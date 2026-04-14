Mujer de 71 años sufrió accidente mientras intentaba abordar tren que une a Rivera con Tacuarembó

Una mujer de 71 años sufrió heridas leves luego de protagonizar un accidente al intentar abordar el tren que une a los departamentos de Rivera y Tacuarembó, la única línea ferroviaria de pasajeros que circula actualmente en el país. El incidente tuvo lugar en la localidad de Paso del Cerro, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Tacuarembó.

Según explicó la Policía, la mujer se disponía a subirse al tren cuanto este rozó su mochila, lo que hizo que se cayera al suelo. La anciana fue asistida en una primera instancia por funcionarios de AFE y luego por personal médico de la localidad, que la trasladó a un centro asistencial de la zona. Finalmente, le diagnosticaron un "traumatismo leve de brazo derecho".

El tren fue rehabilitado en 2018 tras 20 años sin funcionar. Conocido antiguamente como el "Tacoma", el tramo Tacuarembó-Rivera es el viaje más largo que puede hacerse sobre rieles en Uruguay —recorre unos 118 kilómetros—, y el trayecto dura unas dos horas y media. Si bien desde Tacuarembó a Rivera se puede ir en ómnibus por la ruta 5, para los pueblos que nacieron alrededor de las estaciones el ferrocarril representa la única salida y no hay más opciones de transporte público. Este es el caso de Paso del Cerro, donde ocurrió el accidente, y otras localidades como Laureles o Paso Ataques, que están a 30 o 40 kilómetros de la ruta.

Dos autos que iban en el mismo sentido chocaron en ruta 5

Este domingo por la noche en Rivera dos autos que circulaban en la misma dirección chocaron y una mujer resultó gravemente herida.

Ambos iban de norte a sur y la principal hipótesis indica que la colisión por alcance ocurrió cuando el vehículo que iba adelante intentó girar a la izquierda.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

El auto que giraba era conducido por un hombre de 49 años quien sufrió politraumatismos con pérdida de conocimiento y amnesia del episodio, según los médicos que lo diagnosticaron de forma primaria. Fue trasladado al Hospital de Rivera.

Llevaba como acompañante a una mujer de 47 años que quedó politraumatizada grave y también fue derivada al Hospital de Rivera.

El otro vehículo era conducido por un hombre de 46 años que resultó ileso. El resultado de la espirometría dio cero.

Llevaba dos acompañantes: una niña de 12 años y una mujer de 39, que fueron trasladadas a un sanatorio pero en primera instancia fuera de peligro.

Conductora murió tras chocar de atrás contra un camión que estaba estacionado en ruta 5

Un siniestro de tránsito fatal se registró este domingo de noche en la ruta 5, a la altura de la localidad de Progreso, en Canelones. La conductora de un auto murió tras chocar contra la parte trasera de un camión que estaba estacionado.

Todavía no están claras las circunstancias por las cuales se produjo el choque. El camión estaba estacionado "en la faja natural, ya fuera de la superficie asfaltada de la banquina", indicó la Policía Caminera.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

La mujer fallecida era la única conductora del auto. Caminera informó que la víctima fatal es una mujer mayor de edad pero que hasta el momento no pudieron identificarla porque no encontraron documentación de ella en la escena del siniestro. Policía Científica trabaja ahora para identificarla.

El conductor del camión, un hombre de 38 años, resultó ileso.