La historia del delivery asesinado en el Centro contada por su hijo y las imágenes que captaron el ataque

El hijo del repartidor que fue asesinado en la noche de este lunes en el Centro de Montevideo habló y contó la historia de su padre, quien llegó a Uruguay hace seis años y "siempre" se desempeñó como delivery.

"Estábamos hace seis años acá en Uruguay. Él llegó primero y fue el que me dijo 'hijo, vení para acá, me está yendo bien'", contó el joven en diálogo con Telemundo (Canal 12). Según expresó, uno de los argumentos de su padre para convocar a su hijo es que en Uruguay "había más seguridad" que donde vivían antes, además de "mejores opciones de trabajo" y "fuentes de ingreso".

"Entonces toda la familia decidió venir para acá. Primero llegó mi padre, después yo y después pudimos traer a mis hermanos y a mi madre", narró.

El joven aseguró que su padre era "una persona muy trabajadora" y que, según los testigos del crimen, instantes antes de ser apuñalado por un conductor de auto "él estaba disculpándose" por un error que aparentemente había cometido en el tránsito y que había provocado una discusión.

"No era para que hubieran pasado los hechos como sucedieron", lamentó y reclamó "que se haga justicia" porque "este hecho no quede impune".

Cómo fue el crimen del delivery en el Centro

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en la mañana de este martes, el delivery era cubano y tenía 62 años. Fue apuñalado en Cuareim y Colonia a las 19:30 y fue trasladado en un patrullero al Hospital Maciel con una herida en el abdomen. Con las vísceras lastimadas lo ingresaron a block quirúrgico, pero los médicos no pudieron salvarlo.

En el video que divulgó el citado informativo puede verse que hay una discusión en Cuareim entre el conductor de la moto y el del auto —que iba acompañado de una mujer—. El conductor del auto bajó de su vehículo e increpó al repartidor, quien permaneció en su moto. Tras una breve discusión, el chofer del auto volvió a su vehículo —probablemente para buscar el objeto punzante— y luego arremetió de nuevo contra su víctima, asestándole una puñalada mortal cuando ya había descendido de su moto.

🟥 "Me dijo que lo había pinchado con algo" y "una discusión en el tránsito": el relato de un hombre que asistió al delivery asesinado en el Centro pic.twitter.com/idCl3MmmAS — Telemundo (@TelemundoUY) April 14, 2026

El conductor del auto, un hombre de 30 años sin antecedentes penales, fugó de la escena pero fue detenido a pocas cuadras porque las cámaras de seguridad de la zona captaron su huida y lo interceptaron en Mercedes y Yí.

Diego Ibañez, divulgador de información sobre el tránsito y seguridad vial, contó en sus redes sociales que estaba cerca de la escena del crimen y alcanzó a grabar el momento en que el repartidor pedía ayuda.