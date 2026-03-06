Padre e hijo en cámara: Nacho Álvarez presentó a Tomás en “Todo se sabe” y protagonizaron picante ida y vuelta

El periodista Ignacio Álvarez estrenó este jueves su nuevo programa de streaming TSS: Todo se sabe y uno de los momentos más comentados del debut fue la primera aparición en cámara de su hijo, Tomás Álvarez, de 23 años, quien se suma al equipo con un segmento propio junto a otro periodista joven, Julián Moreno.

Los dos integrarán un espacio de informes con un tono “descontracturado” y enfocado en temas que interpelan a los jóvenes. La presentación al aire tuvo un clima distendido y con humor entre padre e hijo. “El señor que tengo a mi derecha se llama Tomás de apellido Álvarez”, bromeó el conductor al introducirlo.

El joven periodista saludó a la audiencia y expresó su entusiasmo por formar parte del proyecto: “Soy el hijo del queridísimo y polémico conductor del programa”, lanzó, lo que generó un inmediato ida y vuelta. “¿Polémico?”, replicó su padre, dando pie a un intercambio con chispa. “¿Todo se sabe o no todo se sabe?”, retrucó Tomás. “¿Vos querés que yo cuente todo?”, respondió Álvarez. “No te da”, cerró el hijo entre risas.

Luego del momento distendido, ambos compartieron un tramo más emotivo. Ignacio Álvarez mostró una fotografía de 2003 en la que aparece con Tomás cuando era apenas un bebé, tomada en el estudio de Canal 10 durante la época de Zona Urbana.

Consultado sobre cómo vivía este debut frente a cámaras junto a su padre, Tomás respondió: “Mucha emoción, no solo por mi viejo, sino por este proyecto, por esta vorágine hermosa con mucha gente trabajando para que todo se sepa”.

Aunque en tono de broma el panelista Leo Pereyra leyó un supuesto mensaje de un oyente que decía “ya acomodó a su hijo”, el conductor aclaró que Tomás se formó en comunicación y que ya había realizado informes para el programa radial La pecera. Esta participación marca, sin embargo, su primera experiencia televisiva.