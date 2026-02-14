Cata de Palleja: el accidente en Canal 12, la pérdida que marcó su vida y la vez que trabajó con Rada

Nació en Florida, en una familia numerosa —son seis hermanos— y la muerte de su padre cuando tenía 13 años marcó su historia para siempre. De niña, Cata de Palleja jugaba a imitar a Xuxa, aunque jamás imaginó que su destino estaría en la televisión. Estudió Licenciatura en Nutrición casi por descarte y, en paralelo, preparaba viandas y atendía pacientes.

En 2005, un encuentro casual con una productora de Canal 10 en un cumpleaños cambió su rumbo: hizo un casting para Tu bebé y empezó a cocinar en televisión. Estuvo nueve años en ese ciclo hasta que dio el salto a Teledoce para conducir La receta.

Dulcera de alma —la pastelería es su fuerte—, también sumó un éxito editorial impensado con tres libros: Recetas para todos los días (2020), Recetas para todos los días: niños (2021) y Recetas salvadoras (2023).

El 5 de febrero cumplió 46 años y, por eso, repasamos cinco curiosidades que quizás no sabías de la nutricionista, cocinera y comunicadora.

Trabajó con Rubén Rada

Mucho antes de meterse en televisión, trabajó en la barra de un boliche, en una fábrica de pastas y como promotora para poder ayudar en su casa. En paralelo estudiaba nutrición y, entre tantas campañas, hizo una muy recordada de animalitos para la marca Parmalat, que auspiciaba el show Rada para niños.

Vestida de mamífero -fue vaca, león y oso- recibía chicos en el hall del teatro durante las vacaciones de julio. Rada hacía subir a los personajes al escenario para interactuar con los músicos. Años después, ya en televisión, le refrescó la memoria: “¿Te acordás del león? Era yo”. Él se acordaba perfecto. “Fue una experiencia muy divertida”, relató en Abran cancha (Del Sol).

Una pérdida marcó su vida

A los 13 años atravesó el golpe más duro de su vida: la muerte de su padre. Su madre, que hasta ese momento era ama de casa, redobló esfuerzos para sacar adelante a sus seis hijos -la menor tenía apenas cuatro años-. “Hace más años de esa ausencia que de presencia y no puedo evitar emocionarme”, confesó en Abran cancha. En plena adolescencia, cuando el mundo suele reducirse al grupo de amigos, la familia tuvo que reorganizarse de golpe. Su madre fue el gran sostén. “Se puso la casa al hombro y salió como una campeona”, recordó Cata.

Los abuelos y los amigos de sus padres estuvieron muy presentes y ayudaron a que todo siguiera su curso. Como la mayor de las mujeres, tendió naturalmente a proteger a los más chicos, en especial a su hermana menor, aunque asegura que nunca sintió que tuviera que quemar etapas. “No sentí el peso de tener que madurar o hacerme cargo, pero nos marcó muchísimo. Mi madre tuvo todo que ver para que saliéramos adelante”, resaltó en esa charla radial.

Sufrió un accidente en Canal 12

Vivió el susto más grande de su carrera durante una jornada laboral en los estudios de Canal 12, cuando un compañero abrió una olla a presión sin liberar antes el vapor. La explosión de agua hirviendo con garbanzos le dio de lleno en la cara y le provocó quemaduras en rostro, cuello y brazo. “ ¿Viste el personaje Dos Caras de Batman? Bueno, así me quedó”, contó tiempo después en Seré Curioso.

Estuvo más de un mes con la piel en llagas y el riesgo fue real: pudo haber perdido la vista. “Es el único dolor que recuerdo hasta hoy, se me frunce el estómago cuando lo pienso”, relató. Y aclaró que aunque el programa aún no estaba al aire, ella ya se encontraba trabajando desde temprano en la cocina.

Llegó a la televisión sin buscarlo

Cata de Palleja en "La receta". Foto: Captura.

Eligió estudiar nutrición casi por descarte, porque quería hacer algo vinculado a las ciencias biológicas, pero sin un rumbo o plan concreto. Durante los primeros años atendió pacientes y además les cocinaba viandas personalizadas, aunque su intención no era dedicarse profesionalmente a la cocina. La comunicación siempre estuvo latente, pero tampoco era una meta.

Su ingreso a la televisión fue totalmente casual: en un cumpleaños, una productora de Canal 10 le propuso hacer un casting para Tu bebé. Fue, quedó, y a los dos meses estaba al aire cocinando para niños. “No era algo que soñara ni buscara, se fue dando como un juego”, contó en Seré Curioso.

Estuvo nueve años en el programa, hasta que llegó la propuesta de Canal 12 para asumir el desafío de un ciclo diario, en vivo, y con más exposición. Aceptó conducir La Receta sin pensarlo demasiado y descubrió ahí que había encontrado el lugar donde podía unir nutrición, docencia y comunicación.

Casi nace en el estadio Centenario

Su historia empieza con un Clásico. Literal. La madre de Cata estaba a término cuando decidió venirse de Florida para ir al estadio Centenario con su marido, fanático de Peñarol. En pleno segundo tiempo arrancaron las contracciones, pero se las aguantó en silencio para terminar de ver el partido. Cuando sonó el final, ya no daba más. Salió escoltada por la Policía entre la multitud y llegó al Sanatorio Americano, donde Cata nació “divina”, según relató su madre en Abran cancha.

Por esa odisea futbolera nació en Montevideo y no en Florida, como sus hermanos. Años después, se hizo hincha de Nacional por su marido y sus hijos. “Más pastelera no puedo ser”, bromeó en El Living (Canal 5).