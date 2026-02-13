"Está viviendo un infierno": Luciano Castro se internó voluntariamente tras la separación de Griselda Siciliani

La bomba explotó en la noche del jueves en LAM (América TV) el ciclo que por estos días conduce Denise Dumas ante las vacaciones de Ángel de Brito. El programa fue interrumpido para dar una información sensible sobre “una persona muy querida” que estuvo en el centro de la escena mediática en las últimas semanas: el actor Luciano Castro.

Quien tomó la palabra fue Pepe Ochoa, que aclaró que manejaban el dato con cautela desde hacía más de una semana. Según relató, tras una conversación con Siciliani, el actor le habría confesado que no daba más y que estaba decidido a internarse para empezar a estar mejor.

El quiebre sentimental llegó después del escándalo por una infidelidad que incluyó audios virales —con el convertido en meme “hola, guapa”— y una exposición que escaló a niveles impensados. La separación de la protagonista de Envidiosa terminó de desatar una tormenta mediática que, según contaron en el programa, lo dejó muy golpeado. “Se las vio negras”, resumió Denise Dumas.

De acuerdo al entorno que habló con Ochoa, a partir de la ruptura empezó a tener días muy malos y a no encontrarle sentido a nada. El distanciamiento se combinó con un efecto dominó: sus exparejas, Sabrina Rojas y Flor Vigna, reaparecieron en la escena pública con fuertes declaraciones. Vigna llegó a decir que el actor le debía dinero, mientras que Rojas volvió a referirse a situaciones del pasado que —según dejó entrever— no la sorprendían, y una conducta tóxica del actor y padre de sus hijos. Todo eso alimentó la narrativa mediática en su contra.

Ochoa recordó además que el propio Castro había admitido en una nota reciente que la exposición lo afecta profundamente y le genera mucha ira: entrar a los portales y leer sobre su vida privada lo impacta más de lo que parece.

Griselda Siciliani y Luciano Castro en su primera foto juntos como pareja. Foto: Instagram @lucianocastrook

Según detallaron en LAM, decidió internarse de manera voluntaria en una clínica de Capital Federal que ofrece tratamientos terapéuticos grupales y actividades orientadas a atravesar crisis personales. “No tiene nada que ver con adicciones ni con salud mental”, aclararon en el programa.

La internación responde —según la información brindada— a un cuadro de angustia y desborde emocional. “Está muy delicado, se siente muy mal, siente que perdió a la mujer de su vida”, expresó Ochoa.

En su última conversación con Siciliani, él le habría prometido que iba a tratarse. Para su entorno, el actor tocó fondo y, por primera vez, entendió que necesitaba ayuda profesional para frenar, ordenarse y salir adelante. “Las palabras que me dicen es que siente que todo lo que construye lo destruye y que a todos los que ama los aleja. Está viviendo un infierno”, aseguró el panelista.

Un dato que sorprendió al aire: al ingresar al centro, Castro habría dejado como contacto de urgencia el número de la propia Siciliani, un gesto que expone que, pese a la ruptura, el vínculo afectivo no está del todo roto. Por ahora, el actor permanece internado, intentando bajar el volumen del escándalo y reconstruirse lejos de los titulares que, esta vez, lo llevaron al límite.