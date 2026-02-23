Nuevo tablado a beneficio de Rafa Villanueva: cuándo y dónde será y cómo colaborar con su recuperación

Luego de que se agotaran las entradas para el tablado a beneficio de Rafa Villanueva que se realizará este martes en el Parque Rodó, carnavaleros y comunicadores impulsan otra acción solidaria para ayudar al popular conductor de televisión.

Villanueva lleva 55 días internado en terapia intensiva, tras haber sufrido un shock séptico producto de una infección generalizada. Recientemente se supo que había sufrido amputaciones en pies y manos para retirar el tejido dañado por la infección y favorecer así su recuperación. En las últimas horas volvió a ser intervenido quirúrgicamente y continúa estabilizado.

El comunicador enfrenta un largo y costoso proceso de recuperación y, por eso, se organizó un nuevo tablado solidario para ayudarlo. Se realizará este domingo 1° de marzo, desde las 19.00 en el Club Malvín, y participarán varios artistas y caras conocidas.

Actuarán en vivo las murgas Patos Cabreros, Cayó la Cabra, La Nueva Milonga y La Trasnochada, la comparsa Valores y el grupo de música tropical La Furia. Y participarán Nacho García, Luis Carballo, Christian Font, Diego Waisrub, Vero Piñeyrúa, Karina Vignola, Fernando Tetes, Emilia Díaz y Judy del Bosque, quienes intervendrán en la jornada con su impronta y humor.

Al igual que se hizo en Parque Rodó, la entrada para esta función es única y cuesta 350 pesos. Además hay bonos colaboración que no incluyen el ingreso al escenario, para aquellas personas que quieran ayudar, pero no puedan o no deseen ir. Van de 100 a 500 pesos.

Tanto las entradas como los bonos se compran a través de Redtickets.