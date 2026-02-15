El verdadero motivo de la internación de Luciano Castro y un dato inesperado sobre Griselda Siciliani

El arranque de 2026 fue especialmente convulsionado para Luciano Castro. Primero, la difusión de un audio que dejó en evidencia una infidelidad a Griselda Siciliani; luego, la confirmación de la separación y un fuerte revuelo mediático, con exparejas opinando públicamente sobre su vida privada. En medio de ese escenario y tras versiones sobre una posible internación, el actor aclaró que se encuentra en un centro de rehabilitación por decisión propia. A través de mensajes que hizo llegar a Moria Casán, explicó que hoy su prioridad es recuperarse y sentirse mejor.

Fue Nazarena Di Serio, una de las panelistas de La mañana con Moria (eltrece), quien presentó el tema. “Luciano Castro decidió internarse, decidió aislarse”, expresó y agregó que lo hizo porque necesitaba un momento “de pausa, de paz, de descanso”. “A mí me dijo ‘vos sos la voz para decir esto porque a vos la gente te quiere, te respeta y yo te amo y te admiro. No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho con respecto a lo que yo vengo a sanar”, agregó Casán.

“Me interné porque quiero estar bien” fue otra de las frases que Castro le dijo a Moria. La conductora explicó, además, que el ida y vuelta con el actor lo tuvo en el breve rato que él puede tener el celular. Además expresó que el actor le dijo que “necesita sacarse fantasmas” y que está muy enojado porque siente que “hay un amarillismo” con el tema y que se “burlaron” de él.

Sobre sus días en el centro, Moria reveló que Castro no está solo. “Está con otro chico, actor y bailarín, que es Julián Sierra. Los dos se están acompañando. Me dijo ‘quiero que hagas visible mi voz también’”. Casán subrayó que el haberse internado es un gran paso adelante que dio el actor. “Está tratando de salir adelante y esto es un proceso”, agregó.

Luciano Castro y Griselda Siciliani. Foto: redes sociales

Por último, Moria aclaró que Castro se internó por voluntad propia. “Es una decisión que tomó él”, sentenció- y reveló que también habló con Griselda Siciliani. “No tiene nada que ver con esto, le desea lo mejor y está enfocada en su trabajo”, compartió. También confió que el actor lo que más necesita es “estar bien con sus hijos”.

Un rato después, en el programa Lape club social informativo, Paula Varela sumó algunos datos. La periodista explicó que Castro no quería que se supiera que se iba a internar, que lo tenía planificado y que su objetivo es sentirse mejor. “No fue de último momento, de un día para el otro o de urgencia, fue planificado”.

También contó que Castro está grabando una serie para una plataforma, que “quiere dar el cien”, que antes de grabar la segunda temporada “quería estar mejor” y confirmó el lugar donde se encuentra: el centro Vida Sana de Entre Ríos.

La Nación/GDA