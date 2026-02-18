Organizan tablado solidario para ayudar a Rafa Villanueva: cuándo es, quiénes participan y cómo colaborar con él

Artistas y comunicadores se unen en una iniciativa solidaria por Rafa Villanueva, quien lleva más de 50 días internado en terapia intensiva tras haber sufrido un shock séptico producto de una infección generalizada, y haber sufrido amputaciones en manos y pies.

Así, el martes 24 de febrero se realizará un tablado solidario en el Tablado del Parque, en el corazón del Parque Rodó, con siete conjuntos que presentarán sus espectáculos del Carnaval 2026 y varias caras conocidas de la televisión, que acompañarán desde sus respectivos lugares.

La idea fue de Diego Waisrub, comunicador y componente de la murga Queso Magro, quien se acercó al Tablado del Parque buscando apoyo para llevarla adelante, según contó Cata Ferrand, presentadora de ese escenario, en diálogo con la edición mediodía de Telemundo.

Con ese impulso, todos participarán de manera voluntaria y el cien por ciento de la recaudación será destinado para Rafa Villanueva, para contribuir con los costos de su tratamiento y recuperación.

El martes, la actividad empezará a las 19.00 y participarán los parodistas Los Muchachos y las murgas Doña Bastarda, Un Título Viejo, Queso Magro, La Mojigata, Curtidores de Hongos y La Gran Muñeca. La noche contará además con un show del cantante El Reja.

El Reja participará de un show a beneficio de Rafa Villanueva. Foto: Mateo Vázquez / El País

Además de Ferrand, estarán presentes en el escenario Jorge Piñeyrúa (El Piñe), Petru Valenski, Manuela da Silveira, Marcel Keoroglian, Diego González, Mariano López y Yuri Jakimczuk, entre otros.

Las entradas están en venta en Redtickets y cuestan $ 350 (precio único).

Para quienes quieran apoyar la causa pero no puedan ir al tablado, en Redtickets también se habilitaron una serie de bonos colaboración de distintos montos, y cuestan $ 100, $ 300 y $ 500.

A su vez, Ferrand informó en Telemundo que durante la noche en el tablado se realizarán bingos y subastas, por lo que llamó al público a llevar dinero en efectivo. "Va a ser un día muy dinámico y con muchas actividades porque queremos recaudar lo máximo. Somos muchas las personas que queremos acompañar esta etapa de Rafa, que es difícil, pero hay esperanzas", aseguró.