redes después”, prometió Tegaldo antes de sacar la foto con el palito de selfie. “Otra, que me tiembla la mano”, pidió después. “Estoy llorando, no puedo mirar”, agregó Marrone.

“Qué maravilla”, celebró Folle, mientras tomaba el guion para retomar por un momento el rol de conductor que ocupó durante tantos años.

La breve aparición de Folle no pasó desapercibida en redes sociales. Los comentarios se llenaron rápidamente de mensajes de cariño para el periodista.

“Gracias a los televidentes que por ellos trabajamos y gracias al equipo hermoso que tenemos por darlo todo”, escribió Gamio. Gabetti también celebró el momento: “Lindo grupo y lindo trabajar juntos”.

Entre los mensajes de los seguidores se repetían frases como: “Se extrañaba Nano”, “Lo mejor de Canal 10”, “Todos los días son de alegría con ustedes, pero ayer fue sublime Nano”, y “Me encantó la sorpresa”.