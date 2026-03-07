"Justicia infinita": cómo se cocinó el regreso de un programa histórico que apuesta a "jugar un rato más"

Tras su abrupto final en 2025 por la venta de M24, Justicia Infinita volvió al aire en 104.3 FM, ahora relanzada bajo la marca internacional de Cosquín Rock Radio. Gonzalo Cammarota, Salvador Banchero y María Noel Marrone reencuentran el espíritu original del programa, con humor, juego, personajes y más rock. Va de 11:00 a 13:00 de lunes a viernes.

A 15 años de su última etapa juntos, apuestan a disfrutar el presente, sin promesas eternas. Con una audiencia fiel que creció con ellos, el ciclo inicia una nueva etapa marcada por la complicidad, la madurez y el deseo de “juntarse a jugar un rato más”.

El emblemático programa radial uruguayo Justicia Infinita volvió al aire tras su final abrupto en 2025, luego de la venta de M24. Desde el lunes 2 de marzo, el ciclo desembarcó en Cosquín Rock Radio, que comenzó a emitir en la frecuencia 104.3 FM, ex Radio Cero.

Salvador Banchero, María Noel Marrone y Gonzalo Cammarota. Foto: Leo Mainé.

Con la conducción de Gonzalo Cammarota, Salvador Banchero y María Noel Marrone, el programa inicia una etapa que combina reencuentro, madurez y espíritu lúdico. Para Banchero y Marrone significa, además, un regreso: no habían sido parte del último tramo del programa con el que están profundamente identificados pero que habían dejado por diferentes motivos y distintos momentos de la trayectoria del programa.

La decisión de volver no fue inmediata ni planificada. Según relataron en diálogo con Sábado Show, la idea del regreso empezó a tejerse tras el cierre inesperado en M24 en diciembre pasado. “Para empezar me parecía injusto que el programa terminara así”, aseguró Salvador Banchero, fundador de Justicia pero que llevaba casi 10 años fuera del programa.

“Estaba extrañando y veía que en 2026 podía organizar el tiempo como para hacer algo con Gonza”, añadió Banchero. Así se lo iba a plantear en diciembre a su viejo compañero pero como Cammarota estaba con la organización de “La Bajada”, el entierro festivo de cada año, prefirió esperar unos días.

Era diciembre pasado y Gonzalo Cammarota estaba golpeado por el final del ciclo e incluso pensó que sería momento de dar por cerrado el histórico programa. “Estaba desapasionado” y emocionalmente cansado de los velorios mediáticos que atraviesan los proyectos cuando se apagan”, revive.

“Pero a partir de una mala noticia se empezaron a suceder todas muy buenas noticias”, dice en relación a la propuesta de integrarse al nuevo proyecto de Cosquín Rock Radio -impulsado por el grupo Piano Piano junto a Casa Zorrilla- y a la cadena de aceptación que recibió de sus excompañeros para volver a “jugar”.

María Noel Marrone, otra histórica de Justicia y quien también venía procesando la idea de volver a la radio, fue la primera en aceptar la propuesta. “Había dejado Justicia en 2021 en el marco de mi llegada al Canal (10) pero siempre extrañé. La radio y más con amigos, a quienes conozco desde que tengo 16 años, es un recreo mental”, asegura la periodista.

La conversación clave entre los tres ocurrió el 19 de diciembre, a dos días de “La bajada”. Sin saber Banchero de la propuesta de Cosquìn, quería plantearle a Cammarota la idea de hacer “algo” juntos pero Cammarota lo puso al día con la propuesta de regreso del programa por la nueva emisora. Y le dijo: “Ya está, ahora tenés que estar acá”. Esa fue la frase de Cammarota que selló el regreso de los tres.

“También estuvimos hablando mucho internamente sobre la dinámica de los medios”, dice Banchero. “Venimos de una generación en la que uno veía a los medios como una cosa para toda la vida y eso es un error. Creo que hay que estar anclado en lo que está pasando ahora: este año tenemos esto, disfrutémoslo y luego vemos”, añade el comunicador y también empresario en el rubro de la bebida.

