"La tristeza mata": la cuarteta de la murga Un Título Viejo para Rafa Villanueva en su momento más difícil

Rafa Villanueva continúa dando pelea a 56 días de su internación en el CTI del Sanatorio Mautone y este lunes se conoció una nueva actualización sobre su estado de salud: en las últimas horas volvió a pasar por el quirófano para una intervención larga que, según su entorno, salió bien. En paralelo a esa batalla, el Carnaval lo abrazó desde el escenario.

Un Título Viejo le dedicó una cuarteta en pleno salpicón de su espectáculo "Bienvenidos los que no", donde va en busca de nuevos públicos “hasta en la luna”. La murga puso el foco en el comunicador y en el juicio social que enfrentó en el último tiempo.

“Está Rafa Villanueva peleando una batalla dura y fue una locura, una lección de violencia pura. Lo dejaron sin laburo, las redes lo condenaron, y al señalar ni pensaron que la tristeza te mata. Seamos algo más dignos que vomitar morales baratas”, canta el conjunto que lideran Fabrizio Speranza y Maxi Tuala en medio de su salpicón.

El fragmento, compartido por la cuenta Carnaval sin filtro, superó los seis mil “me gusta” y se llenó de mensajes de apoyo: “Rafa no está solo”, “Gracias por decirlo”, “Se tenía que decir”, y "A Rafa no lo arruinó el accidente, lo arruinamos todos como sociedad" fueron algunos de los comentarios.

¿Cuál es la situación de Rafa Villanueva?

Villanueva atraviesa un proceso de salud extremadamente complejo. Ingresó el 28 de diciembre tras sufrir un shock séptico producto de una infección generalizada. Requirió asistencia respiratoria y soporte renal. Días atrás, los médicos debieron amputarle dedos de manos y pies por complicaciones circulatorias severas, y ahora fue nuevamente intervenido para cerrar los muñones. Tiene un largo camino de rehabilitación por delante.

Antes de caer internado, el conductor había hablado públicamente del duro momento personal que atravesó tras el siniestro de tránsito en el que murió un motociclista y que derivó en su imputación por homicidio culposo. Entre lágrimas, reconoció que la exposición y el señalamiento social lo habían afectado profundamente.

Dos tablados solidarios para Rafa Villanueva

Rafa Villanueva. Foto: Leonardo Mainé / Archivo El País

En medio de ese contexto, el ambiente artístico se movilizó. Hoy desde las 19:00 se realizará un tablado solidario en el Tablado del Parque Rodó. Actuarán Los Muchachos, Doña Bastarda, Un Título Viejo, Queso Magro, La Mojigata, Curtidores de Hongos y La Gran Muñeca. También habrá un show de El Reja y presencia de comunicadores y figuras públicas que participarán de forma honoraria.

Las entradas tienen un costo único de $350 y se venden a través de Redtickets, donde además hay bonos colaboración de $100, $300 y $500 para quienes quieran ayudar aunque no asistan.

Como la convocatoria agotó localidades, ya se organizó una segunda jornada solidaria para el domingo 1° de marzo en el Club Malvín. Allí actuarán Patos Cabreros, Cayó la Cabra, La Nueva Milonga, La Trasnochada, Valores y tocará el grupo tropical La Furia, junto a varias figuras del espectáculo que también irán a apoyar.

En ambos casos, todo lo recaudado será destinado a cubrir los costos del tratamiento y la rehabilitación del comunicador.