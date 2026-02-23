Tras 55 días en CTI, volvieron a operar a Rafa Villanueva en manos y pies: "Fue una cirugía larga"

El conductor televisivo Rafa Villanueva atravesó en los últimos días una nueva instancia quirúrgica en el marco de una internación que ya supera los 55 días en CTI del Sanatorio Mautone. El comunicador fue nuevamente operado para cerrar los muñones de las amputaciones que debieron practicarle hace 10 días como consecuencia de las graves complicaciones derivadas de una infección generalizada.

La información fue dada a conocer por el periodista Ignacio Álvarez, quien escribió en X: “55 días en CTI. Después de superar una nueva infección, hoy volvieron a operar a Rafa para cerrarle los muñones de sus amputaciones. Fue una operación larga pero todo salió bien”, según le transmitió Cecilia, su pareja.

55 DÍAS EN CTI

Después de superar una nueva infección, hoy volvieron a operar a Rafa para cerrarle los muñones de sus amputaciones. “Fue una operación larga pero todo salió bien”, me dijo su pareja, Cecilia.💪💪💪 pic.twitter.com/xKS8Mccpou — ignacio alvarez (@igalvar71) February 23, 2026

Villanueva permanece internado en el Sanatorio Mautone de Maldonado, donde ingresó el 28 de diciembre tras sufrir un shock séptico producto de una infección generalizada. Durante la fase más crítica requirió asistencia respiratoria prolongada, soporte circulatorio avanzado y tratamiento de reemplazo renal. Con el correr de los días logró estabilizarse y actualmente se encuentra despierto, responde a órdenes simples y permanece sin fiebre, aunque continúa bajo monitoreo permanente, de acuerdo a los últimos informes médicos.

Rafa Villanueva Foto: Archivo.

Como consecuencia de complicaciones circulatorias severas, los médicos debieron amputarle totalmente cuatro dedos de una mano y parcialmente en la otra, además de realizar amputaciones en dedos de los pies para remover tejido dañado y prevenir nuevas infecciones.

La intervención se desarrolló con éxito el pasado 13 de febrero. Una infección postoperatoria demoró en algunos días la segunda cirugía que se hizo para cerrar los muñones en las últimas horas.

El cuadro de salud del comunicador —que se descompensó el 28 de diciembre en su casa de Punta del Diablo y fue trasladado primero a Rocha y luego a Maldonado— implicará una internación prolongada y un proceso de rehabilitación complejo y costoso, que requerirá seguramente de prótesis en las extremidades.

Tablado solidario a beneficio de Rafa Villanueva este martes

El ambiente artístico y televisivo impulsa una movida solidaria para ayudar a Rafa Villanueva. Este martes 24 de febrero, desde las 19.00, se realizará un tablado a beneficio en el Tablado del Parque, con la participación de destacados conjuntos del Carnaval 2026: Los Muchachos, Doña Bastarda, Un Título Viejo, Queso Magro, La Mojigata, Curtidores de Hongos y La Gran Muñeca. También habrá un show del cantante El Reja y la presencia de comunicadores y figuras públicas que se sumarán de forma honoraria.

Las entradas se venden a $350 a través de Redtickets, donde además se habilitaron bonos colaboración de $100, $300 y $500 para quienes deseen ayudar aunque no puedan asistir. Durante la noche se realizarán bingos y subastas con el objetivo de maximizar la recaudación.

La totalidad de lo recaudado será destinada a cubrir los costos del tratamiento y la rehabilitación que Villanueva deberá afrontar tras haber sobrevivido a una situación de "extrema gravedad", como aseguró el último parte médico.