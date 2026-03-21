Los tres retos históricos que buscará poder cumplir Fernando Muslera en su regreso a la selección de Uruguay

El día que nació Fernando Muslera, Uruguay enfrentaba a Argentina en Puebla por los octavos de final del Mundial de México. Fue el 16 de junio de 1986: atención a la fecha, porque marca que si el arquero recientemente convocado por Marcelo Bielsa va a la Copa del Mundo 2026 y sale a la cancha, se convertirá en el futbolista de mayor edad que haya defendido la Celeste en un mundial.

Si llega a ocupar la valla el día del debut frente a Arabia Saudita el 15 de junio en Miami, tendrá 39 años y 364 días. Y para el resto de la competencia habrá cumplido los 40.

Muslera, además, podría convertirse en el uruguayo con más partidos en los mundiales. Hoy esa marca pertenece a Edinson Cavani, con 17, en tanto el arquero, Diego Godín y Luis Suárez suman 16. Debería entonces actuar en al menos dos encuentros.

Se trata en todos los casos de hombres de la generación de Sudáfrica 2010, de larga vigencia.

Muslera había alcanzado esos 16 en Rusia, superando así al anterior hombre récord, Ladislao Mazurkiewicz, que llegó a 13 entre 1966 y 1974.

Fernando tiene una marca más para registrar: si va a Estados Unidos, Canadá y México, será su quinta Copa del Mundo, récord absoluto para un futbolista celeste, aunque en su cuarto torneo, Catar 2022, no llegó a jugar.

El único futbolista uruguayo que logró algo relativamente parecido fue William Martínez: suplente sin jugar en 1950, titular en 1954, titular en las eliminatorias 1958 (Uruguay fue eliminado), suplente sin jugar en 1962 y titular en las eliminatorias de 1966.

Los otros

Hasta ahora, el uruguayo más veterano en una fase final mundialista es Diego Godín, quien con 36 años, nueve meses y 12 días fue titular en el encuentro ante Portugal en Rusia 2018. Fue su última presentación pues no estuvo en el partido frente a Ghana que marcó la despedida celeste de aquel certamen.

Godín superó así la marca que tenía desde hacía décadas

Obdulio Varela, con 36 años, nueve meses y seis días cuando jugó ante Inglaterra por los cuartos de final de Suiza 1954. Esa tarde hizo un gol pero se lesionó y no pudo volver en el resto del certamen.

Otro héroe de Maracaná, Roque Máspoli, actuó hasta el último encuentro del Mundial suizo, ante Austria, cuando tenía 36 años, ocho meses y 19 días.

Siguiendo con los arqueros, Eduardo Pereira, fue al Mundial de Italia 1990 con 36 años y dos meses pero no alcanzó a jugar. Lo mismo ocurrió con su colega Sebastián Sosa, con 35 años y ocho meses cuando integró el plantel para el Mundial de Catar 2022.

En esa copa disputaron su último encuentro mundialista Luis Suárez, con 35 años, 10 meses y siete días; Edinson Cavani, con 35 años, nueve meses y 17 días, y Martín Cáceres, con 35 años, siete meses y 17 días.

Dos arqueros tenían 35 años cuando fueron a mundiales, pero sin jugar; Walter Taibo en Inglaterra 1966 y Martín Silva en Rusia 2018.

Andrés Scotti tenía 34 años, seis meses y 16 días cuando ingresó en el partido frente a Ghana por los cuartos de final de Sudáfrica 2010.

Luis Cubilla, con 34 años, dos meses y 22 días entró ante Suecia en el último encuentro por el Mundial de Alemania 1974. Y Antonio Alzamendi cumplió los 34 apenas 18 días antes del debut ante España por el torneo de Italia 1990.

Dos conclusiones de este repaso histórico:

1) está claro que los arqueros suelen tener una carrera más extensa que los futbolistas de cancha.

2) en tiempos recientes y gracias a los avances en la preparación, las trayectorias de los futbolistas pueden prolongarse algunos años más. Los 36 años largos de Obdulio en el Mundial de 1954 representan una excepción, acorde a la legendaria figura del capitán de Maracaná.

Messi y Cristiano van por su sexta participación

Entre la competencia por batir récords que sostienen desde siempre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo figura un nuevo desafío: jugar un sexto mundial. Si salen a la cancha durante el próximo torneo de Estados Unidos, México y Canadá alcanzarán esa marca, que parecía imposible para cualquier jugador hace algunos años.

Durante décadas, el único futbolista que había disputado cinco fases finales de la Copa del Mundo era el arquero mexicano Antonio Carbajal, presente entre 1950 y 1966.

Luego lo igualó el alemán Lothar Matthaus, protagonista de las copas entre 1982 y 1998. En 2018 se agregó el mexicano Rafael Márquez, quien no faltaba desde 2002. Y en 2022 se añadieron Messi y Cristiano, además de otro mexicano, Andrés Guardado, que había jugado el primero en 2006.

El argentino y el portugués ahora van por su sexta Copa del Mundo, récord para el asombro que habla de su vigencia en el primer plano internacional durante veinte años.

Messi, además, es el futbolista con más partidos disputados en las fases finales de los mundiales: 26 (24 como titular), contra los 22 de Cristiano. Del recorrido de sus respectivas selecciones, así como de la presencia de cada uno en la cancha, dependerá si estas cifras crecen en junio y julio de este año.

De cualquier manera, ninguno de los dos batirá el récord de edad de los mundiales. Messi cumplirá 39 años durante el torneo, en tanto Ronaldo tiene 41. No podrán alcanzar ni siquiera al camerunés Milla, a menos que estén listos para el Mundial 2030.

Jugó y hasta atajó un penal a los 45 años

El futbolista de mayor edad en jugar una fase final de la Copa del Mundo es el arquero egipcio Essam El Hadary, quien se desempeñó frente a Arabia Saudita por el Mundial de Rusia 2018 a los 45 años y 161 días. No era el titular pero ocupó el arco aquel día, en el último partido de la serie, para que pudiera alcanzar el récord. Le tocó perder 2-1, pero se dio el gusto de atajar un penal.

Nacido el 15 de enero de 1973, El Hadary se retiró oficialmente

a los 47 años, en 2020, aunque hacía un año que se encontraba inactivo por falta de ofertas profesionales.

El segundo lugar en esta clasificación lo ocupa Faryd Mondragón, también golero. Defendió a Colombia a los 43 años y tres días en Brasil 2014.

En esta nómina, casi todos son goleros: el único futbolista de campo que salió a la cancha con más de 40 años es el camerunés Roger Milla, quien actuó frente a Rusia en el Mundial de Estados Unidos 1994 con 42 años y 39 días.

El nordirlandés Pat Jennings cumplió 41 años justo el día que su equipo enfrentó a Brasil por México 1986. La curiosidad adicional es que después de ese encuentro se retiró del fútbol.

El quinto de la lista tiene un récord muy especial: el italiano Dino Zoff tenía 40 años y 133 días la noche que se consagró campeón del mundo en España 1982, venciendo en la final a Alemania Federal.

El último jugador de la lista de mayores de 40, hasta ahora, es el arquero tunecino Ali Boumnijel, quien tenía edad edad más 71 días cuando enfrentó a Ucrania.

Si Muslera concurre al Mundial y además sale a la cancha, se sumará a esta distinguista lista de veteranos.