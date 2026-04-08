De Uruguay a la NASA: la historia de Noelia González y su rol en la misión lunar Artemis II

“No puedo creer. Ahí van”, se escucha una voz entrecortada mientras a lo lejos, detrás de la pantalla de cuenta regresiva, se ve partir la nave espacial Orión. La misión Artemis II va rumbo a la órbita lunar. La voz emocionada es la de Noelia González. El cohete inicia su misión tripulada, pero este significa “el cierre” de su trabajo de años para comunicar al mundo un momento histórico.

Noelia González nació en San Carlos, pero se crió en Punta del Este. Es licenciada en Comunicación por la Universidad de Montevideo (UM) y vive hace 12 años en Estados Unidos, país al que se fue a estudiar una maestría y que finalmente convirtió en hogar.

Junto a su esposo y sus dos hijos –de 7 y 2 años– reside en Maryland, a pocos kilómetros de Washington D.C., adonde llegó tras recibir una oferta de trabajo soñada: formar parte del equipo de comunicación en español de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

El pasado miércoles 1° de abril de 2026 Noelia vivió uno de los momentos más especiales en los cinco años que lleva trabajando en la NASA y, probablemente, de su vida: fue una de las encargadas de retransmitir en español el lanzamiento de Artemis II, vista por más de 3 millones de personas.

“Está esta idea del genio que trabaja para estas misiones, pero en realidad son miles de personas”, cuenta la uruguaya desde su hogar en Maryland. Luego de la vorágine del lanzamiento, se puede tomar unos minutos para reflexionar en todo lo que ha pasado, qué implica “bajar a tierra” información tan compleja y cómo el trabajo en equipo es la clave del éxito.

¿Cómo llega una periodista uruguaya a la NASA?

Bueno, empezó hace 12 años este proceso. En realidad un poquito antes. Estudié periodismo, era muy vocacional lo mío, o sea, no había con qué darle, era lo que necesitaba estar de mi vida. Fue en Uruguay, después de recibirme y de empezar a trabajar en El Observador como periodista de ciencia, en particular, que me terminé de enamorar de esa especialidad y dije, ‘quiero dedicarme a esto en mi carrera’. Y ahí me fui a hacer mi máster en periodismo en California, en Berkeley.

Noelia González, periodista uruguaya que trabaja en el equipo de comunicación de la NASA Foto: gentileza de Noelia González

Las materias que elegía eran bien de cobertura de salud, de medioambiente y ciencia. Me fui pensando que volvería a Uruguay en 2 años, pero eso nunca sucedió (risas). Cuando me gradué de ahí logré insertarme en el mercado laboral en Estados Unidos, trabajando para Al Jazeera. Estuve ahí como cinco años, no cubriendo ciencia, pero sí cubriendo toda la parte de informes explicativos.

Siempre me encantó eso de traducir el lenguaje complejo, bajarlo a tierra y explicarlo para audiencias más amplias. Fue ahí que vi esta oportunidad de aplicar para trabajar como contratista de la NASA.

Necesitaban una escritora de ciencia en español y fue cuando dije "necesito aplicar". Me ofrecieron el trabajo. En ese momento yo estaba en California y bueno, el requisito era mudarme a Maryland, que es donde estoy ahora, o sea que después de un año trabajando remoto en plena pandemia me traje a mi familia a cuestas y nos vinimos para la costa este de Estados Unidos. Acabo de cumplir 5 años como contratista de la NASA.

¿Y cómo es el día a día de tu trabajo?

Soy editora de la web ciencia.nasa.gov, que es nuestra web de ciencia en español.

Es un poco similar al periodismo porque utilizo todas las herramientas. Lo que hago es comunicar las misiones de la NASA en español, sobre todo en diferentes formatos y plataformas.

Llevo el podcast también, soy copresidenta y productora de "Universo Curioso" de la NASA. Hago videos explicativos y transmisiones en vivo y toda la parte de guionar, de cómo traer estos estos temas complejos de ciencia sobre todo.

