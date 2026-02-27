Confirman giro inesperado en la venta de M24: La Diaria anunció su compra, ¿de cuánto sería la operación?

La Diaria inició el proceso para adquirir las tres frecuencias que hasta fines de 2025 integraban el grupo M24, conglomerado de tres radios cuyos propietarios estaban notoriamente vinculados al sector político Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio.

Si bien en un comienzo se anunció que el comprador sería El Observador, esa negociación no prosperó y finalmente fue La Diaria quien avanzó en la operación. En enero ya había adelantado el inicio de las conversaciones y ahora, en un comunicado emitido este viernes, el medio escrito confirmó la firma de un memorando de entendimiento con los actuales propietarios y comenzó el proceso de auditoría legal y contable que determinará la factibilidad de la adquisición y el precio final por el 100% del paquete accionario de las radios.

De acuerdo a fuentes allegadas, el monto de la transacción rondaría los 800.000 dólares por las tres frecuencias: 97.9 FM en Montevideo, 102.5 FM en Maldonado y 90.9 FM en Colonia.

M24 levantó a fines de 2025 toda su programación en el marco de las negociaciones de venta y bajo el argumento de que los interesados prominentes compradores (en ese momento supuestamente El Observador) ponía como condición recibir las emisoras sin programación. El cierre marcó el final de ciclos como Nada que perder, Justicia infinita y La cuchara. Comunicadores como Eduardo Preve, Gonzalo Cammarota y Fernando Tetes quedaron en ese momento, de forma abrupta, sin aire en el dial. Desde comienzos de año, M24 solo emite música.

En el actual escenario, si la auditoría concluye satisfactoriamente, la compraventa con La Diaria deberá inscribirse ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), lo que abrirá un trámite administrativo que puede extenderse por varios meses hasta su eventual aprobación. Mientras tanto, según se anunció, La Diaria arrendará las frecuencias para comenzar cuanto antes las transmisiones, algo que ocurriría el próximo 6 de abril. Las emisoras tomarán la señal de la radio del medio que actualmente se emite únicamente en formato digital.

De acuerdo con resoluciones de la Ursec difundidas anteriormente, la frecuencia 97.9 FM figuraba a nombre de Bonimar SA, vinculada a Andrea Martini Guigou. La señal de Maldonado, en tanto, estaba registrada a nombre de El Cambio UY SRL, cuyo paquete accionario correspondía mayoritariamente a Martini y en un porcentaje minoritario a Sergio Damián Rojas, ambos integrantes del MPP.