Suspensión de la Finalissima: presidente de Conmebol dijo que "Argentina es bicampeona" y el DT de España contestó

Luis de la Fuente, entrenador de la selección de España, respondió a las declaraciones de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, quien este jueves en diálogo con radio La Red aseguró que Argentina es "bicampeona" porque España "no se presentó" a la Finalissima. El entrenador de La Roja manifestó que estaban "locos por jugar" y que "dos no discuten si uno no quiere".

"Desde el primer momento que salió la noticia de la Finalissima mi disposición era jugarla porque era una final, poder ganar un título y porque era contra Argentina. Siempre he afirmado mis ganas de jugar y la Federación española siempre se ha posicionado. Han hecho un trabajazo para que se pudiera jugar este partido, pero por circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros, lamentablemente no se juega. Pero no tiene que ver nada con el desempeño de la Federación", aseguró.

Luis de la Fuente en el sorteo del Mundial 2026. Fotos: AFP.

De la Fuente, durante la conferencia de prensa que realizó tras hacer pública la lista de convocados para los amistosos ante Serbia y Egipto, no quiso alimentar ninguna polémica con Argentina pero insistió en que la selección española siempre tuvo la mejor disponibilidad para jugar en cualquier sede tras descartarse Doha por el conflicto bélico.

"Queríamos jugar la Finalissima y toda la planificación estaba prevista de cara a Doha. Ahora es otra, la tuvimos que cambiar, no mucho, pero evita viajes. Queríamos jugar en Doha, Buenos Aires, Miami y donde nos hubieran dicho. Estábamos como locos por jugar", remarcó.

"Siempre lo dije y hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que se jugase como nosotros queríamos. Luego cada uno da su versión. Yo me remito al comunicado de la Federación española. Dos no discuten si uno no quiere", sentenció.

El comunicado de UEFA sobre la suspensión de la Finalissima

Hace cinco días la cuenta oficial de la UEFA anunció la cancelación de la Finalissima: "Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo", inició en su página web.

Luego dio su versión sobre el proceso de negociación que atravesaron: "Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino".

En este sentido profundizaron: "La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó. La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 % para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada".

Para cerrar, acotaron: "Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto y se anunció el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada. Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable.

Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada".

Con información de EFE.