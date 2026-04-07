Boston River vs. Sao Paulo por Copa Sudamericana en vivo: el Sastre hace su estreno jugando en el Centenario

Se abre la Copa Sudamericana para Boston River y en su estreno se enfrenta nada menos que ante Sao Paulo de Brasil en un partido que comenzará a las 21:30 en el Estadio Centenario y contará con la transmisión de DSports, a través del cable, y DGO, vía streaming.

El equipo dirigido por Ignacio Ithurralde sabe que no tiene un duelo sencillo al enfrentar a una potencia del continente, pero también conoce de la necesidad de tener que sumar jugando como local en un torneo que otorga una clasificación directa a octavos de final para el líder de grupo y un pasaje a playoffs (llave ante un tercero de Copa Libertadores) en caso de finalizar segundo.

El Satre arriba a este encuentro con un saldo de tres victorias en los últimos cuatro partidos por Liga AUF Uruguaya y, además, dos triunfos consecutivos frente a Juventud y Wanderers. Por su parte, el equipo paulista es uno de los animadores del Brasileirao porque llega como escolta de Palmeiras, aunque con un solo triunfo en los últimos cuatro encuentros.

Boston River vs. Sao Paulo:

Boston River: Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández; Lautaro Vázquez, Agustín Amado, Federico Dafonte, Francisco Barrios, Jairo O'Neill; Yair González, Francisco Bonfiglio. DT: Ignacio Ithurralde.

Sao Paulo: Rafael; Cédric, Matheus Doria, Alan Franco, Enzo Díaz; Damián Bobadilla, Danielzinho, Cauly; Ferreirinha, Gonzalo Tapia, André Silva. DT: Roger Machado.

Hora: 21:30

Estadio: Centenario.

Televisa: DSports y DGO.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer (Argentina).

Asistentes: Cristian Navarro y Mariana De Almeida (Argentina).

Cuarto árbitro: Nazareno Arasa (Argentina)

Árbitros VAR: Nicolás Lamolina y Salomé Di Iorio (Argentina).