“La idea que nos reuniò fue un “qué tal si nos juntamos a jugar un rato más”. Todo se dio: la radio, los tiempos, las ganas. Esta versión de Justicia es como lo opuesto a la tormenta perfecta”, complementa Banchero.

El reencuentro del trío al aire no ocurría desde 2011. “Va a ser interesante ver cómo es esa dinámica con 15 años más”, asegura Cammarota. Y así fue: hay cosas que permanecen intactas -los códigos, el humor, la complicidad- y otras que inevitablemente cambiaron con la vida, la familia y los distintos recorridos profesionales.

Marrone, conductora de Subrayado Tarde (Canal 10) había tenido reuniones en los últimos tiempos con intenciones de regresar a la radio. “No se dio porque no servían los horarios o también estaba el factor con quién hacer radio. Para mí, este espacio me saca un poco de la rutina noticiosa. Si bien Subrayado Tarde tiene otro quiebre y da otras posibilidades que el formato informativo, estás todo el día con las noticias. La radio da otro aire; es mi rato con amigos para pasarla bien”, comenta la periodista.

Para Cammarota, una de las condiciones fundamentales para que Justicia infinita fluya es “pasarla bien”. “Cuando nosotros tenemos ganas y la estamos pasando bien, es imposible que eso no se transmita para afuera”, comenta. Banchero complementa que en caso contrario, si hay alguna incomodidad o “ruido” entre los que están al aire, cuesta mucho más el desarrollo del programa.

El País

Cammarota, Marrone y Banchero no aspiran a hacer en este nueva etapa un homenaje a sí mismos o un revival de la trayectoria de Justicia. “El programa ha cambiado porque nosotros cambiamos. Y está bien que así sea. Hablaría mal de nosotros que hiciéramos lo mismo que hacíamos en 2003”, dice Cammarota.

Con todo, volverán personajes como el derechista Julio César Miguez y es probable que regresen las “radioseries”, características de Justicia infinita. Lo seguro es que queda atrás el perfil de programa más comprometido con asuntos de discusión pública “serios”, como sucedió en el último tiempo en M24. “Estaba un poco cansado de ese perfil”, reconoce Cammarota.

El programa va de 11:00 a 13:00 en la nueva Cosquín Rock Radio. Con una hora menos de duración que en otras épocas, Justicia apuesta a un ritmo ágil y a un equipo ampliado de columnistas, entre ellos Nacho Alcuri, Junio Riverman, Ale Dalto y Elisa Lieber, además de colaboradores históricos que han orbitado el llamado “Cammarota verso”.

Los comunicadores destacaron el recibimiento en la nueva emisora. En breve se mudarán a otro estudio que contará además con un teatro. “Con Piano Piano he tenido vínculos por La Bajada. En Casa Zorrilla nos recibieron muy bien y Cosquín, como una marca de un festival, tiene bastante que ver con nuestro origen y nuestras raíces. Más allá de que siempre fue hablado y tuvo una pata en el entretenimiento y en el humor, estuvo muy pegado a la cultura rock”, dice Cammarota.

A lo largo de más de dos décadas, Justicia Infinita construyó algo más que audiencia: forjó una comunidad. “Es como una hinchada”, graficó Marrone. Hay oyentes que crecieron con el programa y hoy lo escuchan con sus hijos; otros llegaron más tarde, desde la televisión, los libros o las redes.

El equipo es consciente de que el programa cambió muchas veces y que eso forma parte de su identidad. “Sería preocupante que después de 23 años hiciéramos exactamente lo mismo”, señaló Cammarota. La audiencia, dicen, también aprendió a acompañar esas transformaciones, muchas veces vinculadas a idas y venidas en la conformación de su equipo al aire.

El programa estuvo en Music One, Ocèano FM, Urbana y M24 antes de la nueva etapa en Cosquín Rock, una emisora con la que pueden sentirse identificados. Banchero aporta que es probable que en la nueva temporada de “Justicia” haya más música, lo que significa más rock.

En tiempos de incertidumbre en los medios tradicionales, con modelos de negocio en plena mutación y precariedades persistentes, Justicia Infinita elige plantarse desde otro lugar: menos épica y más juego. Como definieron ellos mismos, se trata simplemente de eso: “juntarse a jugar un rato más”.