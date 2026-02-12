De qué murió James Van Der Beek, actor de "Dawson's Creek": la revelación de la familia sobre sus últimos días

La muerte del actor estadounidense James Van Der Beek, conocido fundamentalmente por haber protagonizado la exitosa serie juvenil Dawson's Creek, falleció este miércoles a los 48 años, y la noticia de su partida golpeó fuerte al mundo del espectáculo.

El artista, que trabajó en múltiples proyectos incluyendo series como CSI: Cyber o Pose, y había confirmado su participación en la serie precuela de Legalmente rubia —que llegará este año—, había sido diagnosticado hace alrededor de tres años con una enfermedad con la que estuvo dando batalla hasta sus últimos días: el cáncer. Hizo pública la noticia en 2024.

Van Der Beek murió por un cáncer colorrectal que se encontraba en fase 3, es decir que había afectado a los gánglios linfáticos de la zona. "Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", informó su familia, revelando así un detalle sobre los momentos finales del actor.

El actor estaba casado y tenía seis hijos.

Hollywood llora a James Van Der Beek

De compañeros de reparto como Roger Avary a su gran amiga Stacy Keibler o celebridades de Hollywood como Sarah Michelle Gellar y Jennifer Garner lamentaron la partida del intérprete.

"Hoy me enteré de que mi querido amigo James Van Der Beek, con quien trabajé en The Rules of Attraction y quien ha sido un pilar de fortaleza para mí y mi familia en los momentos más difíciles, falleció anoche. Sabía que estaba librando una terrible batalla con valentía y compasión", indicó Avary en una publicación en X.

"Nunca he conocido a nadie como él, y rara vez he sentido una conexión tan estrecha y profunda. Me duele el corazón por su pérdida y mis pensamientos y oraciones están con su esposa e hijos", agregó.

James Van der Beek en "Dawson's Creek". Foto: Difusión.

Por su parte, su amigo y actor Austin Nichols escribió un mensaje de despedida en sus redes sociales: "James representó algo a lo que aspirar. Y como amigo, esposo y padre, sé que fue aún más poderoso e inspirador. Te extrañaremos", dijo.

Su amiga Stacy Keibler le dedicó una extensa carta en su cuenta de Instagram en la que también agradece haber podido pasar tiempo con el actor en sus últimos días de vida. "Puede que hayamos perdido a alguien bueno aquí en la Tierra… pero el cielo ganó algo extraordinario. Pensaré en ti cada vez que vea una puesta de sol. Cada vez que vea un arcoíris extenderse por el cielo. Sabré que estás ahí", dijo.

Emma Slater, quien formó pareja con Van Der Beek en 'Dancing with the Stars' en 2018, expresó su tristeza por su pérdida y agradeció haber podido despedirse de él.

Con información de EFE