City Torque vs. Gremio en vivo por Sudamericana: el Ciudadano busca aprovechar la situación de su rival

Montevideo City Torque recibirá esta noche (21:30 por ESPN 3 y Disney+) a Gremio de Porto Alegre por la Copa Sudamericana y significará la vuelta al torneo del equipo Ciudadano, que ya jugó el certamen hace cinco años. Los de Marcelo Méndez, sextos en el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya querrán aprovecharse del momento y la decisión del su rival de turno.

El tricolor de Porto Alegre está en mitad de tabla y a cuatro puntos de la zona de descenso en diez fechas del Brasileirao. Los dirigidos por Luis Castro llegan esta noche al estadio Centenario con un equipo alternativo. Gremio lleva tres partidos sin ganar y solo ganó tres encuentro de los diez que jugó por el torneo doméstico. Vienen de empatar sin goles como locales ante Remo y los hinchas silbaron al equipo.

Los Ciudadanos, que se ganaron su boleto a la fase de grupos eliminando en la fase previa a Defensor Sporting, también llevan tres partidos sin ganar con derrotas ante Deportivo Maldonado y Nacional y un empate ante Danubio en su última presentacion.

Montevideo City Torque vs. Gremio: alineaciones probables

Día. Miércole 8 de abril

Hora. 21:30

Torneo. Sudamericana, fase de grupos

Transmite. ESPN 3/Disney+

MC Torque. F. Torgnascioli; E. Agüero, F. Romero, G. Kagelmacher, F. Silvera; F. Pizzichillo, P. Siles, G. Montes; R. Lecchini, S. Rodríguez, E. Obregón.

DT. Marcelo Méndez.

Gremio. Gabriel Grando; Marcos Rocha, F. Balbuena, Wagner Leonardo, Caio Paulista; E. Noriega, J. Nardoni, M. Monsalve; Tetê, Gabriel Mec, M. Braithwaite.

DT. Luis Castro.

Árbitro. A. Aragón (ECU).

VAR. G. González (ECU).