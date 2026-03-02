"Es un amigo de toda la vida que está mal"; comunicador se emocionó en tablado a beneficio de Rafa Villanueva

El Tablado del Club Malvín vivió este domingo una noche Carnaval y solidaridad. A beneficio de Rafa Villanueva, el escenario lució colmado pese a coincidir en horario con el clásico del fútbol uruguayo. Actuaron las comparsas La Sara de Cordón y Valores, los humoristas Los Chobys y la murga La Trasnochada, entre otros conjuntos que se sumaron a la causa.

En la animación participaron varios comunicadores, junto al anfitrión del tablado, Nacho García, que fue marcando el pulso de una velada cargada de emoción. Gonzalo Cammarota, Germán Medina, Luis Alberto Carballo, Fernando Tetes, Karina Vignola, Verónica Piñeyrúa y la maga Judy del Bosque, entre otros, se sumaron a la velada.

Karina Vignola, Judy del Bosque, Verónica Piñeyrúa también fueron parte de la velada.

En la apertura de la jornada, Fernando Tetes se mostró emocionado al agradecer al público. Compañero de Villanueva en varios ciclos —entre ellos Planta Baja, emitido en 2007 por Canal 12—, Tetes habló desde la amistad. Definió a Rafa como “un amigo del alma que está mal” y destacó el valor de acompañar “en silencio” y “desde otro lugar”.

“No se precisan primicias”, dijo en referencia a la ansiedad informativa sobre el estado de salud del conductor, que lleva más de 60 días internado en CTI. “No somos enormes comunicadores que aparecemos en todos lados; somos tipos que somos amigos de él de toda la vida, que sabemos lo que está viviendo, que lo acompañamos”, expresó.

Los Chobys junto a algunos de los animadores en el escenario.

Tetes añadió que Villanueva está al tanto de las muestras de cariño y que, llegado el momento, se encargará de agradecer cada gesto, “aunque sea a la distancia”, por “cada segundo que ustedes le dedican, por venir acá, por estar en Malvín”. Recordó las vivencias compartidas, los viajes, el humor y también el apoyo incondicional de su compañera, Cecilia, a quien definió como “increíble” y elogió sus tortas de fiambre, como "las mejores del mundo".

Más adelante leyó en el escenario un mensaje de Cecilia, quien siguió de cerca la jornada solidaria, a través de fotos y videos enviados por Tetes y otros presentes en la velada. “Queremos agradecer no solo por lo material sino por el amor que nos dan”, escribió la compañera de Rafa de acuerdo a lo que leyó Tetes en vivo.

Villanueva, de 52 años, permanece internado desde el 28 de diciembre a raíz de un cuadro de infección generalizada. Como consecuencia del grave episodio que atravesó, fue sometido a una cirugía de amputación de dedos en manos y pies. Los últimos informes médicos señalan una evolución favorable en las funciones renal, respiratoria y circulatoria; está consciente, recupera movilidad y no presenta infección activa. Sin embargo, deberá afrontar un largo proceso de rehabilitación.

Para colaborar con los costos que implica ese proceso, la comunidad artística organizó al menos dos tablados solidarios: el primero, el martes en Parque Rodó; el segundo, este domingo en Malvín. Aunque por el momento no se conocen las cifras finales de recaudación, promediando la noche, Nacho García informó desde el escenario que se llevaban recaudados 400.000 pesos, a la espera de las cifras definitivas.