Cómo está Rafa Villanueva hoy: Nacho Álvarez explicó si podrá usar prótesis y reveló un gran cambio en su caso

En el estreno de su nuevo programa audiovisual, Todo se sabe, que se lanzó este jueves a través de streaming, Nacho Álvarez dedicó varios minutos a conversar sobre Rafa Villanueva, de cuya salud ha estado muy pendiente. Álvarez se ha convertido en una suerte de vocero del comunicador de Canal 12 y anoche reveló nuevos detalles de su salud.

Antes, recordó la entrevista que hicieron hacia fines de año en radio, en su programa La pecera, una instancia en la que Rafa rompió el silencio y habló por primera vez del accidente que protagonizó en 2025 y por el que fue imputado por homicidio. El ex Santo y seña contó que ellos no eran amigos e incluso eran "competencia" en televisión —Santo y seña y Súbete a mi moto fueron durante años en el mismo horario en Canal 4 y Canal 12, respectivamente— pero que Villanueva accedió a darle la nota porque, según le dijo, él fue el único periodista uruguayo que lo llamó para conocer su versión sobre los trágicos hechos.

La entrevista "fue el 23 de diciembre. El 24 yo le mandaba mensaje. Y sigue hasta el día de hoy internado en el CTI", señaló Álvarez. "Es muy difícil separar la infección de lo emocional (...) Cuando uno baja la guardia, uno también queda expuesto. Quizás eso también tuvo que ver", dijo, ligando de alguna forma aquella entrevista que hicieron con el revés de salud que Rafa Villanueva iba a sufrir días después.

El 28 de diciembre de 2025, el exconductor de Súbete a mi moto se descompensó en su casa y fue internado en Maldonado, tras recibir asistencia en el departamento de Rocha, donde estaba viviendo. Tuvo un shock séptico por una infección generalizada y desde entonces lleva casi 70 días en CTI.

Nacho recordó ayer que Rafa estuvo extremadamente grave. "La buena noticia es que pasó el tiempo y Rafa está vivo, sigue internado en el CTI, pero está fuera de peligro. La mala noticia es que hubo que amputarle los dos pies, los dedos de una mano, varias falanges de la otra. Pero Cecilia, su pareja, está incondicionalmente al lado de él y tiene la fuerza, el cariño y las oraciones de tantos de ustedes", expresó.

Rafa Villanueva. Foto: Leonardo Mainé/El País.

"Rafa la está peleando. Me comuniqué hoy con Cecilia y me decía: 'Sigue avanzando con la fisioterapia y respirando por sí solo (él estuvo con respirador y le hicieron traqueotomía). Se puede comunicar más fluidamente, el trabajo de fonoaudióloga da sus frutos, hasta está comiendo helado. Esta última semana avanzó muchísimo. Por momentos sigue confundido'", narró palabra por palabra el mensaje que le había mandado la mujer que ha acompañado a Rafa cada día de este período.

Según le relató Cecilia, todavía hay un largo proceso por delante hasta que Rafa pueda realizarse prótesis. Tiene que recuperar masa muscular y lograr salir de terapia intensiva para pasar a cuidados intermedios, pero hubo un cambio importante en estos días que cambia la proyección sobre el futuro. "Esto recién lo estamos empezando a evaluar ahora gracias a sus avances, que fueron muy rápidos en los últimos cuatro días. Él pone mucha voluntad en la fisioterapia, entiende que es el camino de salida", le dijo la pareja del comunicador, que ahora deberá instalarse en Maldonado para seguir adelante con el proceso.

"La vida sigue, ese es el mensaje de resiliencia que hay que transmitirle a Rafa", cerró Nacho, que repitió los datos de la cuenta bancaria en la que cualquiera puede colaborar con los costos de la recuperación (Banco Itaú: 7526160 en pesos y 5128299 en dólares).