Pareja de Rafa Villanueva comunicó nuevos avances en la salud del conductor: "Poco a poco asimila lo sucedido"

La recuperación de Rafa Villanueva sumó en las últimas horas una señal alentadora. En el marco de un tablado a beneficio realizado en el Club Malvín, su pareja, Cecilia, hizo llegar una nueva carta a los presentes con una actualización sobre el estado de salud del comunicador, internado desde el 28 de diciembre en el CTI del Sanatorio Mautone.

Ante una platea colmada que se acercó para acompañar y colaborar con la causa solidaria, el mensaje llevó esperanza. “Hoy me gustaría compartir los avances en la recuperación de Rafa, luego de más de 60 días en CTI”, comenzó la carta que leyó en el escenario Verónica Piñeyrúa, una de las comunicadoras que participó de la velada solidaria este domingo.

Según detalló, el conductor “ya no está necesitando asistencia respiratoria”, un paso clave en su evolución. Además, destacó que “su función renal es normal, lo cual es todo un logro”, y que actualmente “no hay signos de infección”. En el proceso de recuperación, también empezó “muy despacito a recibir fisioterapia” y “poco a poco está asimilando lo sucedido”.

“Rafa es un alma fuerte y va a lograr recuperarse”, afirmó Cecilia.

Karina Vignola, Judy del Bosque, Verónica Piñeyrúa también fueron parte de la velada.

En el mismo mensaje, volvió a agradecer al personal del CTI del centro asistencial fernandino “por todo el amor y contención que nos han brindado en este tiempo”. También extendió el reconocimiento a quienes organizaron las veladas a beneficio y se sumaron “desinteresadamente en esta movida solidaria”, que volvió a demostrar el cariño que el público y sus colegas sienten por Villanueva.

Lejos de ocultar la complejidad del proceso, Cecilia fue clara: “El camino que deberá recorrer Rafa no va a ser fácil, pero tenemos un camino y a eso nos aferramos para sostener desde donde corresponda su recuperación”.

En un plano más íntimo, compartió además cómo transita estos días: “En lo personal, los innumerables gestos de cariño que he recibido día a día me han ayudado a sobrellevar esta experiencia tan difícil que nos está tocando vivir”.

La carta cerró con un agradecimiento sentido: “Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes que una vez más se acercaron a brindar tanto amor, apoyo y solidaridad”.

Tras la lectura a cargo de Piñeyrúa, se provocaron aplausos espontáneo de toda la concurrencia.

Parodistas Los Muchachos en el tablado solidario por Rafa Villanueva. Foto: Pata Eizmendi

El Tablado del Club Malvín vivió este domingo una noche Carnaval y solidaridad. A beneficio de Rafa Villanueva, el escenario lució colmado pese a coincidir en horario con el clásico del fútbol uruguayo. Actuaron las comparsas La Sara de Cordón y Valores, los humoristas Los Chobys y la murga La Trasnochada, entre otros conjuntos que se sumaron a la causa.

En la animación participaron varios comunicadores, junto al anfitrión del tablado, Nacho García, que fue marcando el pulso de una velada cargada de emoción. Gonzalo Cammarota, Germán Medina, Luis Alberto Carballo, Fernando Tetes, Karina Vignola, Verónica Piñeyrúa y la maga Judy del Bosque, entre otros, se sumaron a la velada.

Villanueva, de 52 años, permanece internado desde el 28 de diciembre a raíz de un cuadro de infección generalizada. Como consecuencia del grave episodio que atravesó, fue sometido a una cirugía de amputación de dedos en manos y pies. Los últimos informes médicos señalan una evolución favorable en las funciones renal, respiratoria y circulatoria; está consciente, recupera movilidad y no presenta infección activa. Sin embargo, deberá afrontar un largo proceso de rehabilitación.

Para colaborar con los costos que implica ese proceso, la comunidad artística organizó al menos dos tablados solidarios: el primero, el martes en Parque Rodó; el segundo, este domingo en Malvín.

El mensaje completo de Cecilia, pareja de Rafa Villanueva

Buenas Noches!!

Hoy me gustaría compartir los avances en la recuperación de Rafa, luego de más de 60 días en cti, ya no está necesitando asistencia respiratoria, su función renal es normal, lo cual es todo un logro, no hay signos de infección , a comenzado muy despacito a recibir fisioterapia y poco a poco está asimilando lo sucedido. Rafa es un alma fuerte y va a lograr recuperarse.

Nuevamente quiero agradecer a todo el personal de Cti del Sanatorio Mautone por todo el amor y contención que nos han brindado en este tiempo.

Agradecer también a todos quienes han organizado y se han sumado desinteresadamente en esta movida solidaria.

Me gusta decir que el camino que deberá recorrer Rafa no va a ser fácil, pero tenemos un camino y a eso nos aferramos para sostener desde donde corresponda su recuperación.

En lo personal los innumerables gestos de cariño que he recibido día a día me han ayudado a sobrevellar esta experiencia tan difícil que nos está tocando vivir.

Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes que una vez más se acercaron a brindar tanto,amor ,apoyo y solidaridad.

