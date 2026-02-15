“Nada más aventurero que…”: el romántico mensaje de la esposa de Cavani por su cumpleaños y San Valentín

El cumpleaños número 39 de Edinson Cavani coincidió este 14 de febrero con el Día de los Enamorados y tuvo un condimento especial: además de regresar a la convocatoria de Boca Juniors tras más de dos meses y medio, el delantero uruguayo recibió una dedicatoria pública que no pasó desapercibida.

Fue su esposa, Jocelyn Burgardt, quien eligió saludarlo en partida doble con un mensaje íntimo y romántico en redes sociales. De perfil bajo —tiene poco más de 500 seguidores en Instagram y se define como mamá de Silvestre e India, gestora cultural y emprendedora— compartió una imagen en la que se ven las siluetas de ambos abrazados en la orilla del mar, con un atardecer de fondo.

“Feliz cumpleaños amor mío. Nada más aventurero que caminar de tu mano. Que estos atardeceres y que nuestra mirada siempre estén”, escribió junto a la postal, que rápidamente fue replicada por el propio Cavani en su cuenta, donde supera los diez millones de seguidores. “Gracias, gringuita”, respondió el Matador, acompañado de un corazón.

La pareja, que reside en Buenos Aires junto a sus dos hijos, pasó parte del verano en Punta del Este. Aunque suelen mantener un bajo perfil, compartieron algunas imágenes de sus días en la playa Mansa, de una cena especial en Enjoy Punta del Este —donde Cavani fue invitado por su línea de vinos— y de una visita al streaming de DGO que funcionó durante enero en Ovo Beach.

El tierno mensaje de Jocelyn Burgardt a Cavani en su cumpleaños. Foto: @cavaniofficial21

El saludo de Jocelyn no fue el único. Excompañeros de la selección uruguaya también se sumaron a los buenos deseos: Jorge Fucile le dedicó un mensaje afectuoso, al igual que el Popi Muñoz y Cristian Rodríguez, quienes compartieron fotos y recuerdos junto al delantero.

Como si fuera poco, el cumpleaños llegó con otra buena noticia: Cavani volvió a ser citado y estará disponible para el cruce ante Platense hoy en La Bombonera. En óptimas condiciones físicas, buscará aportar su experiencia en una nueva etapa del Torneo Apertura. Además, la cuenta oficial de la selección uruguaya publicó un video homenaje con momentos destacados luciendo la Celeste, donde es el segundo máximo goleador histórico.

Entre el regreso a las canchas, los reconocimientos y un mensaje cargado de amor al atardecer, Cavani celebró un nuevo año de vida rodeado de afecto dentro y fuera de la cancha.