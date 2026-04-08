Coquimbo Unido vs. Nacional por Copa Libertadores en vivo: seguí en directo el estreno del Bolso en Chile

Enviado a Coquimbo, Chile

La Copa Libertadores 2026 inicia de forma oficial para Nacional y lo hace jugando en Chile frente a Coquimbo Unido. El encuentro comenzará a las 19:00 (hora de Uruguay) y con transmisión de ESPN, a través del cable, y de Disney+ vía streaming.

Se enfrentan el campeón de la Liga AUF Uruguaya frente al monarca de la Primera División de Chile porque el Pirata, como se conoce al conjunto trasandino, se consagró en la pasada temporada y eso la valió la clasificación al certamen internacional que disputa por segunda vez en su historia ya que lo jugó en 1992.

El equipo de Jorge Bava arriba a este encuentro con bajas importantes como las de Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Camilo Cándido y Maximiliano Silvera, pero también con un plantel muy interesante que tiene la posibilidad de finalizar la primera fecha de la fase de grupos como líder tras el empate sin goles de Deportes Tolima y Universitario en Colombia.

Seguí en vivo el minuto a minuto de Ovación desde Chile:

El Bolso tiene un once probable para el estreno

Con novedades en la oncena, Jorge Bava maneja un equipo que podría ser el que salte al campo de juego para el inicio en la Copa Libertadores. El ingreso de Nicolás Rodríguez como lateral derecho, Tomás Viera en el lateral izquierdo y Baltasar Barcia en el ataque, serían las opciones.

En ese sentido, el equipo formaría con Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Sebastián Coates, Tomás Viera; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

Jorge Bava previo al entrenamiento de Nacional en Chile. Foto: Nahuel Casuriaga.

El plantel con el que cuenta Jorge Bava para el debut

Si bien cuenta con las bajas de Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Camilo Cándido y Maximiliano Silvera, el entrenador recuperó a Tomás Viera que no estuvo ante Central Español e incluso no solo iría desde el arranque, sino que podriá jugar de lateral izquierdo.

🛫 Lista de viajeros a Chile 🇨🇱



🏆 CONMEBOL #Libertadores

⚽️ Fase de Grupos | Fecha 1️⃣ pic.twitter.com/SDln4dOrob — Nacional (@Nacional) April 6, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Coquimbo Unido vs. Nacional!

Nacional hace su estreno en la Copa Libertadores enfrentando a Coquimbo Unido en el marco de la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores y Ovación dice presente en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso donde el Bolso sale a escena.