Paola Bianco hizo un contundente pedido por Rafa Villanueva y rompió en llanto al hablar de su salud

Las últimas noticias sobre la salud de Rafa Villanueva golpearon fuerte en el ambiente del espectáculo y los medios argentinos. El viernes, el Sanatorio Mautone de Maldonado difundió un informe en el que se detallaba el cuadro del conductor de Canal 12, ingresado desde el 28 de diciembre pasado luego de sufrir un shock séptico producto de una infección generalizada.

En el comunicado se informó que Villanueva había sufrido amputaciones en pies y manos para favorecer su recuperación, y de inmediato todo su entorno y varias figuras públicas reavivaron el impulso de una colecta solidaria, con el objetivo de ayudar con los costos que implica todo su tratamiento. Y una de las que se pronunció en ese sentido fue Paola Bianco, que apeló a la empatía de su comunidad, pero también hizo un contundente llamado: "No seamos morbosos".

"Hace muchos días que estamos esperando señales y noticias de vos Rafa. Y solo quiero dejar aquí un pedido a todos. No seamos morbosos, ¿qué importan los detalles? ¡Lo que importa ahora es que salga pronto de ahí y pueda retomar su vida! ¡La buena noticia es que ya pasó la parte más grave o crítica y eso vale más que los detalles!", escribió la presentadora del Concurso de Carnaval en su cuenta de Instagram.

"Ahora dejo por acá un número de cuenta para ayudar a la familia y sigan mandándole buena energía, ¡eso se siente! Abrazo a Cecilia, familia y amigos. Rafa es un gran amigo desde mi adolescencia y les aseguro que es un tipazo", expresó Bianco, antes de dejar los datos correspondientes para realizar donaciones para Rafa.

Colecta solidaria para Rafa Villanueva El entorno del comunicador difundió una cuenta bancaria para aquellos que puedan y quieran contribuir económicamente con la recuperación del popular conductor de televisión. Estos son los datos: Titular: Carlos Rafael Villanueva

Banco Itaú Cuenta en pesos: 7526160 Cuenta en dólares: 5128299

La angustia de Paola Bianco al hablar de Rafa Villanueva

Pero el posteo no fue lo único que Bianco compartió con sus seguidores. A propósito de esa publicación, la histórica conductora de televisión, hoy fuera de las cámaras, hizo una serie de historias visiblemente angustiada para referirse a Rafa, y aseguró que los une una amistad de más de 30 años. "Así como cada uno puede decir lo que quiera, yo también. Me duele mucho la gente que resta, que tira odio y veneno. Me molesta", dijo y siguió: "Sean un poquito empáticos y piensen que nadie está libre de que le pase un accidente o tenga un momento tráfico como el que vivió Rafa".

"Si no hablé antes de Rafa, fue por respeto, porque a Rafa lo quiero mucho, somos amigos desde que tenemos 14 años, veraneamos muchos años juntos, trabajamos mucho juntos. El día anterior a la internación charlábamos y él me decía 'sé que siempre estuviste', tuvimos una charla hermosa, por eso al otro día cuando pasó no entendía nada", reveló Bianco. "Pero cuando alguien está ayudando a otro no tiren mala onda".

A medida que avanzó el descargo, Bianco se fue conmoviendo hasta las lágrimas, y remató: "Yo a Rafa lo quiero mucho, respeto muchísimo a su familia, a Cecilia que es su pareja, pero a todos los que me dicen: 'ahora no vengas', ustedes no saben si estuve o no estuve. Yo tengo la conciencia tranquila porque es mi amigo y voy a estar siempre ahí. (...) A mí me sensibiliza todo esto y me quería sacar esto porque realmente me hace mal".