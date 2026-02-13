Operaron a Rafa Villanueva: sufrió "amputaciones" en pies y manos y sobrevivió a "situación de extrema gravedad"

Rafa Villanueva fue operado en las últimas horas en el Sanatorio Mautone de Maldonado y le realizaron amputaciones en pies y manos para "favorecer su recuperación general", según el informe que difundió hoy Telemundo en su edición del mediodía.

Villanueva fue ingresado hace 47 días al centro hospitalario de Maldonado, donde permanece en cuidados intensivos tras haber sufrido una infección generalizada que lo dejó en grave estado. Hoy está despierto y responde a órdenes simples, comunicaron los médicos.

Según el parte divulgado por el noticiero de Canal 12, el comunicador requirió "tratamientos intensivos complejos, incluyendo asistencia respiratoria prolongada, soporte circulatorio avanzado y tratamiento de reemplazo renal". Paulatinamente fue mejorando y hoy está sin fiebre.

"Como consecuencia de complicaciones circulatorias severas desarrolladas durante la fase crítica de la enfermedad, fue necesario realizar intervenciones quirúrgicas recientes, que incluyeron amputaciones de tejido dañado en ambos miembros inferiores (pies) y en las manos. Dichos procedimientos se realizaron sin complicaciones y forman parte del tratamiento indicado para prevenir infecciones y favorecer su recuperación general", informó el Mautone, que adelantó que "se prevén nuevas evaluaciones quirúrgicas programadas".

El informe concluye que se trata de un paciente que "ha sobrevivido a una situación de extrema gravedad, con una mejoría lenta pero progresiva que continúa requiriendo cuidados intensivos y monitoreo permanente", lo que da cuenta de una internación que se prolongará.

Rafa Villanueva. Leonardo Maine/Archivo El Pais

El caso de Rafa Villanueva

El 28 de diciembre, el conductor de Canal 12 se descompensó en su casa de Punta del Diablo, donde vive. Hacía apenas semanas que había dado la primera entrevista desde que protagonizó un accidente de tránsito fatal, en el que murió un motociclista y por el que fue imputado por homicidio culposo.

Atendido en primera instancia en Rocha, Villanueva fue trasladado a Maldonado, donde se le diagnósticó un shock séptico producto de una infección generalizada. Tras unos primeros días muy delicados en los que su cuerpo no respondía a los antibióticos que se le suministraban, se logró estabilizar al comunicador, que permanece hospitalizado.

Por la seriedad de su caso y lo extenso de la internación, se realiza una colecta solidaria para ayudarlo a él y a su pareja, su compañía inseparable en tan difícil momento. Se abrió una cuenta bancaria de Itaú a nombre de Carlos Rafael Villanueva; la cuenta en pesos uruguayos es 7526160, y la de dólares, 5128299.

El informe completo del Mautone sobre Rafa Villanueva

Comunicado sobre la evolución del Sr. Rafael Villanueva:

El Sanatorio Mautone informa que Villanueva permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 47 días, luego de haber ingresado a fines de diciembre con un cuadro de extrema gravedad provocado por una infección generalizada severa.

Al momento del ingreso, el paciente presentó compromiso simultáneo de varios órganos, lo que requirió tratamientos intensivos complejos, incluyendo asistencia respiratoria prolongada, soporte circulatorio avanzado y tratamiento de reemplazo renal. La evolución inicial fue crítica, pero logró superar la fase más grave de la enfermedad.

En la actualidad, el paciente se encuentra clínicamente estable desde el punto de vista hemodinámico, sin requerimiento de medicación para sostener la presión arterial. Los controles realizados muestran una mejoría significativa de la función cardíaca, aunque continúa bajo estricta vigilancia médica debido a antecedentes cardiovasculares previos.

Respecto a la función renal, se constata el inicio de una recuperación parcial, con reaparición de la producción de orina, manteniéndose controles especializados para acompañar su evolución.

Desde el punto de vista neurológico, el paciente presenta una mejoría progresiva del nivel de conciencia, se mantiene despierto y respondiendo ordenes simples. Persiste en forma intermitente un cuadro de confusión, frecuente en pacientes que han atravesado internaciones prolongadas en cuidados intensivos, actualmente en tratamiento y seguimiento.

Durante su internación, presentó infecciones respiratorias asociadas al soporte ventilatorio, que fueron oportunamente identificadas y tratadas con antibióticos específicos. Al momento actual, el paciente se encuentra sin fiebre y con evolución controlada.

Como consecuencia de complicaciones circulatorias severas desarrolladas durante la fase crítica de la enfermedad, fue necesario realizar intervenciones quirúrgicas recientes, que incluyeron amputaciones de tejido dañado en ambos miembros inferiores (pies) y en las manos. Dichos procedimientos se realizaron sin complicaciones y forman parte del tratamiento indicado para prevenir infecciones y favorecer su recuperación general. Se prevén nuevas evaluaciones quirúrgicas programadas.

El paciente recibe nutrición adecuada, cuidados integrales de la piel y seguimiento permanente por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en terapia intensiva, cirugía vascular, cirugía plástica, nefrología y otras áreas.

El equipo médico del Sanatorio SEMM Mautone destaca que se trata de un paciente que ha sobrevivido a una situación de extrema gravedad, con una evolución lenta pero progresiva, que continúa requiriendo cuidados intensivos y monitoreo permanente.

El Sanatorio SEMM Mautone destaca especialmente el acompañamiento permanente de la familia y el entorno afectivo del paciente, cuyo apoyo resulta fundamental en un proceso de recuperación tan complejo y prolongado, y agradece la confianza depositada en el equipo de salud.