Tras el empate de Nacional en Chile, cómo quedó en el grupo B de la Copa Libertadores y cuándo vuelve a jugar

Nacional tuvo su debut en la Copa Libertadores de América: empató 1-1 con Coquimbo Unido de Chile por la primera fecha del Grupo B del certamen más importante a nivel internacional que organiza la Conmebol a nivel de clubes.

Tras unos días tormentosos por la caída ante Central Español por 1-0 del pasado viernes, el Bolso viajó a Chile con la idea de poder llevarse los tres puntos en su camino para alcanzar uno de los grandes objetivos del semestre: acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Con esa premisa el elenco tricolor logró romper la paridad en el tanteador en el minuto 22 tras un tiro de esquina que ejecutó Nicolás Lodeiro. A partir de esto, Sebastián Coates ganó solo de cabeza para vencer la resistencia del arquero Diego Sánchez.

A pocos minutos del final el conjunto trasandino llegó al gol del empate. Luego de un rebote de Ignacio Suárez, apareció Manuel Fernández para empujar la pelota adentro del arco y establecer el 1-1 final en el minuto 90+5.

Por el grupo de Nacional nadie pudo ganar en la primera fecha, ya que este martes Deportes Tolima y Universitario de Lima igualaron sin goles en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué, Colombia.

Las posiciones del grupo de Nacional

Cuándo vuelve a jugar Nacional por la Copa Libertadores

Maximiliano Gómez al ataque en el partido entre Coquimbo Unido y Nacional por Copa Libertadores. Foto: EFE.

Si bien Nacional volverá a tener acción antes por el Torneo Apertura, ya que este sábado visita a Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel a la hora 19:00 por la fecha 11 del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026, la actividad internacional no cesa.

El Tricolor va a Maldonado con la idea de poder recuperarse de la caída que padeció en la fecha 10 del Torneo Apertura a manos de Central Español en el Gran Parque Central, aunque sin descuidar su compromiso por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Bajo ese mismo punto, los dirigidos por Jorge Bava saben que volverán a jugar por la Copa Libertadores el próximo martes frente a Deportes Tolima en el Gran Parque Central, a partir de la hora 19:00, (ESPN y Disney+).

Sebastián Coates disputa la pelota en el aire en el partido entre Coquimbo Unido y Nacional. Foto: @Nacional.

Será un duelo importante para ambos equipos, ya que Nacional querrá sumar su su primera victoria en el certamen, mientras que el elenco cafetero está obligado a conseguir las unidades que dejó como local en la primera fecha al igualar sin goles frente a Universitario.

Asimismo, el equipo Tricolor tiene en claro que debe obtener las tres unidades como local para comenzar a encaminar su clasificación a la siguiente fase del torneo más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.