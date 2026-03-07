El lujoso regalo sorpresa del novio de Hugo Soca para el cumpleaños del chef y conductor: "Por un año más"

El cocinero y comunicador uruguayo Hugo Soca cumplió años este 6 de marzo, y lo celebró en las mejores condiciones: disfrutando de un regalo sorpresa que le hizo su pareja, y aprovechando del relax y el calor.

Así lo reveló el jurado de Bake Off Uruguay y presentador de De la tierra al plato en sus redes sociales, donde mostró apenas dos fotos de la estadía que está disfrutando gracias a su novio, Ben, quien lo sorprendió con un obsequio internacional.

Es que para este onomástico, Ben decidió regalarle a Soca un viaje a Río de Janeiro, donde se encuentran actualmente. En concreto, la feliz pareja está instalada en un lujoso hotel de Barra de Tijuca, que cuenta con una imponente piscina y espacios al aire libre para poder estar a gusto.

"Festejando mi cumple en pareja, me sorprendió con un lindo regalo. Unos días en Barra de Tijuca en Río de Janeiro, relax y brindar por un año más", escribió en su cuenta de Instagram el chef, antes de compartir dos postales, una con su enamorado y otra en solitario. En el posteo, añadió: "Gracias a todos por los saludos".

En historias de Instagram, en tanto, Hugo Soca compartió varios de los saludos virtuales que recibió y luego se mostró sonriente posando con una torta ópera y una velita, para pedir sus deseos.

Por su parte su novio, Ben Barbosa, brasileño y especialista en estética corporal y facial, le dedicó un romántico mensaje en las redes donde lo llamó "mi abrigo".

Hugo y Ben llevan casi nueve meses de relación y el cocinero ha dicho que tienen la relación "perfecta" porque se ven una vez por semana o cada 15 días, ya que el cirujano plástico está radicado en Argentina, mientras que el cocinero vive en Uruguay. Su amor a la distancia va viento en popa.