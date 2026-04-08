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El País Mundo España

Giro en la tragedia de trenes en España: investigación revela que la vía estaba agrietada antes del impacto

El accidente ocurrido el 18 de enero, en el que murieron 46 personas, levantó interrogantes sobre la seguridad de la red ferroviaria española. Esto se sabe hasta ahora.

08/04/2026, 12:22
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Al menos 39 los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba)
Bomberos trabajan en la cabecera del tren Iryo que descarriló
Foto: EFE

La vía en la que colisionaron dos trenes de alta velocidad en España en enero, con la muerte de 46 personas, se rompió el día antes sin que se detectara, informaron el miércoles varios medios españoles citando a los investigadores.

El accidente del 18 de enero en la región del sur de Andalucía fue una de las peores catástrofes de este tipo en Europa en lo que va de siglo y levantó interrogantes sobre la seguridad de la red ferroviaria española.

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La catástrofe ocurrió cuando un tren con destino a Madrid, operado por la empresa privada Iryo, descarriló y se cruzó sobre la vía de al lado, chocando contra un tren que venía en sentido contrario, de la empresa estatal española Renfe.

Un informe preliminar publicado en enero por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España ya sugería que la vía estaba agrietada antes del descarrilamiento.

Tren Iryo de alta velocidad que descarriló y chocó con otro tren dos días antes, en Adamuz, al sur de España.
Tren Iryo de alta velocidad que descarriló y chocó con otro tren dos días antes, en Adamuz, al sur de España.
Foto: AFP

Qué dice el informe sobre el accidente ferroviario en España

La Guardia Civil presentó un nuevo informe al tribunal que investiga el accidente y en el que afirma que la ruptura se produjo a las 21:46 del día anterior, 17 de enero, informaron varios medios españoles este miércoles citando el documento.

El sistema no alertó de la rotura del carril, aunque sí registró "de forma pasiva una alteración eléctrica compatible con una rotura" horas antes del accidente.

Sin embargo, el sistema de señalización de estas anomalías "no estaba configurado para alertar de ello [de la rotura] de forma automática por la falta de fiabilidad", señala el documento citado por la prensa.

Esta foto tomada y publicada el 19 de enero de 2026 por la Guardia Civil española muestra a agentes de la Guardia Civil trabajando en el lugar donde un tren de alta velocidad Iryo descarriló y chocó con otro tren en Adamuz, al sur de España.
Guardia Civil trabaja en el lugar donde un tren de alta velocidad Iryo descarriló y chocó con otro en Adamuz
Foto: AFP

La Guardia Civil afirma que la variación de voltaje desde la tarde del 17 de enero hasta el momento del accidente "no es habitual", pero el informe dice que "habrá que dilucidar" si existía la posibilidad técnica de recibir algún tipo de alerta.

El informe descartó el sabotaje, el terrorismo y la negligencia de los maquinistas. La investigación del CIAF, que ofrecerá las conclusiones definitivas, sigue en curso.

AFP

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