Luis Suárez se emocionó hablando de Uruguay: "Si me necesitan jamás le voy a decir que 'no' a la selección"

Luis Suárez viene de un fin de semana en el que logró ayudar al Inter Miami con un gol para evitar la derrota de Las Garzas en el estreno del nuevo estadio en Miami, en partido que finalizó 2-2 frente a Austin. El Pistolero, que entró en el segundo tiempo, incluso estuvo cerca de darle el triunfo a su equipo con un gol que fue anulado ya sobre la hora.

En las últimas horas, Ovación accedió a un fragmento de una entrevista que se le hizo a Luis Suárez en enero, para un documental que está en proceso sobre el Mundial de Sudáfrica 2010 y la generación dorada de la selección uruguaya que ganó la Copa América de 2011 en Argentina. En ese extracto, el máximo goleador de la historia de la Celeste (69 goles en 143 partidos) se emocionó, al punto de que tuvo que frenar mientras respondía una pregunta.

"Te soy sincero... Es una realidad que desde que me retiré de la selección... La llama del fútbol se me fue apagando (se emociona y corta el diálogo)", señala Suárez vestido con una remera gris sentado en el living de su casa en Estados Unidos. Y prosigue: "Uno mantiene las ganas, la ilusión esa del fútbol por objetivos, por sueños, y uno siempre soñaba con estar siempre en la selección. Por diferentes motivos obviamente que tomé la decisión (de retirarse de la selección uruguaya), pero desde que dejé se apagó un poquito la llama del fútbol digamos".

Luis Suárez con la selección uruguaya en la Copa América de 2024. Foto: El País.

Suárez profundizó aún más en relación al tema de la selección uruguaya, de la que se retiró después de jugar la Copa América de 2024 en Estados Unidos, donde incluso fue clave para que Uruguay alcanzara el tercer puesto tras vencer por penales a Canadá en Charlotte. Además, vale recordar que en octubre de 2024 el delantero brindó una entrevista en la que hizo referencia al mal vínculo que existía en ese entonces con el técnico Marcelo Bielsa.

"Obvio que la selección es siempre lo que uno quiere. Hoy te ponés a pensar y le empezás a dar vuelta a la cabeza, y estás cerca del Mundial, y si te necesitan, ¿qué hacés? Y sí, yo a mi país nunca le voy a decir que no, jamás le voy a decir que no a mi país. Yo me retiré de la selección para dejarle el camino a otros jugadores y porque yo pensé que llegó un momento que yo ya no podía ser útil para la selección, pero, si me necesitan, jamás le voy a decir que no a la selección. Eso es imposible, mientras siga jugando, mientras siga vigente...", concluye el delantero de 39 años.