Pero lo que más me apasiona es que en el día a día interactuó mucho con mis colegas que son estos científicos de la NASA, ingenieros e ingenieras que contribuyen directamente a estas misiones. Es impresionante.

Imagino que es necesario trabajar en una comunicación constante con ellos por esto que decías de bajar a tierra la información compleja. Requerirá una revisión, ¿no?

Exacto. Sí. Y obviamente es la ciencia, pero también son las historias personales. Porque la gracia también es visibilizar sus historias e inspirar también. O sea, que la gente que lo lee pueda soñar con la NASA, soñar con dedicarse a la exploración espacial en general. Verlos, ponerles cara y también transmitir el esfuerzo, el trabajo en equipo que hay detrás de todas las misiones y estos temas. Eso es lo que más me gusta.

Siento que seguramente esas historias personales son las que han hecho todavía más atractiva esta misión. ¿Tuviste oportunidad de entrevistar a la tripulación?

No en una entrevista. Pero una vez que fueron elegidos como la tripulación, seleccionados en 2023, hicieron un tour por diferentes centros de la NASA y fueron al Centro de vuelo espacial Goddard, que es donde trabajamos. Ellos fueron a hablar con los empleados y tengo un video de ellos caminando delante de nosotros y nosotras gritando tipo fans (risas).

Se sentaron y respondieron a preguntas de los propios empleados de la NASA. Pero lo mejor de todo fue que al final fueron a otro edificio que es donde nosotras trabajamos, donde está el estudio de televisión, y fuimos a saludarlos. De hecho, yo escribí un libro, Cosmos, sobre el cielo nocturno, y lo llevé para que lo firmaran. Fueron súper humildes, fue increíble verlos así en ese hábitat tan natural para ellos. Ya se sentía esa presión de que iban a hacer historia. Firmaron el libro para mi hija y lo atesoraré por siempre.

Christina Koch firmando el libro de Noelia González Foto: gentileza de Noelia González

Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, tripulantes de Artemis II, visitando la estación Goddard Foto: gentileza de Noelia González

¿Y cómo es la comunicación del día a día con los científicos?

He entrevistado como contratista a muchísimas personas que trabajan acá y siempre ese punto en común de, por ejemplo, si se inspiraron con Apolo o las historias de Apolo, con el transbordador espacial. Hablan muchísimo de sus familias, de cómo los apoyaron en sus carreras, del esfuerzo que significó y también del trabajo en equipo. Está esta idea del genio que trabaja para estas misiones, pero en realidad son miles de personas, por lo general. Trabajo a veces de décadas, intergeneracionales, que para estos momentos. Entonces, estos hitos, como fue el lanzamiento y luego el sobrevuelo sobre la Luna son como el culmen de de todos esos procesos.

¿Cómo se vivió el sobrevuelo dentro del equipo?

En el sobrevuelo lunar emocionaba mucho ver a los equipos de ciencia de observación lunar que no podían más de la emoción. Aplaudían, lloraban. Es gente que entrenó a los astronautas en geología, en observar, en describir, en identificar lo que es relevante científicamente. Está ese factor humano muy entrelazado, van codo a codo, no hay forma de separarlos.

También hubo un sacrificio personal para estar donde estás. Me comentabas que antes vivías en California y para aplicar tuviste que llevar a tu familia a Maryland. ¿Cómo lo sobrellevaron?

Antes de aplicar, yo sabía que era un sueño pero era en Maryland. Lo hablé con mi esposo y él me dijo "aplicá y después vemos". Cuando pasé a la entrevista, le digo, "No sé si hacer la entrevista porque me voy a tener que mover” y me dice: "bueno, hacé la entrevista y después vemos”. Y bueno, cuando llegó el momento no le quedó otra (risas).

