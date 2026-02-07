Pacella: el papelón con el "Chino" Recoba, la murga que lo tentó para salir y la tragedia que marcó su vida

Cuando Leo Pacella era niño, su mayor plan era mirar Carnaval. Mientras otros jugaban en los tablados, él se quedaba hipnotizado frente a los conjuntos, soñando con estar ahí arriba, pintarse la cara y provocar la risa del público.

Para acercarse a ese mundo fascinante, estudió teatro durante tres años con Isabel Flores y se formó también en clown y pantomima. Hizo de estatua viviente, trabajó en recepciones y eventos, y durante años combinó esa vocación artística con un trabajo estable en la barraca de su tío, donde cumplía jornadas de diez horas detrás del mostrador. Hasta que tomó una decisión clave: dejar todo y apostar de lleno al humor y la actuación.

El Carnaval terminó siendo la gran puerta de entrada. Tras un primer paso por Los Jokers en 2003, Pacella encontró su lugar en Los Choby’s, el grupo que ayudó a consolidar y con el que construyó una identidad propia dentro de los humoristas, ganando tres primeros premios. Allí nació, entre otros personajes, Drácula, que luego dio el salto a la televisión y se volvió una marca registrada.

La pantalla llegó hace más de una década: tuvo participaciones en Consentidas (Canal 10), explotó con Pizza a Carballo y pasó por Sé lo que viste, ambos por Canal 4. Hoy conduce Caraduras junto a Germán Medina por Canal 12 y es parte de Verdaderos culpables, ciclo de humor qje se estrena mañana por Teledoce, con el mismo elenco que La culpa es de Colón.

En pleno Carnaval 2026, Pacella vuelve a vivir días intensos concursando con Los Choby’s. Por eso, por el reciente estreno en TV y porque el 28 de enero cumplió 47 años, repasamos cinco cosas que quizá no sabías sobre el humorista y actor.

Casi sale en La Gran Muñeca

Si dependiera de él, se probaría en varios conjuntos porque le interesa explorar diversos métodos. Desde que se fundaron Los Choby’s, en 2005, solo cambió de vereda en 2008 para salir con Zíngaros, y aunque ganó el primer premio, quiso volver al conjunto de sus amigos. Se preguntó cómo sería salir con Horacio Rubino, o en Araca la Cana, pero lo más cerca que estuvo de una murga fue La Gran Muñeca.

“En 2023 tenía unas ganas bárbaras de salir con ellos y me metí porque quería ver cómo trabajaban Marcel Keoroglián, Pitufo Lombardo y esa banda, pero solo podés salir en uno y Los Choby’s siempre me tiran mucho más”, dijo a Montevideo Portal.

Leo Pacella con humoristas Los Chobys en Carnaval 2023. Foto: Archivo El País

El papelón que pasó con el "Chino" Recoba

La anécdota en cuestión data de cuando Pacella y el “Bicho” Yuane, además de compartir la dirección de Los Choby’s hacían eventos juntos. Preparaban los shows a partir de datos que recolectaban. En una ocasión, la esposa del homenajeado llamó y dijo que el cumpleaños era para su marido, Alexander, que le gustaba pescar y el deporte. “En las fotos que me mandaba veía que estaba Recoba, el Lolo Estoyanoff y decía, ‘se ve que conoce gente del fútbol’”, contó en La culpa es de Colón.

Jamás asoció que ese Alexander era el Chino Recoba y armó el show para un X: “El material no servía ¿Cómo no me va a decir la mujer quién era? Me hice la historia de un pescador”, dijo a las carcajdas.

Un drama familiar marcó su vida

En una íntima charla con Carmen Morán en La Morán de noche (Canal 5), confesó tener un vicio difícil de combatir: el cigarro. Y dijo que tiene en el debe atreverse a combatirlo. Luego contó que el momento más trágico de su vida fue cuando a su ahijada Jose le diagnosticaron un sarcoma y metástasis pulmonar, con apenas dos años. Ese tiempo, afirmó, “murieron en vida”. Gracias a la Fundación Pérez Scremini, a distintos tratamientos y operaciones en Boston, salió adelante y hoy Jose tiene 21 años.

Pacella recordó aquel diagnóstico como un golpe que los unió más como familia y un milagro logrado con amor, perseverancia y recursos. Para él, el mayor respaldo sigue siendo su clan. Los domingos con sus seres queridos son un refugio donde no importan títulos ni logros, solo la unión, el cariño y la tanada que dejaron sus abuelos. “Pase lo que pase, sabés que ahí hay gente que te ama”, concluyó.

Fue estatua viviente

El Carnaval fue su puerta de entrada al arte: desde chico quiso pintarse la cara y hacer reír, igual que lo hacían los personajes de los conjuntos que veía en los tablados. Jugaba y actuaba a escondidas en su cuarto hasta que comenzó a ir a clases de teatro con Isabel Flores, y sació en las tablas su necesidad lúdica. Sus padres querían que se recibiera y tuviera un título, pero Pacella eligió el arte.

Arrancó estudiando clown y pantomima, y uno de sus primeros trabajos fue como estatua viviente en fiestas de 15 y casamientos “Me paraba en la puerta, de mimo, con una calza, saludaba y entregaba una flor. La gente le tiene terror. No sé si sufrían más ellos o yo, porque incomodas un poquito”, confesó a las risas en Sonríe (Canal 10).

Se le enojaron algunos famosos

Dio el salto a la televisión cuando Luis Alberto Carballo lo convocó en 2010 para hacer a Drácula en Pizza a Carballo. Ese vampiro ácido había surgido en las clases de teatro con Isabel Flores, y luego lo llevó a Los Choby’s, y ahí Carballo lo vio. “Empezó con humor más inocente, pero un día el personaje dijo un par de cosas de Susana Giménez y Mirtha Legrand. Nos gustó y seguimos con el chimento, más de Argentina y luego de Uruguay”, contó a Sábado show.

El personaje pegó fuerte, pero también generó roces. Abigail Pereira lo llamó molesta por un comentario sobre su disco: “Me rompo el alma y me arruinás”, recordó. A María Inés Obaldía tampoco le cayó bien que la parodiara en Sé lo que viste (Canal 4). “La mayoría lo toma con humor, pero yo lo vivo con culpa. A veces hablo con ironía o acidez sobre gente que admiro”, explicó. Si bien aseguró que su meta nunca fue herir a nadie, a veces en beneficio del chiste o del programa, “caen muchos”.