Pero realmente recibí muchísimo apoyo de mi esposo. En ese momento nuestra hija tenía casi dos años, una etapa en la que casi no dormís. Pero ha valido la pena.

Yendo específicamente al programa Artemis, ¿cuánta preparación le llevó a tu equipo?

Obviamente fue un trabajo de muchísimos meses. La cobertura en sí del programa Artemis es de años.

Nosotros estuvimos ahí cubriendo Artemis I también, en el 2022, desde la web, desde redes sociales, nuestro boletín semanal, con videos… Y ahora con la transmisión en vivo en español fue un trabajo muy colaborativo de trabajos técnicos, de de los expertos también que participaron. El copresentador –Luis Saucedo– era un experto de la NASA que ha trabajado directamente con la cápsula Orión, pero también hicimos varias entrevistas con otras personas que tienen sus roles muy significativos a la misión y han aportado también para que sea posible.

El lanzamiento fue el hito que para nosotros y otros muchos equipos en cierta medida finalizó el proceso, pero al mismo tiempo marcó el comienzo de de esta misión tripulada.

Transmisión en español del lanzamiento de Artemis II Foto: captura de video

¿Y qué repercusiones tuvo esta transmisión?

La transmisión ha alcanzado más de 3 millones de espectadores. Sin duda se ha visto este interés también de la gente y como este tema ha sido una puerta de entrada también para hablar de todos los temas de ciencia y de ingeniería y de exploración con seres humanos que hay relacionados a Artemis II.

Durante la transmisión te vi muy emocionada y haciendo referencia a “la experiencia colectiva”...

Totalmente. Un lanzamiento de un cohete es algo que marca a la gente, y es algo que te cuenta todo el mundo que lo ha visto. Te marca un antes y un después. Es una experiencia en cierta medida muy individual porque cada uno lo vive como muy desde el interior, pero al mismo tiempo compartida. Como que el coche parece partir muy lento, pero en realidad pasa todo en unos segundos y de repente ya está, ya salió, ya lo viste.

En este caso el lanzamiento de Artemis II que fue en pleno día, a diferencia de Artemis I que fue en la madrugada. Se iluminó tanto que no veías exactamente el cohete, o sea, con tus propios ojos. Ahora lo he visto en videos, pero era tan brillante que no se distinguía muy bien el el cohete.

Y el verlo rodeado de personas que están gritando, cuando vemos los videos son alaridos básicamente de emoción. Hay gente que salta, se abrazan… Poder verlo en persona y tener esa oportunidad y que sea tan significativo, como la primera misión tripulada de Artemis es maravilloso.

Noelia González y Fefo Bouvier, los uruguayos presentes en el lanzamiento de Artemis II Foto: Fefo Bouvier

¿Y cómo sigue ahora tu trabajo?

Desde nuestro equipo, la parte de transmisión en vivo fue solo de lanzamiento, ahora el resto son en inglés. Estamos sí, obviamente conectados muchísimo y en comunicación con todos los equipos de comunicación de la NASA para traerlo a todas las audiencias de todas las maneras posibles.

Artemis obviamente sigue. Va a haber muchas misiones. Dentro de los próximos meses y antes de mayo de 2027 tenemos el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman, también una misión insignia de la NASA. Por mi parte estoy súper emocionada con esa cobertura también.

Viendo en perspectiva, ¿cómo sentís que ha sido este recorrido y qué te gustaría que se diera para adelante?

Es como que no he tenido mucho tiempo de cobrar conciencia, porque no hemos parado. La misión sigue, pero en el día a día creo que no hay día que no sienta esto: cuando estoy escribiendo, cuando estoy leyendo o cuando hacemos traducciones o hablando con estas personas, con estos colegas científicos, ingenieros, astronautas… la emoción genuina que me genera.

También el privilegio que siento de poder estar en este lugar, teniendo la oportunidad de hablar en persona con esta gente que lo hace posible. Estoy muy agradecida de poder dedicarme a algo que me apasiona tanto.